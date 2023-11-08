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Германия забирает свои системы Patriot из Польши

Германия забирает свои системы Patriot из Польши - 08.11.2023 Украина.ру

Германия забирает свои системы Patriot из Польши

Три немецкие системы противовоздушной обороны Patriot, а также обслуживающих их военнослужащие 10 ноября покинут территорию Польши. Соответствующее заявление сделали в министерстве обороны Германии

2023-11-08T18:18

2023-11-08T18:18

2023-11-08T18:19

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После прощального построения 15 ноября в Германию выведут персонал из 320 военнослужащих Бундесвера и огневые единицы. Напомним, Берлин предоставил Варшаве три системы ПВО Patriot американского производства в ответ на обстрел территории Польши. 15 ноября 2022 года в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала украинская ракета С-300, в результате чего погибли два человека. Ранее сообщалось, что Германия оставит свои системы Patriot в Польше до конца 2023 года.

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новости, польша, германия, пво, украина, сво