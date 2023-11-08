https://ukraina.ru/20231108/1050865547.html

Когда торг уместен. Как страны ЕС используют Украину для решения политических задач у себя и в Брюсселе

Когда торг уместен. Как страны ЕС используют Украину для решения политических задач у себя и в Брюсселе - 09.11.2023 Украина.ру

Когда торг уместен. Как страны ЕС используют Украину для решения политических задач у себя и в Брюсселе

Условия для евроинтеграции Украины, которые ставят некоторые страны Европейского союза, связаны не столько с самой Украиной, сколько с борьбой новичков за сохранение влияния внутри ЕС

2023-11-08T20:32

2023-11-08T20:32

2023-11-09T11:56

словакия

украина

роберт фицо

правительство

военная помощь

отказ

богдан безпалько

михаил павлив

эксклюзив

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Украинскую европейскую мечту могут испортить страны Евросоюза, которые в прошлом были частью восточного блока - Словакия, Польша, Венгрия.Представители правительств каждой из этих стран в последнее время или принимали решения или делали заявления, которые можно воспринимать или как сигнал о смене их внешнеполитического курса по отношению к Украине, или как стремление "нажить" на украинском вопросе какую-то политическую выгоду в рамках самого Евросоюза. Намеченную тенденцию Украина.ру комментируют российские эксперты.Правительство Роберта Фицо и отказ Словакии выделить 40 млн долларов военной помощи КиевуПравительство Роберта Фицо не одобрило инициативу предыдущего кабинета министров выделить 40,3 млн евро помощи на военные нужды Украины, преимущественно на боеприпасы. Об этом словацкие СМИ узнали 8 ноября из документов, рассмотренных действующим кабинетом министров."Правительство не одобряет предложение о передаче военного материала Украине", — говорится в материалах.До принятия этого решения словацким правительством, премьер-министр Роберт Фицо прокомментировал планы Евросоюза принять новый, 12-й пакет антироссийский санкций. По его словам, перед принятием новых санкций против России, следует провести глубокий анализ их последствий. Этого требует Словакия от лидеров Евросоюза, заявил Фицо.По словам политического эксперта и политтехнолога Михаила Павлива, смена власти в Словакии была ожидаемой, и то, что сейчас делает Фицо тоже было ожидаемо.Такие политики как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, и сейчас в некотором смысле Роберт Фицо, в отношениях с Западом преследуют в первую очередь свои интересы, отметил эксперт."Украина в данном случае очень удобный рычаг, чтобы оказывать давление и на евробюрократов в Брюсселе, и на Вашингтон, и на Лондон. Фицо этим непременно воспользуется. Тем более, в очевидно, что в Словакии не преобладают проукраинские настроения. Нельзя сказать, что они антиукраинские, они достаточно нейтральные", - рассказал Павлив.Эксперт добавил, что в целом Европе сейчас присутствует большая усталость и скепсис по отношению к Украине. Поэтому не удивительно, что Фицо, пришедший к власти на лозунгах о прекращении финансовой и военной помощи Украине, взялся реализовать на практике этот курс, "выбивая" параллельно из Брюсселя какие-то бонусы и преследуя собственные интересы, полагает Михаил Павлив.Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько считает, что к решению нового правительства Словакии отклонить инициативу о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 млн евро пока нужно относиться сдержано."Да, Роберт Фицо давал основания полагать, что он настроен против Украины. Его риторика, его прямые обвинения в адрес Украины в фашизме. Но давайте пока будем к этому относится достаточно сдержано и осторожно, как в силу того, что будущие шаги правительства Роберта Фицо пока неясны, так и в силу, скажем прямо, небольшого масштаба словацкого государства", - рассказал Безпалько.При этом он отметил, что последнее решение словацкого правительства очень важное. Отказавшись выделить 40,3 млн евро помощи Украине, Братислава публично продемонстрировала отсутствие единства в рядах Евросоюза, подчеркнул политолог.Эксперт ответил на вопрос, можно ли считать это решение потерей для Киева, если через Словакию все же идет транзит оружия, предназначенного для Украины? По словам Безпалько, основной транзит идет не через Словакию, а через Польшу, которая "сама превратила себя в оружейный хаб, который не только передает оружие Украине, но и сама активно вооружается"."