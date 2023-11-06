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На Украине проведут экспертизу мощей святых в Киево-Печерской лавре

На Украине проведут экспертизу мощей святых в Киево-Печерской лавре - 06.11.2023 Украина.ру

На Украине проведут экспертизу мощей святых в Киево-Печерской лавре

Министерство культуры Украины намерено провести экспертизу мощей монахов Киево-Печерской лавры, почитаемых как святых. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщило издание "Страна.ua"

2023-11-06T22:22

2023-11-06T22:22

2023-11-06T22:23

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Уточняется, что с инициативой о проведении проверки выступил директор заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.Главная цель экспертизы состоит в том, чтобы проверить святыни на подлинность. Напомним, в марте этого года украинские власти закрыли доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре якобы из-за проверки их сохранности специальной комиссией.На территории комплекса покоятся мощи святых: 73 в Ближних пещерах, еще 49 в Дальних пещерах. Среди них — останки богатыря Ильи Муромца и Нестора Летописца (которого считают автором "Повести временных лет") и многих других российских святых.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киево-печерская лавра, мощи, экспертизы, упц