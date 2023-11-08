https://ukraina.ru/20231108/1050867645.html

В Киев едет военный инженер США для того, чтобы восстанавливать транспортную инфраструктуру

В Киев едет военный инженер США для того, чтобы восстанавливать транспортную инфраструктуру - 08.11.2023 Украина.ру

В Киев едет военный инженер США для того, чтобы восстанавливать транспортную инфраструктуру

Советником по транспорту на Украине стал Роберт Маринер, который ранее выполнял инженерные работы для ВВС и ВМС США и "имеет многолетний опыт работы в транспортных проектах"

2023-11-08T17:59

2023-11-08T17:59

2023-11-08T17:59

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транспорт

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Министр транспорта США Пит Буттиджиг в ходе визита в Киев 8 ноября назначил советника, который будет находится на Украине, оказывать техническую помощь властям и "делиться передовым опытом реализации инфраструктурных проектов". Об этом сообщило министерство транспорта США на своем официальном сайте.Советником по транспорту на Украине стал Роберт Маринер, который ранее выполнял инженерные работы для ВВС и ВМС США и "имеет многолетний опыт работы в транспортных проектах"."Ранее Маринер работал советником по транспорту посольства США в Кабуле. Министерство транспорта США вместе с Госдепом координировало аналогичные консультативные функции в посольствах США в Ираке и Афганистане", - отмечается в сообщении американского ведомства.Целью визита министра транспорта США в Киев названо содействие в экономическом восстановлении Украины, в том числе через поддержку инвестиций в транспортную инфраструктуру и реформы, которые будут способствовать развитию частного сектора.

https://ukraina.ru/20231107/1050837848.html

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новости, сша, украина, минтранс, советник, транспорт