Зеленский отстранил командира 128-й бригады на время расследования - 06.11.2023 Украина.ру
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Зеленский отстранил командира 128-й бригады на время расследования
Зеленский отстранил командира 128-й бригады на время расследования - 06.11.2023 Украина.ру
Зеленский отстранил командира 128-й бригады на время расследования
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отстранении командира 128-й горно-штурмовой бригады Дмитрия Лысюка на время расследования обстоятельств гибели боевиков 3 ноября. Его подозревают в сотрудничестве с РФ
2023-11-06T23:27
2023-11-06T23:27
новости
украина
владимир зеленский
сво
спецоперация
расследование
потери всу
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Зеленский в вечернем видеообращении пообещал, что все виновные будут наказаны. До этого украинские СМИ писали, что командир 128-й бригады выжил, потому что опоздал на награждение в Запорожской области. В пятницу, 3 ноября, российская армия нанесла высокоточный удар по месту скопления киевских боевиков ракетой "Искандер-М". Погибли несколько десятков военных, включая Дмитрия Милютина с позывным "Таксист", которого называли одним из лучших артиллеристов Украины. Официально число погибших не называлось. В случившемся подозревают командира Лысюка, который возглавлял 128 бригаду с февраля 2022 года. Известно также, что в 2019 году Лысюка оштрафовали на 119 тыс. гривен за контрабанду и продажу сигарет из ЛНР.
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новости, украина, владимир зеленский, сво, спецоперация, расследование, потери всу
Новости, Украина, Владимир Зеленский, СВО, Спецоперация, расследование, потери ВСУ

Зеленский отстранил командира 128-й бригады на время расследования

23:27 06.11.2023
 
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Разрушенная промзона в Рубежном - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отстранении командира 128-й горно-штурмовой бригады Дмитрия Лысюка на время расследования обстоятельств гибели боевиков 3 ноября. Его подозревают в сотрудничестве с РФ
Зеленский в вечернем видеообращении пообещал, что все виновные будут наказаны.
"Конкретика – что уже удалось выяснить по обстоятельствам трагедии, приказы которых создали условия, чтобы трагедия произошла. (...) Командир бригады отстранён на время следствия. Вся ситуация разбирается поминутно. И будет установлено, кто конкретно нарушил правила безопасности людей в районе доступа аэроразведки врага", - заявил президент.
До этого украинские СМИ писали, что командир 128-й бригады выжил, потому что опоздал на награждение в Запорожской области.
В пятницу, 3 ноября, российская армия нанесла высокоточный удар по месту скопления киевских боевиков ракетой "Искандер-М". Погибли несколько десятков военных, включая Дмитрия Милютина с позывным "Таксист", которого называли одним из лучших артиллеристов Украины. Официально число погибших не называлось.
В случившемся подозревают командира Лысюка, который возглавлял 128 бригаду с февраля 2022 года. Известно также, что в 2019 году Лысюка оштрафовали на 119 тыс. гривен за контрабанду и продажу сигарет из ЛНР.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийСВОСпецоперациярасследованиепотери ВСУ
 
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