Следует помнить, что Словакия – это небольшое государства рядом с горной цепью, население которой меньше, чем население столицы России. Если считать, что дневное население Москвы порядка 18-20 млн человек, то все население Словакии это порядка 5-6 млн человек. Поэтому если в будущем правительство Словакии и сам Роберт Фицо будут делать скромные шаги, но все же направленные в сторону России, это очень хорошо. Это может наметить новую тенденцию в политике ЕС", - подытожил Богдан Безпалько.Волынская резня как камень преткновения между Киевом и ВаршавойТем временем в Польше заявили о том, что Киеву "нечего мечтать о вступлении в ЕС" без решения вопроса по эксгумации останков польских жертв Волынской резни. Об этом 8 ноября сказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский."Без решения этого вопроса — и многие украинцы это уже тоже осознают — Украине нечего мечтать о вступлении в Европейский Союз. Поэтому мы будем абсолютно подчеркивать, что без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной", — отметил он.Вопрос Волынской резни является одним из самых сложных в польско-украинских отношениях, также, как и отношение руководства нынешней Украине к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА*.Польский парламент в 2016 году признал 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах.В октябре этого года польские и украинские специалисты нашли массовое захоронение жертв Волынской резни в Тернопольской области Украины. Тела погибших поляков от рук украинских националистов нашли в коллективной яме в бывшем селе Пужники. Польша попросила у украинских властей разрешить эксгумацию, исследование и достойное захоронение найденных останков. Следует отметить, что жертвами геноцида стали от 100 до 120 тысяч поляков.По словам эксперт-полониста Станислава Стремидловского, заместитель министра иностранных дел Польши может и не успеть осуществить свою угрозу, так как в стране сейчас формируется новая правящая коалиция. По всем прогнозам, "Право и справедливость" не сможет набрать нужное число голосов для утверждения своего правительства, отметил эксперт."Соответственно, кадровые перспективы самого замминистра иностранных дел Польши и возможности "Права и справедливости" проводить такую политику по отношению к Украине на государственном уровне сейчас выглядят достаточно ничтожными", - рассказал Стремидловский.Тем не менее, "Право и справедливость" все же надеется оказывать влияние на польскую внешнюю политику даже после того, как она потеряет власть, и вопрос о Волынской резне для нее в этом смысле наиболее удобен, подчеркнул эксперт."С помощью этого вопроса всегда можно портить любые переговоры на линии Варшава-Киев. По экономическим проблемам новое правительство может иметь широкое поле для маневра. А вопрос по Волынской резни абсолютно однозначен. Мы не будем забывать, что, когда президентом Украины был Петр Порошенко, та же "Право и справедливость" неоднократно заявляла, что с Бандерой Украина в Европу не войдет", - рассказал Стремидловский.По его словам, вопрос Волынской резни "Право и справедливость" может использовать для того, чтобы показать себя перед польским обществом защитником его интересов. Также может вставлять палки в колеса новому польскому правительству и создавать конфликтные линии, чтобы мешать ему эффективно взаимодействовать с Киевом, полагает эксперт.Комментируя шансы Украины на вступление в Евросоюз, Стремидловский подчеркнул, что в первую очередь этот проект проталкивает блок из западноевропейских стран – на первом месте Германия, на втором Франция. При этом эти две страны связывают вопрос присоединения Украины и других стран-кандидатов с реформой самого ЕС."Предполагается централизация ЕС, отмена права вето. Украинский вопрос для западноевропейского ядра ЕС прикладной. С другой стороны, тема централизации ЕС является главной негативной темой для той же Словакии, Польши, Венгрии. Они понимают, что, когда они лишаться права вето, когда они потеряют какую-то часть депутатов в Европарламенте, это лишит их влияния и возможности блокировать негативные для себя решения Брюсселя", - подытожил Станислав Стремидловский.* Экстремистские организации, запрещенные на территории России.

https://ukraina.ru/20231002/1049827149.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

словакия, украина, роберт фицо, правительство, военная помощь, отказ, богдан безпалько, михаил павлив, эксклюзив