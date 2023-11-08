Орбан призвал венгров высказаться, чтобы евробюрократы не дали больше денег Украине
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Премьер-министр Венгрии инициировал общенациональные консультации, предложив гражданам оценить финансовую политику руководства ЕС. Об этом 8 ноября Виктор Орбан сообщил в своём аккаунте.
"Серьёзные вопросы стоят на повестке дня в Брюсселе", - сообщил премьер-министр Венгрии своим согражданам.
По его словам, всё идёт к тому, что "брюссельские бюрократы дадут украинцам больше денег" и поэтому гражданам ЕС придётся поступиться своими интересами в финансово-кредитной сфере.
"Пора и голоса венгерского народа услышать! Именно поэтому мы начинаем общенациональные консультации", - констатировал Орбан.
Тем временем Еврокомиссия пытается изыскать средства для финансирования ВПК стран-членов Евросоюза, чтобы восполнить арсеналы НАТО и поддержать ВСУ в СВО. При этом официальные лица ЕК и государств-членов ЕС подбадривают Киев перспективой членства Украины в Евросоюзе в неопределённой перспективе.
Правительство Венгрии выступает категорически против безотчётного финансирования украинских госрасходов, а также весьма сдержана в оказании военной помощи ВСУ. В этом с официальным Будапештом солидарны правительства Польши и Словакии.
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