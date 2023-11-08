Безруков: по итогам СВО возможно "де-факто соглашение по реалиям" - 08.11.2023 Украина.ру
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Безруков: по итогам СВО возможно "де-факто соглашение по реалиям"
Безруков: по итогам СВО возможно "де-факто соглашение по реалиям" - 08.11.2023 Украина.ру
Безруков: по итогам СВО возможно "де-факто соглашение по реалиям"
Мир, так или иначе, движется к "новой Ялте". Такое мнение высказал полковник Службы внешней разведки, профессор МГИМО Андрей Безруков 8 ноября
2023-11-08T13:52
2023-11-08T13:52
новости
безруков
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россия
ялта
индия
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При этом он отметил, что новой конференции на подобие ялтинской может и не быть, но "будет какое-то де-факто соглашение по реалиям", продиктованное теми игроками, которые на данный момент имеют больше всего влияния и силы. Среди них Безруков выделил США, Китай, Россию и Индию."Ведь по потенциалу влияния на мир мы учитываем не только экономику, но и возможность навредить. Если у вас нет военной силы, вы не играете. Кто-то может к вам прийти, всё забрать. Придет кто-то, и вы перестанете быть богатым. Для того, чтобы играть "новую Ялту" вы должны представлять из себя комплекс силы экономической, политической, военной, интеллектуальной, медийной", - процитировал мнение Безрукова телеграм-канал "Пул N3".По словам профессора МГИМО, это соглашение не было возможно до начала СВО, которую инициировали США. Довольно долго США оценивали Россию как увядающую державу и проводили еще при Обаме политику "мягкого удушения в объятиях"."Это была более эффективная политика, она не приводила к эскалации, которая провоцирует Россию на рост. Россия увядает тогда, когда у нее нет большой задачи. Когда Россия начинает заниматься своим выживанием, она делает и технологический, и ментальный скачок. То, что мы видим сейчас. С подъемом всей народной инициативы и народной мудрости", - заявил Андрей Безруков.США и их партнеры попытались выдавить Россию подальше и ограничить ее пространство, что заметно на примере событий в Армении и Центральной Азии."Почему они не могли душить нас дальше в объятиях? По той простой причине, что у них объятия кончались. Они сами по себе с кризиса 2008 года. В конце концов, было принято решение, что при такой динамике Китая, при такой перестройке в мире надо действовать активнее. Надо разбираться с конкурентами сейчас, пока есть еще силы", - рассказал Безруков.Поэтому США стали давить на Россию через Украину, что вызвало реакцию Москвы, отметил эксперт. По его словам, Россия никогда не согласилась бы с базами НАТО на Украине, так как "это слишком близко, слишком опасно".
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новости, безруков, сша, россия, ялта, индия, китай
Новости, Безруков, США, Россия, Ялта, Индия, Китай

Безруков: по итогам СВО возможно "де-факто соглашение по реалиям"

13:52 08.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКруглый стол на тему: "Советские разведчики: битва за ценности"
Круглый стол на тему: Советские разведчики: битва за ценности - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Мир, так или иначе, движется к "новой Ялте". Такое мнение высказал полковник Службы внешней разведки, профессор МГИМО Андрей Безруков 8 ноября
При этом он отметил, что новой конференции на подобие ялтинской может и не быть, но "будет какое-то де-факто соглашение по реалиям", продиктованное теми игроками, которые на данный момент имеют больше всего влияния и силы. Среди них Безруков выделил США, Китай, Россию и Индию.
"Ведь по потенциалу влияния на мир мы учитываем не только экономику, но и возможность навредить. Если у вас нет военной силы, вы не играете. Кто-то может к вам прийти, всё забрать. Придет кто-то, и вы перестанете быть богатым. Для того, чтобы играть "новую Ялту" вы должны представлять из себя комплекс силы экономической, политической, военной, интеллектуальной, медийной", - процитировал мнение Безрукова телеграм-канал "Пул N3".
По словам профессора МГИМО, это соглашение не было возможно до начала СВО, которую инициировали США. Довольно долго США оценивали Россию как увядающую державу и проводили еще при Обаме политику "мягкого удушения в объятиях".
"Это была более эффективная политика, она не приводила к эскалации, которая провоцирует Россию на рост. Россия увядает тогда, когда у нее нет большой задачи. Когда Россия начинает заниматься своим выживанием, она делает и технологический, и ментальный скачок. То, что мы видим сейчас. С подъемом всей народной инициативы и народной мудрости", - заявил Андрей Безруков.
США и их партнеры попытались выдавить Россию подальше и ограничить ее пространство, что заметно на примере событий в Армении и Центральной Азии.
"Почему они не могли душить нас дальше в объятиях? По той простой причине, что у них объятия кончались. Они сами по себе с кризиса 2008 года. В конце концов, было принято решение, что при такой динамике Китая, при такой перестройке в мире надо действовать активнее. Надо разбираться с конкурентами сейчас, пока есть еще силы", - рассказал Безруков.
Поэтому США стали давить на Россию через Украину, что вызвало реакцию Москвы, отметил эксперт. По его словам, Россия никогда не согласилась бы с базами НАТО на Украине, так как "это слишком близко, слишком опасно".
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