https://ukraina.ru/20231108/1050866789.html

Смогут ли США украсть деньги России? Что об этом пишут СМИ и говорят эксперты

Смогут ли США украсть деньги России? Что об этом пишут СМИ и говорят эксперты - 08.11.2023 Украина.ру

Смогут ли США украсть деньги России? Что об этом пишут СМИ и говорят эксперты

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США 7 ноября поддержал законопроект, предусматривающий передачу вашингтонской администрацией Украине части конфискованных российских активов

2023-11-08T17:41

2023-11-08T17:41

2023-11-08T20:07

эксклюзив

сша

замороженные активы

россия

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кнр (китай)

конгресс сша

банк

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С начала специальной военной операции на Украине коллективный Запад заблокировал доступ России к ее валютным резервам на сумму более чем 300 миллиардов долларов. Теперь главы западных государств ищут различные пути и подходы, чтобы избежать возврата средств и, как следствие, долларовой инфляции.Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий опубликовал пост, где отметил, что комитет палаты представителей конгресса США, поддержав проект о передаче Украине активов РФ, встал на путь легализации “грабежа с большой дороги”. Политик полагает, “что у Вашингтона закончились собственные средства для спонсирования марионеточного киевского режима“.Этот законопроект был внесен на рассмотрение в Сенат и Палату представителей в июне 2023 года. Около 40 законодателей выступили “за”, еще двое документ не поддержали. В перспективе законопроект должна рассмотреть Палата представителей полного состава, однако, когда это произойдет – неизвестно. В документе сказано, что госсекретарь Энтони Блинкен будет вправе предоставлять дополнительную финансовую помощь Киеву, используя конфискованные российские активы – подобные полномочия предполагает упомянутый выше законопроект.Помимо этого, в законопроекте правительству США предписано возглавлять скоординированные международные санкции, которые будут направлены на заморозку активов России вместе с партнерами, в том числе со странами – членами Евросоюза (ЕС) и “большой семерки” (G7).Однако лидеры ряда европейских государств обеспокоены тем, что такой шаг чреват рисками для финансовых рынков и воплотить эту идею в жизнь будет не так просто, сообщает издание Politico. В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала, чтобы ЕС к концу года составил план по разблокированию замороженных российских средств.Известно, что львиная доля российских валютных резервов находится на территории Европы: из них 180 миллиардов евро приходится на бельгийскую Euroclear, клиринговую палату, действующую в качестве хранителя российских резервов. Но Брюссель не спешит соглашаться на хищение средств для восстановления Украины.“Мы вместе со странами “Большой семерки” и Европейской комиссией ищем структурное решение проблемы замороженных активов, которое не дестабилизирует международную финансовую систему”, — заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.Не стоит забывать, что деньги на европейских счетах находятся в обороте и реинвестируются финансовыми посредниками – они приносят прибыль. За первые 9 месяцев Euroclear заработала на российских активах более 3 миллиардов евро.В случае реализации инициативы Эстония выступит первой страной Евросоюза, узаконившей конфискацию попавших под санкции российских активов. В эстонский парламент уже внесен проект о передаче замороженных активов РФ Украине. Инициаторами предлагается разрешить использовать активы людей и компаний, которые способствовали “незаконным действиям РФ”, в качестве авансового платежа Украине за причиненный ей ущерб.Эксперты в сфере экономики отмечают, что подобные опасные прецеденты лишь дискредитируют Соединённые Штаты как пресловутый оплот свободного предпринимательства. Вашингтон своими же руками подрывает доверие к местной и международной финансовой системе, а также безопасности долларовой юрисдикции.“Сегодня в случае принятия таких мер (передаче Украине российских активов) привлекательность размещения иностранных активов в американских ценных бумагах резко пойдет вниз. Потому что конфискация суверенных резервов — это невиданно”, – считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.Как полагают авторы Financial Times, у других крупных держателей резервов по крайней мере есть альтернатива Западу. Например, они могут разместить свои официальные накопления в Китае.В свою очередь Китай седьмой месяц подряд выводит деньги из казначейских облигаций США и уже сократил вложения в американский госдолг до минимума за последние 12,5 лет. Эксперты отмечают, что это связано с рекордным повышением процентных ставок в Соединённых Штатах, а также стремлением Пекина обезопасить собственные средства.“Впрочем, сокращение китайских инвестиций в американские госбумаги может быть связано и с политическими причинами. Есть риск того, что из-за нынешнего курса правительства КНР Вашингтон может арестовать или заморозить часть денег азиатской республики. В Пекине, вероятно, учитывают возможность такого развития событий и стремятся минимизировать риски”, – утверждает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.В интервью изданию RT аналитик Freedom Finance Global Роман Лукьянчиков рассказал, что в середине 2022 года Пекин хранил в американской валюте около 56% своих запасов. При этом ещё в 1995-м этот показатель составлял около 79%, говорится в исследовании компании S&P Global. По словам Лукьянчикова, в качестве альтернативы долларовым вложениям КНР сейчас начинает скупать золото.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия безусловно проработает ответные меры.“Вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, какими они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам”, – отметил он. Кроме того, представитель Кремля указал, что подобная деятельность Запада незаконна и противоречит всем возможным правилам.

https://ukraina.ru/20231108/1050853839.html

https://ukraina.ru/20231012/1050129462.html

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2023

Серафима Тимохина

Серафима Тимохина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Серафима Тимохина

эксклюзив, сша, замороженные активы, россия, финансы, кредит, кнр (китай), конгресс сша, банк