https://ukraina.ru/20231108/1050853206.html

Безруков: по итогам СВО возможно "де-факто соглашение по реалиям"

Безруков: по итогам СВО возможно "де-факто соглашение по реалиям" - 08.11.2023 Украина.ру

Безруков: по итогам СВО возможно "де-факто соглашение по реалиям"

Мир, так или иначе, движется к "новой Ялте". Такое мнение высказал полковник Службы внешней разведки, профессор МГИМО Андрей Безруков 8 ноября

2023-11-08T13:52

2023-11-08T13:52

2023-11-08T13:52

новости

безруков

сша

россия

ялта

индия

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102824/96/1028249667_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_72b909b6abaabc6d6893decb314fb2a7.jpg

При этом он отметил, что новой конференции на подобие ялтинской может и не быть, но "будет какое-то де-факто соглашение по реалиям", продиктованное теми игроками, которые на данный момент имеют больше всего влияния и силы. Среди них Безруков выделил США, Китай, Россию и Индию."Ведь по потенциалу влияния на мир мы учитываем не только экономику, но и возможность навредить. Если у вас нет военной силы, вы не играете. Кто-то может к вам прийти, всё забрать. Придет кто-то, и вы перестанете быть богатым. Для того, чтобы играть "новую Ялту" вы должны представлять из себя комплекс силы экономической, политической, военной, интеллектуальной, медийной", - процитировал мнение Безрукова телеграм-канал "Пул N3".По словам профессора МГИМО, это соглашение не было возможно до начала СВО, которую инициировали США. Довольно долго США оценивали Россию как увядающую державу и проводили еще при Обаме политику "мягкого удушения в объятиях"."Это была более эффективная политика, она не приводила к эскалации, которая провоцирует Россию на рост. Россия увядает тогда, когда у нее нет большой задачи. Когда Россия начинает заниматься своим выживанием, она делает и технологический, и ментальный скачок. То, что мы видим сейчас. С подъемом всей народной инициативы и народной мудрости", - заявил Андрей Безруков.США и их партнеры попытались выдавить Россию подальше и ограничить ее пространство, что заметно на примере событий в Армении и Центральной Азии."Почему они не могли душить нас дальше в объятиях? По той простой причине, что у них объятия кончались. Они сами по себе с кризиса 2008 года. В конце концов, было принято решение, что при такой динамике Китая, при такой перестройке в мире надо действовать активнее. Надо разбираться с конкурентами сейчас, пока есть еще силы", - рассказал Безруков.Поэтому США стали давить на Россию через Украину, что вызвало реакцию Москвы, отметил эксперт. По его словам, Россия никогда не согласилась бы с базами НАТО на Украине, так как "это слишком близко, слишком опасно".

https://ukraina.ru/20230524/1046532422.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, безруков, сша, россия, ялта, индия, китай