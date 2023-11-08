Орбан призвал венгров высказаться, чтобы евробюрократы не дали больше денег Украине - 08.11.2023 Украина.ру
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Орбан призвал венгров высказаться, чтобы евробюрократы не дали больше денег Украине
Орбан призвал венгров высказаться, чтобы евробюрократы не дали больше денег Украине - 08.11.2023 Украина.ру
Орбан призвал венгров высказаться, чтобы евробюрократы не дали больше денег Украине
Премьер-министр Венгрии инициировал общенациональные консультации, предложив гражданам оценить финансовую политику руководства ЕС. Об этом 8 ноября Виктор Орбан сообщил в своём аккаунте.
2023-11-08T14:41
2023-11-08T14:41
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"Серьёзные вопросы стоят на повестке дня в Брюсселе", - сообщил премьер-министр Венгрии своим согражданам.По его словам, всё идёт к тому, что "брюссельские бюрократы дадут украинцам больше денег" и поэтому гражданам ЕС придётся поступиться своими интересами в финансово-кредитной сфере."Пора и голоса венгерского народа услышать! Именно поэтому мы начинаем общенациональные консультации", - констатировал Орбан.Тем временем Еврокомиссия пытается изыскать средства для финансирования ВПК стран-членов Евросоюза, чтобы восполнить арсеналы НАТО и поддержать ВСУ в СВО. При этом официальные лица ЕК и государств-членов ЕС подбадривают Киев перспективой членства Украины в Евросоюзе в неопределённой перспективе.Правительство Венгрии выступает категорически против безотчётного финансирования украинских госрасходов, а также весьма сдержана в оказании военной помощи ВСУ. В этом с официальным Будапештом солидарны правительства Польши и Словакии.
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новости, украина, венгрия, ес, украина-ес, всу, сво, финансирование, расходы, военные расходы, бюджет, оборонный бюджет, финансы, кредит, кредиты
Новости, Украина, Венгрия, ЕС, Украина-ЕС, ВСУ, СВО, финансирование, расходы, военные расходы, бюджет, оборонный бюджет, финансы, кредит, кредиты

Орбан призвал венгров высказаться, чтобы евробюрократы не дали больше денег Украине

14:41 08.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Премьер-министр Венгрии инициировал общенациональные консультации, предложив гражданам оценить финансовую политику руководства ЕС. Об этом 8 ноября Виктор Орбан сообщил в своём аккаунте.
"Серьёзные вопросы стоят на повестке дня в Брюсселе", - сообщил премьер-министр Венгрии своим согражданам.
По его словам, всё идёт к тому, что "брюссельские бюрократы дадут украинцам больше денег" и поэтому гражданам ЕС придётся поступиться своими интересами в финансово-кредитной сфере.
"Пора и голоса венгерского народа услышать! Именно поэтому мы начинаем общенациональные консультации", - констатировал Орбан.
Тем временем Еврокомиссия пытается изыскать средства для финансирования ВПК стран-членов Евросоюза, чтобы восполнить арсеналы НАТО и поддержать ВСУ в СВО. При этом официальные лица ЕК и государств-членов ЕС подбадривают Киев перспективой членства Украины в Евросоюзе в неопределённой перспективе.
Правительство Венгрии выступает категорически против безотчётного финансирования украинских госрасходов, а также весьма сдержана в оказании военной помощи ВСУ. В этом с официальным Будапештом солидарны правительства Польши и Словакии.
флаг Венгрия
7 ноября, 19:04
В Венгрии заявили в намерении препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕСВ Венгрии в очередной раз выступили против вступления Украины в Евросоюз. Недовольство вызвал недавно принятый закон, ограничивающий права венгерского меньшинства. Претензии озвучил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан
 
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