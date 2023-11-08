https://ukraina.ru/20231108/1050867123.html

Блогера Христолюба Божьего Вегана будут судить за реабилитацию нацизма

Блогера Христолюба Божьего Вегана будут судить за реабилитацию нацизма - 08.11.2023 Украина.ру

Блогера Христолюба Божьего Вегана будут судить за реабилитацию нацизма

Воронежский областной суд принял к рассмотрению уголовное дело в отношении местного блогера, обвиняемого в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма. Об этом сообщает tv-gubernia.ru со ссылкой на данные судебной картотеки

2023-11-08T17:43

2023-11-08T17:43

2023-11-08T17:43

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Воронежский блогер Христолюб Божий Веган (до смены ФИО - Дмитрий Кузнецов) будет отвечать за свои публикации, в которых следователи усмотрели состав преступления по двум статьям УК РФ."Христолюбу предъявляют обвинения по двум эпизодам нарушения прав на свободу совести и вероисповедания, а также ещё по двум эпизодам реабилитации нацизма. По первой статье может быть назначено до 1 года лишения свободы, а по второй – до 5 лет колонии", - проинформировало "ТВ Губерния".Сам обвиняемый сообщил, что в конце января ему избрали меру пресечения. Правоохранители обыскали жилище блогера и впоследствии вернули ему почти все вещи, кроме ноутбука.

https://ukraina.ru/20231108/1050847032.html

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новости, воронеж, воронежская область, криминал, суд, правосудие, нацизм, гражданские свободы, оскорбление, информационная безопасность