На Украине проведут экспертизу мощей святых в Киево-Печерской лавре - 06.11.2023 Украина.ру
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На Украине проведут экспертизу мощей святых в Киево-Печерской лавре
На Украине проведут экспертизу мощей святых в Киево-Печерской лавре - 06.11.2023 Украина.ру
На Украине проведут экспертизу мощей святых в Киево-Печерской лавре
Министерство культуры Украины намерено провести экспертизу мощей монахов Киево-Печерской лавры, почитаемых как святых. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщило издание "Страна.ua"
2023-11-06T22:22
2023-11-06T22:23
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Уточняется, что с инициативой о проведении проверки выступил директор заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.Главная цель экспертизы состоит в том, чтобы проверить святыни на подлинность. Напомним, в марте этого года украинские власти закрыли доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре якобы из-за проверки их сохранности специальной комиссией.На территории комплекса покоятся мощи святых: 73 в Ближних пещерах, еще 49 в Дальних пещерах. Среди них — останки богатыря Ильи Муромца и Нестора Летописца (которого считают автором "Повести временных лет") и многих других российских святых.
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новости, украина, киево-печерская лавра, мощи, экспертизы, упц
Новости, Украина, Киево-Печерская лавра, мощи, экспертизы, УПЦ

На Украине проведут экспертизу мощей святых в Киево-Печерской лавре

22:22 06.11.2023 (обновлено: 22:23 06.11.2023)
 
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Министерство культуры Украины намерено провести экспертизу мощей монахов Киево-Печерской лавры, почитаемых как святых. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщило издание "Страна.ua"
Уточняется, что с инициативой о проведении проверки выступил директор заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.
"Думаю, что при правильной организации это можно сделать через полгода. Современные методы позволяют это. Конечно, это непросто. Нужно будет приобщать монахов, хранящих и чествующих эти святыни и имеющих право совершать манипуляции с мощами", – заявил Остапенко.
Главная цель экспертизы состоит в том, чтобы проверить святыни на подлинность.
"Мы хотим, чтобы потом не было к нам никаких обвинений, что мы храним не те святыни или что украдены святыни", – уточнил руководитель.
Напомним, в марте этого года украинские власти закрыли доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре якобы из-за проверки их сохранности специальной комиссией.
На территории комплекса покоятся мощи святых: 73 в Ближних пещерах, еще 49 в Дальних пещерах. Среди них — останки богатыря Ильи Муромца и Нестора Летописца (которого считают автором "Повести временных лет") и многих других российских святых.
 
НовостиУкраинаКиево-Печерская лаврамощиэкспертизыУПЦ
 
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