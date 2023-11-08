https://ukraina.ru/20231108/1050847032.html

Пачка Фарион в сельском нужнике, или Как нацисты обвинили нацистов в нацизме

Пачка Фарион в сельском нужнике, или Как нацисты обвинили нацистов в нацизме - 08.11.2023 Украина.ру

Пачка Фарион в сельском нужнике, или Как нацисты обвинили нацистов в нацизме

Честно говоря, я не понял, что вдруг случилось на Украине в связи с заявлениями Фарион. Реакция какая-то анормальная. Ничего не предвещало скандала по языковому вопросу и стране, объединённой противостоянию "российской агрессии", и вот те на…

2023-11-08T11:59

2023-11-08T11:59

2023-11-08T16:05

украина

ирина фарион

русский язык

украинизация

права человека

эксклюзив

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Ирина Фарион, конечно, выбрала немного неправильный объект для нападок — «азовцы», после легендарного «экстракшна», имеют статус народных героев, до сих пор удерживающих Мариуполь. А тут такая Фарион: «Если в армии нет дисциплины, то нет армии — это сброд тогда. Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Пусть тогда себя назовут русскими».Надо честно признать, что Фарион не сказала ничего такого, чего она не говорила бы раньше. Более того, она в принципе не сказала ничего такого, что не говорили бы другие политики, в том числе — при должностях. Более того, её речения полностью соответствуют национальному языковому законодательству.В общем, как и полагается трикстеру, она, как сейчас говорят, «выдала базу», указав на моральную и интеллектуальную несостоятельность русскоязычных граждан Украины, которые воюют за то, чтобы им запрещали пользоваться родным языком. И нацистские взгляды тех же боевиков «Азова»* являются отягчающим обстоятельством – если ты объявил себя нацистом, будь добр соответствовать.Но тут началась буря. Те самые люди, которые были полностью согласны с курсом на вытеснение русского языка из публичной сферы и слова не молвили по поводу деятельности шпрехенфюрера Тараса Креминя, вдруг возмутились словами Фарион!Недовольными оказались те же СМИ, которые с 2014 года пропагандировали отказ от языка и культуры «страны-агрессора» и приводили в пример певцов и певичек, которые, совершая невероятное насилие над собой, переписывают свои хиты по-украински…Вспомнился днепропетровский писатель Ян Валетов, из «жидобандеровской» тусовки Коломойского — Филатова. Писатель слабенький, конечно, но продуктивный и читаемый. Пишет он, разумеется, на русском языке, что не помешало ему после Майдана заявить, что русский язык через пару десятилетий должен выйти из употребления на Украине. А ведь, казалось бы, не тупой бандит из «Азова»*, должен хотеть оставить после себя что-то кроме удобрений. Нет, не хочет.Проснулся даже омбудсмен Дмитрий Лубинец, внезапно обнаруживший в словах Фарион признаки дискриминации и обратившийся в Нацполицию, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Что-то мы не помним озабоченности Лубинца по поводу принятия языкового законодательства, в котором написано ровно то же само, что сказала Фарион, только другими словами.Политическую составляющую в речениях Фарион обнаружило агентство УНИАН, которое (кстати – «цинічно нехтуючи мовним законодавством») обвинило экс-депутатку в том, что она «не стесняясь в выражениях, пытается разделить украинцев на правильных и неправильных, хороших и плохих». То самое УНИАН, которое с энтузиазмом этим занимается не первое десятилетие…Дошло до того, что Фарион припомнили компартийное прошлое… Хотя, кто проводил украинизацию Украины кроме как коммунисты? Но тут сыграла особенность официальной идеологии. Ещё в 90-е, когда начали раскручивать эту тему, возникло странное противоречие: с одной стороны, большевики — оккупанты, которые проводили коллективизацию, расстреливали кобзарей и всячески издевались над украинцами; с другой – безусловно позитивное восприятие украинизации и легенда о «расстрелянном возрождении». То, что автор лозунга «прочь от Москвы», украинский писатель Мыкола Хвылевой во время Гражданской войны служил в ЧК, пропагандировал на украинском языке мировую революцию и, кажется, даже коллективизацию, как-то отпускалось. То, что русский Фитилёв выучил украинский язык, вроде бы все эти прегрешения извиняло…Так всё же, чем была вызвана столь неадекватная реакция на Фарион? У меня есть три версии, каждая из которых имеет право на существование.Во-первых, это разница между подразумеваемым и сказанным.Одно дело, когда боевика «Азова»* или боксёра Усика назовут на высоком наречии pusillanimes degeneres, и совсем иное — когда переведут это оценочное суждение с языка медицинско-юридического на общепонятный («слабоумный дегенерат»).Когда УНИАН пишет, что надо забыть «язык агрессора», это одно. Когда Фарион объясняет, почему именно надо забыть «язык агрессора» — это совсем другое. Вполне вероятно, для некоторых pusillanimes degeneres сказанное Фарион оказалось неожиданностью.Во-вторых, похоже, многие просто забыли, за что они голосовали 11 лет назад и стояли на Майдане 10 лет назад. А голосовали и стояли именно за эту Бабу-Ягу.Справедливости ради надо сказать, что очень многие избиратели «Свободы» в 2012 году и стоятели на Майдане в 2013-2014 годах этого не понимали уже тогда и страшно возмущались, когда их тыкали мордой в Фарион. А с тех пор выросло уже новое поколение — те, кому сейчас 18 лет, в 2012 году только в школу пошли и о существовании Фарион, вполне вероятно, просто не подозревали до последнего времени.В-третьих, совершенно не исключено, что мы имеем дело со спецоперацией Офиса президента.Украинское медиапространство жестко управляемо (и где «темники» времён Кучмы?) и просто так такие скандалы не появляются. Достаточно посмотреть на публикации украинских СМИ, которые частенько выглядят так: «А-ха-ха, российские пропагандисты опять врут…» и через пару часов — «командование ВСУ заявило (…), да здравствуют наши защитники» (информация одна и та же).Так что и слова Фарион (а чего вообще старую ведьму вспомнили?) и истерическая реакция на них могли быть из одного котла.Смысл — показать, что языкового вопроса в стране нет, на попытки дискриминировать граждан по языковому признаку следует жёсткая реакция и со стороны «гражданского общества», и со стороны официальных инстанций. Совместить же слова Фарион с нормами действующего языкового законодательства могут не только лишь все.Адресовано это:— Западу (там как раз рекомендовано начать переговоры с Украиной относительно членства в ЕС);— самим же гражданам — особенно в преддверии избирательной кампании, когда наверняка будут вбрасываться «кремлёвские нарративы», относительно нарушения прав человека и неисполнения предвыборных обещаний Зеленского.Кстати, тезис о необходимости сохранения единства народа независимо от языка изначально имелся в лексиконе Зеленского, а сейчас это в видоизменённой форме становится предвыборным месседжем президента — в условиях «агрессии» нация должна объединиться вокруг власти, даже если эта власть пинает значительную часть нации за неправильный язык.* запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20231018/1050307738.html

https://ukraina.ru/20230606/1046963875.html

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2023

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украина, ирина фарион, русский язык, украинизация, права человека, эксклюзив