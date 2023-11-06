https://ukraina.ru/20231106/1050803542.html

Зеленский отстранил командира 128-й бригады на время расследования

Зеленский отстранил командира 128-й бригады на время расследования - 06.11.2023 Украина.ру

Зеленский отстранил командира 128-й бригады на время расследования

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отстранении командира 128-й горно-штурмовой бригады Дмитрия Лысюка на время расследования обстоятельств гибели боевиков 3 ноября. Его подозревают в сотрудничестве с РФ

2023-11-06T23:27

2023-11-06T23:27

2023-11-06T23:27

новости

украина

владимир зеленский

сво

спецоперация

расследование

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/73/1033907369_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7074c1afff59c1861e77baf250e12bcd.jpg.webp

Зеленский в вечернем видеообращении пообещал, что все виновные будут наказаны. До этого украинские СМИ писали, что командир 128-й бригады выжил, потому что опоздал на награждение в Запорожской области. В пятницу, 3 ноября, российская армия нанесла высокоточный удар по месту скопления киевских боевиков ракетой "Искандер-М". Погибли несколько десятков военных, включая Дмитрия Милютина с позывным "Таксист", которого называли одним из лучших артиллеристов Украины. Официально число погибших не называлось. В случившемся подозревают командира Лысюка, который возглавлял 128 бригаду с февраля 2022 года. Известно также, что в 2019 году Лысюка оштрафовали на 119 тыс. гривен за контрабанду и продажу сигарет из ЛНР.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, сво, спецоперация, расследование, потери всу