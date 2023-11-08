https://ukraina.ru/20231108/1050867645.html
В Киев едет военный инженер США для того, чтобы восстанавливать транспортную инфраструктуру
В Киев едет военный инженер США для того, чтобы восстанавливать транспортную инфраструктуру - 08.11.2023 Украина.ру
В Киев едет военный инженер США для того, чтобы восстанавливать транспортную инфраструктуру
Советником по транспорту на Украине стал Роберт Маринер, который ранее выполнял инженерные работы для ВВС и ВМС США и "имеет многолетний опыт работы в транспортных проектах"
2023-11-08T17:59
2023-11-08T17:59
2023-11-08T17:59
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сша
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минтранс
советник
транспорт
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Министр транспорта США Пит Буттиджиг в ходе визита в Киев 8 ноября назначил советника, который будет находится на Украине, оказывать техническую помощь властям и "делиться передовым опытом реализации инфраструктурных проектов". Об этом сообщило министерство транспорта США на своем официальном сайте.Советником по транспорту на Украине стал Роберт Маринер, который ранее выполнял инженерные работы для ВВС и ВМС США и "имеет многолетний опыт работы в транспортных проектах"."Ранее Маринер работал советником по транспорту посольства США в Кабуле. Министерство транспорта США вместе с Госдепом координировало аналогичные консультативные функции в посольствах США в Ираке и Афганистане", - отмечается в сообщении американского ведомства.Целью визита министра транспорта США в Киев названо содействие в экономическом восстановлении Украины, в том числе через поддержку инвестиций в транспортную инфраструктуру и реформы, которые будут способствовать развитию частного сектора.
https://ukraina.ru/20231107/1050837848.html
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новости, сша, украина, минтранс, советник, транспорт
Новости, США, Украина, Минтранс, советник, транспорт
В Киев едет военный инженер США для того, чтобы восстанавливать транспортную инфраструктуру
Советником по транспорту на Украине стал Роберт Маринер, который ранее выполнял инженерные работы для ВВС и ВМС США и "имеет многолетний опыт работы в транспортных проектах"
Министр транспорта США Пит Буттиджиг в ходе визита в Киев 8 ноября назначил советника, который будет находится на Украине, оказывать техническую помощь властям и "делиться передовым опытом реализации инфраструктурных проектов". Об этом сообщило министерство транспорта США на своем официальном сайте.
Советником по транспорту на Украине стал Роберт Маринер, который ранее выполнял инженерные работы для ВВС и ВМС США и "имеет многолетний опыт работы в транспортных проектах".
"Ранее Маринер работал советником по транспорту посольства США в Кабуле. Министерство транспорта США вместе с Госдепом координировало аналогичные консультативные функции в посольствах США в Ираке и Афганистане", - отмечается в сообщении американского ведомства.
Целью визита министра транспорта США в Киев названо содействие в экономическом восстановлении Украины, в том числе через поддержку инвестиций в транспортную инфраструктуру и реформы, которые будут способствовать развитию частного сектора.