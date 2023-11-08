https://ukraina.ru/20231108/1050854108.html

Выборов не будет? Чего боится Зеленский

Выборов не будет? Чего боится Зеленский - 08.11.2023 Украина.ру

Выборов не будет? Чего боится Зеленский

Владимир Зеленский фактически отменил выборы главы государства, которые должны пройти в марте 2024 года. В недавнем видеообращении он заявил о нецелесообразности их проведения в условиях военного положения

2023-11-08T14:22

2023-11-08T14:22

2023-11-08T18:01

эксклюзив

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владимир зеленский

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Зеленский сослался в том числе на опрос общественного мнения, согласно которому большинство граждан считают проведение выборов несвоевременными. Однако многие эксперты уверены, что президент Украины просто боится конкуренции на фоне падающего личного рейтинга внутри страны. Главным претендентом на пост президента видится сегодня главком Валерий Залужный, который пока не объявлял о своих политических амбициях, но именно он имеет безукоризненную репутацию и тотальную поддержку в украинском обществе. Смелые высказывания Залужного в западной прессе, которые идут вразрез с официальной «политикой партии», усилили желание Зеленского не рисковать собственным политическим будущим. Что значит отмена выборов украинского президента и за что идут торги с западными партнерами, анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Зеленский отменяет выборы, он только что выступил и заявил, что выборов во время войны не надо. Это прямой вызов Зеленского американцам. Во-первых, американцы требуют от него провести выборы. Во-вторых, американцы, как считает Зеленский, хотят на этих выборах заменить Зеленского на Залужного. В-третьих, Зеленский выдвигает ультиматум Байдену: выборы будут только если Байден выполнит обещание дать Украине 60 миллиардов, как Байден обещал. Но не выполняет. Посмотрим, как отреагирует Байден? Прикажет убрать Зеленского терактом и свалить теракт на Россию? Не будет спорить с Зеленским? По-тихому прикажет Зеленскому все-таки провести выборы?Общественный деятель Александр Скубченко:Зеленский узурпировал власть на Украине. Так, вчера он заявил, что очередные выборы президента Украины в последнее воскресенье марта 2024 года не состоятся. В обоснование он привёл ряд несостоятельных аргументов про «войну» и «безопасность», но единственное «основание» — продление военного положения. Но решение о продлении такого положения принимала уже нелегитимная Верховная Рада. Дело в том, что очередные выборы Рады проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Рады. Внеочередные выборы в Раду состоялись в июле 2019 года, то есть с июля 2023 начал свой отсчёт пятый год полномочий. Очередные выборы Верховной Рады 29 октября этого года не состоялись всё из-за того же военного положения. А это значит, что сейчас, в ноябре, военное положение продлевала уже нелегитимная Рада. Хотя на Украине источник власти — не народ, а США, которые могут хоть любую зверушку взять из Киевского зоопарка и назвать её легитимным президентом Украины, и ни один "слуга народа" не посмеет возразить, мы должны понимать: режим Зеленского — уже просто проходимцы с улицы, а не легитимная власть.Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин:Торги вокруг выборов или трудности перевода. Заявление Зеленского относительно того, что сейчас не время проводить выборы на Украине, следует воспринимать исключительно как этап политического торга с западными партнерами. Здесь следует вспомнить о том, как эти торги начинались с самого начала«Я сказал, если [США] готовы дать мне 5 миллиардов долларов, то возможно будет провести выборы», — заявил Зеленский на активизацию призывов провести выборы на Украине.Поэтому свежее заявление Зеленского полностью укладывается в текущую информационную повестку вокруг темы поддержки Украины: ЕС сокращает пакет помощи с 18 до 9 млрд на следующий год. США не могут согласовать новые пакет помощи Украине, трюк с Израилем пока не получается. Запад в целом все сильнее устает от темы украинского конфликта. Поэтому фраза на украинском «сейчас не время проводить выборы» переводится как «поторопитесь с выделением средств».Украинский политолог Владимир Фесенко:Президент Зеленский заявил, что «сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать в единстве». Похоже, что в дискуссии о выборах во время войны действительно поставлена точка. Во всяком случае, на время, пока идет масштабная война и действует военное положение. Очень важен тезис о единстве. Мы действительно не можем начинать внутренние политические соревнования в условиях нынешнего сложного этапа войны. На мой взгляд, Зеленский и сам был эмоционально против выборов во время войны. И он неоднократно приводил соответствующие доводы во время своих публичных выступлений. Однако ему явно советовали (и некоторые в окружении, и некоторые западные партнеры), что все же нужно провести президентские выборы, несмотря на войну. Очевидно, что на позицию президента Зеленского повлияли и данные опросов общественного мнения, согласно которым абсолютное большинство украинцев против проведения выборов во время войны. Так или иначе это верное решение.Украинский военный и блогер Юрий Касьянов:Выборов не будет. Это хорошо, потому что только гламурных пиар-кампаний нам сейчас не хватает.Это правильно — потому что невозможно организовать честные выборы во время войны, когда лучшие люди воюют, несчастные люди находятся в оккупации, а хитрые скрываются от военкоматов за границей. Это плохо — ведь для того, чтобы отправлять людей на смерть нужно иметь огромный кредит доверия, которого у власти уже нет.Это неправильно, потому что отсутствие доверия, легитимности, игнорирования альтернативных мнений и позиций — это уже диктатура и тирания в чистом виде. Для нас это неприемлемо, потому что мы не империя. Мы воюем за свободу и демократию (в частности). Выборов не будет. Значит, будет коалиционное правительство национального единства. Других вариантов решения дилеммы у властей нет.Так поступали все демократии в годы войны — привлекали к работе всех патриотов без политических, клановых, кумовских различий. Так должны сделать мы, если, конечно, Украина — не Россия.* Орфография и пунктуация сохранены.

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