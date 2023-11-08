Блогера Христолюба Божьего Вегана будут судить за реабилитацию нацизма - 08.11.2023 Украина.ру
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Блогера Христолюба Божьего Вегана будут судить за реабилитацию нацизма
Блогера Христолюба Божьего Вегана будут судить за реабилитацию нацизма - 08.11.2023 Украина.ру
Блогера Христолюба Божьего Вегана будут судить за реабилитацию нацизма
Воронежский областной суд принял к рассмотрению уголовное дело в отношении местного блогера, обвиняемого в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма. Об этом сообщает tv-gubernia.ru со ссылкой на данные судебной картотеки
2023-11-08T17:43
2023-11-08T17:43
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воронежская область
криминал
суд
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нацизм
гражданские свободы
оскорбление
информационная безопасность
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Воронежский блогер Христолюб Божий Веган (до смены ФИО - Дмитрий Кузнецов) будет отвечать за свои публикации, в которых следователи усмотрели состав преступления по двум статьям УК РФ."Христолюбу предъявляют обвинения по двум эпизодам нарушения прав на свободу совести и вероисповедания, а также ещё по двум эпизодам реабилитации нацизма. По первой статье может быть назначено до 1 года лишения свободы, а по второй – до 5 лет колонии", - проинформировало "ТВ Губерния".Сам обвиняемый сообщил, что в конце января ему избрали меру пресечения. Правоохранители обыскали жилище блогера и впоследствии вернули ему почти все вещи, кроме ноутбука.
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новости, воронеж, воронежская область, криминал, суд, правосудие, нацизм, гражданские свободы, оскорбление, информационная безопасность
Новости, Воронеж, Воронежская область, криминал, Суд, правосудие, нацизм, гражданские свободы, оскорбление, информационная безопасность

Блогера Христолюба Божьего Вегана будут судить за реабилитацию нацизма

17:43 08.11.2023
 
© CC0, PixabayСуд фемида правосудие весы
Суд фемида правосудие весы
© CC0, Pixabay
Читать в
Воронежский областной суд принял к рассмотрению уголовное дело в отношении местного блогера, обвиняемого в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма. Об этом сообщает tv-gubernia.ru со ссылкой на данные судебной картотеки
Воронежский блогер Христолюб Божий Веган (до смены ФИО - Дмитрий Кузнецов) будет отвечать за свои публикации, в которых следователи усмотрели состав преступления по двум статьям УК РФ.
"Христолюбу предъявляют обвинения по двум эпизодам нарушения прав на свободу совести и вероисповедания, а также ещё по двум эпизодам реабилитации нацизма. По первой статье может быть назначено до 1 года лишения свободы, а по второй – до 5 лет колонии", - проинформировало "ТВ Губерния".
Сам обвиняемый сообщил, что в конце января ему избрали меру пресечения. Правоохранители обыскали жилище блогера и впоследствии вернули ему почти все вещи, кроме ноутбука.
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