https://ukraina.ru/20231108/1050855416.html

Орбан призвал венгров высказаться, чтобы евробюрократы не дали больше денег Украине

Орбан призвал венгров высказаться, чтобы евробюрократы не дали больше денег Украине - 08.11.2023 Украина.ру

Орбан призвал венгров высказаться, чтобы евробюрократы не дали больше денег Украине

Премьер-министр Венгрии инициировал общенациональные консультации, предложив гражданам оценить финансовую политику руководства ЕС. Об этом 8 ноября Виктор Орбан сообщил в своём аккаунте.

2023-11-08T14:41

2023-11-08T14:41

2023-11-08T14:41

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"Серьёзные вопросы стоят на повестке дня в Брюсселе", - сообщил премьер-министр Венгрии своим согражданам.По его словам, всё идёт к тому, что "брюссельские бюрократы дадут украинцам больше денег" и поэтому гражданам ЕС придётся поступиться своими интересами в финансово-кредитной сфере."Пора и голоса венгерского народа услышать! Именно поэтому мы начинаем общенациональные консультации", - констатировал Орбан.Тем временем Еврокомиссия пытается изыскать средства для финансирования ВПК стран-членов Евросоюза, чтобы восполнить арсеналы НАТО и поддержать ВСУ в СВО. При этом официальные лица ЕК и государств-членов ЕС подбадривают Киев перспективой членства Украины в Евросоюзе в неопределённой перспективе.Правительство Венгрии выступает категорически против безотчётного финансирования украинских госрасходов, а также весьма сдержана в оказании военной помощи ВСУ. В этом с официальным Будапештом солидарны правительства Польши и Словакии.

https://ukraina.ru/20231107/1050835259.html

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