https://ukraina.ru/20231108/1050851805.html

Обстрелы, освобождение Киева и Одессы, "грабеж с большой дороги". Главное на Украине на 13:00 8 ноября

Обстрелы, освобождение Киева и Одессы, "грабеж с большой дороги". Главное на Украине на 13:00 8 ноября - 08.11.2023 Украина.ру

Обстрелы, освобождение Киева и Одессы, "грабеж с большой дороги". Главное на Украине на 13:00 8 ноября

Украина.ру, 08.11.2023

2023-11-08T13:00

2023-11-08T13:00

2023-11-08T13:48

эксклюзив

хроники

спецоперация

сша

активы

россия

украина

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дмитрий песков

обстрелы

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ВСУ продолжают атаковать новые российские территории, число пострадавших растет. Балицкий заявил, что Одесса и Киев будут освобождены. Слуцкий назвал грабежом поддержку проекта о передаче Украине активов РФ в США.Украинские военные не оставляют попыток атаковать новые российские территории. Так, в среду средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили три украинские ракеты над Геническим округом Херсонской области.«Сейчас противник предпринимает ракетное нападение на российский юг. Над Геническим муниципальным округом средствами ПВО сбиты три вражеские ракеты, обломки упали на землю, предварительно, вне населённых пунктов», — написал в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, зенитчики все еще находятся в полной боевой готовности.Кроме того, утром в среду украинские войска за два часа выпустили 14 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по районом Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:00 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.С 8:35 до 9:05 четыре раза подряд подверглись обстрелу Куйбышевский и Киевский районы города, было выпущено десять снарядов указанного калибра.Позже Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке.С 9:30 по 11:20 выпустили в общей сложности еще четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Гольмовскому и девять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.В результате обстрела украинскими войсками поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки получил ранение мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Кроме того, выросло число пострадавших мирных жителей при вчерашнем обстреле Донецка украинскими военными. Оно составило 55 человек, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.«Всем им оказана медицинская помощь. 16 из них находятся на госпитализации, среди них трое детей, также среди 16 пострадавших три пациента находятся в тяжелом состоянии», — сказал Гарцев.Он уточнил также, что ранения получили и трое сотрудников скорой помощи, один из них погиб.«Водитель, фельдшер и врач пострадали, были госпитализированы, им был оказан весь необходимый объем медицинской помощи. К сожалению, в связи с тяжестью полученной травмы скончался водитель. В данном случае имеется факт целенаправленной атаки на медицинских работников, на спасателей, сотрудников МЧС», — подчеркнул Гарцев.Накануне националисты нанесли массированный ракетный обстрел центрального Ворошиловского района Донецка. Прямые попадания пришлись в здания гражданской инфраструктуры. Успехи ВС РФВ среду в Совете Федерации состоялась торжественная церемония вручения «Мечей Победы» городам Мариуполю и Мелитополю, удостоенным почетного звания РФ «Город воинской славы». Памятные клинки по традиции вручают на вечное хранение городам, которым присвоено такое звание.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в рамках церемонии подчеркнул, что сегодня «свершилась историческая справедливость», напомнил про доблесть бойцов в годы Великой Отечественной войны и отметил большой вклад Мелитополя в победу.Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, сегодняшнее значимое событие «войдет в летопись не только Мариуполя, но и всего Донбасса».«Сейчас в Мариуполе совершают подвиг уже строители, которые выполняют задачу сделать город еще лучше, чем он был до того, когда он был разрушен украинским режимом. Со всем справимся, все получится… Это наш город, русский город — никто у нас этого не отнимет», — подчеркнул он.Российские военные успешно отражают атаки ВСУ. На территории Украины ежедневно звучит воздушная тревога. Так, в среду ее объявляли в Сумской и Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Позже воздушная тревога была объявлена в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.МВД Украины указывало, что в результате взрывов в городе Никополь и Марганецкой общине Днепропетровской области были разрушены объект инфраструктуры, линии электроснабжения и газопроводы.«В результате ударов по Никополю повреждены... 14 хозяйственных построек, солнечные панели, газопроводы и линии электроснабжения. В селе Марганецкой общины поврежден объект инфраструктуры», — перечислили в телеграм-канале ведомства.По данным французской газеты Liberation, с начала специальной военной операции ВСУ потеряли как минимум 200 тысяч бойцов.«Готовясь к новой зиме, украинская армия должна постоянно пополнять свои подразделения: по сообщениям, с 24 февраля 2022 года у нее уже было не менее 200 000 убитых и раненых», — утверждает издание.Отмечается, что Киев надеялся провести контрнаступление быстро. Однако Украина не смогла осуществить запланированное и захватить территории.Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 90 тысяч военнослужащих. Также российские силы уничтожили около 600 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.«Грабеж» в пользу УкраиныКомитет палаты представителей конгресса США, поддержав проект о передаче Украине активов РФ, встал на путь легализации «грабежа с большой дороги». Таким мнением поделился в своем телеграм-канале глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.«У Вашингтона, очевидно, закончились собственные средства для спонсирования марионеточного киевского режима», — предположил Слуцкий.Закон, в случае его окончательного принятия, больно ударит по финансовой системе США и разрушит американские мифы о надежности инвестиций и неприкосновенности частной собственности, а также станет стоп-сигналом для остальных стран и международного бизнеса, отметил он.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Порядка 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений «будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права».Накануне комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов, свидетельствуют данные итогов голосования. Согласно тексту документа, госсекретаря США наделяют полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов страны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ указал, что отъем активов РФ за рубежом повлечет издержки для тех, кто это сделает.«Эти тенденции мы наблюдаем давно, причем и в США, и в Евросоюзе. Действительно, последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом продолжить отъем наших авуаров. Это незаконно, это противоречит всем возможным правилам. Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно нашей страной. Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и такими решениями воспользуется», — сказал Песков.По его словам, Россия проработает ответные меры.«Вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, какими они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — добавил он.По словам политолога, доцента философского факультета МГУ Бориса Межуева, законопроект о передаче Украине российских активов подрывает финансовую надежность США для всего мира и повлечет за собой отток иностранных вкладов.«Это подрывает финансовую надежность США для всего мира. Одно дело — замораживать активы на время войны, это можно принять, другое дело — когда происходит воровство денег… Речь идет о надежности США в качестве аккумулятора финансовых средств всего мира. Это приведет к оттоку денег. К удару по американской банковской системе», — сказал эксперт.Он считает, что прежде всего такое решение разрушит финансовые связи Вашингтона с союзниками вне западного блока стран, которые «будут едва ли вкладывать деньги в банки США, напротив, они будут выбирать более безопасные гавани, возможно, в Гонконге, в странах залива».В свою очередь главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев высказал мнение, что администрация президента США Джо Байдена может попытаться задержать принятие этого законопроекта, предвидя негативные последствия.«Законопроект может пройти палату представителей, но не сенат, поскольку он контролируется демократами и взаимодействует очень тесно с Белым домом. Белый дом может дать команду этот закон притормозить», — отметил эксперт, отвечая на вопрос о возможной роли госсекретаря США Энтони Блинкена в принятии этого законопроекта.Сенатор Александр Шендерюк-Жидков полагает, что возможная передача Украине активов РФ подорвет доверие к американскому рынку, поставит под сомнение одну из основных категорий современного западного мира — права собственности.«Я бы сначала все-таки дождался утверждения акта в конгрессе, дебаты на тему изъятия российских активов идут уже не один месяц, и американский эстеблишмент отдает себе полный отчет о потенциальных последствиях данного решения», — сказал сенатор.Так, в случае его принятия, «на мой взгляд, США запустят неконтролируемый процесс, который не только подорвет доверие к американскому рынку, но, более того, поставит под сомнение одну из основных категорий современного западного мира — права собственности», отметил он.Шендерюк-Жидков напомнил, что все предыдущие месяцы страны G7 искали псевдоформы, как не нарушить права собственности, но при этом использовать российские активы для поддержки Украины.«В России мы давно понимали, что это может произойти, принятие данного акта окончательно развеет иллюзии о верховенстве закона в западном мире», — заключил политик.Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что в случае конфискации российских активов в США последуют ответные меры Москвы.«Принимая подобное незаконное решение, они должны понимать, что, во-первых, будет ответ с нашей стороны в отношении активов США и их союзников на территории России. Активы такие есть. Во-вторых, они должны понимать, что это подрывает доверие к США как государству, в которое вообще можно инвестировать или хранить средства, что приведет к оттоку капитала и инвестиций. Так что, как говорится, они такими решениями роют яму для самих себя», — сказал Цеков.По его словам, попытка конфисковать российские активы является незаконным решением, но «другого со стороны американцев в отношении России на сегодня ждать не стоит».

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, спецоперация, сша, активы, россия, украина, поддержка, дмитрий песков, обстрелы, воздушная тревога, пво, атаки