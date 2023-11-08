Германия забирает свои системы Patriot из Польши - 08.11.2023 Украина.ру
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Германия забирает свои системы Patriot из Польши
Германия забирает свои системы Patriot из Польши - 08.11.2023 Украина.ру
Германия забирает свои системы Patriot из Польши
Три немецкие системы противовоздушной обороны Patriot, а также обслуживающих их военнослужащие 10 ноября покинут территорию Польши. Соответствующее заявление сделали в министерстве обороны Германии
2023-11-08T18:18
2023-11-08T18:19
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После прощального построения 15 ноября в Германию выведут персонал из 320 военнослужащих Бундесвера и огневые единицы. Напомним, Берлин предоставил Варшаве три системы ПВО Patriot американского производства в ответ на обстрел территории Польши. 15 ноября 2022 года в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала украинская ракета С-300, в результате чего погибли два человека. Ранее сообщалось, что Германия оставит свои системы Patriot в Польше до конца 2023 года.
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новости, польша, германия, пво, украина, сво
Новости, Польша, Германия, ПВО, Украина, СВО

Германия забирает свои системы Patriot из Польши

18:18 08.11.2023 (обновлено: 18:19 08.11.2023)
 
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© Public domain
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Три немецкие системы противовоздушной обороны Patriot, а также обслуживающих их военнослужащие 10 ноября покинут территорию Польши. Соответствующее заявление сделали в министерстве обороны Германии
"В пятницу, 10 ноября 2023 года, немецкая оперативная группа противовоздушной и противоракетной обороны завершит свою миссию в рамках деятельности НАТО по обеспечению повышенной бдительности", – сказано в заявлении.
После прощального построения 15 ноября в Германию выведут персонал из 320 военнослужащих Бундесвера и огневые единицы.
Напомним, Берлин предоставил Варшаве три системы ПВО Patriot американского производства в ответ на обстрел территории Польши. 15 ноября 2022 года в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала украинская ракета С-300, в результате чего погибли два человека.
Ранее сообщалось, что Германия оставит свои системы Patriot в Польше до конца 2023 года.
 
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