Более 120 британских компаний признались, что нарушали санкции против РФ - 06.11.2023 Украина.ру
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Более 120 британских компаний признались, что нарушали санкции против РФ
Более 120 британских компаний признались, что нарушали санкции против РФ - 06.11.2023 Украина.ру
Более 120 британских компаний признались, что нарушали санкции против РФ
Выгоднее заплатить штраф, чем оборвать сотрудничество с Россией. Так посчитали руководители как минимум 127 компаний Великобритании, которые признались властям в том, что нарушали санкции против РФ, передаёт Financial Times
2023-11-06T21:06
2023-11-06T21:06
новости
антироссийские санкции
великобритания
сво
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По словам партнёра практики финансовых преступлений Pinsent Masons Стейси Кин, значительный объём санкций против России стал испытанием для британского бизнеса из-за большей интегрированности Москвы в мировую экономику. Добровольное признание к тому же уменьшило штрафы для нарушителей, отмечают журналисты. Учитывая что данные о 127 компаниях-нарушителях антироссийских санкций были актуальны на май 2023 года, можно предположить, что теперь их количество возросло. Британский бизнес должен рассмотреть возможность признания нарушений санкций против России, чтобы избежать более тяжких наказаний – вплоть до уголовного производства, считает Стейси Кин. Уточняется также, что за мониторинг нарушений отвечает Управление выполнения финансовых санкций министерства финансов Великобритании. Источник в ведомстве сообщил FT, что там "не пытаются чрезмерно наказывать за непреднамеренные ошибки". С начала Специальной военной операции Великобритания ввела санкции против более чем 1600 физических и юридических лиц, а также мораторий на деятельность британских компаний с более чем двумя десятками банков и свыше 100 олигархов РФ. Летом 2023 года комитет Европарламента по гражданским свободам утвердил законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за обход санкций на территории ЕС.
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новости, антироссийские санкции, великобритания, сво
Новости, антироссийские санкции, Великобритания, СВО

Более 120 британских компаний признались, что нарушали санкции против РФ

21:06 06.11.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Выгоднее заплатить штраф, чем оборвать сотрудничество с Россией. Так посчитали руководители как минимум 127 компаний Великобритании, которые признались властям в том, что нарушали санкции против РФ, передаёт Financial Times
По словам партнёра практики финансовых преступлений Pinsent Masons Стейси Кин, значительный объём санкций против России стал испытанием для британского бизнеса из-за большей интегрированности Москвы в мировую экономику. Добровольное признание к тому же уменьшило штрафы для нарушителей, отмечают журналисты.
"Российские физические и юридические лица имели такое влияние за пределами России, что, возможно, если посмотреть на иранский или сирийский режимы, то можно увидеть, что там просто не было таких взаимосвязей между экономиками этих стран", – цитирует источник Кин.
Учитывая что данные о 127 компаниях-нарушителях антироссийских санкций были актуальны на май 2023 года, можно предположить, что теперь их количество возросло. Британский бизнес должен рассмотреть возможность признания нарушений санкций против России, чтобы избежать более тяжких наказаний – вплоть до уголовного производства, считает Стейси Кин.
Уточняется также, что за мониторинг нарушений отвечает Управление выполнения финансовых санкций министерства финансов Великобритании. Источник в ведомстве сообщил FT, что там "не пытаются чрезмерно наказывать за непреднамеренные ошибки".
С начала Специальной военной операции Великобритания ввела санкции против более чем 1600 физических и юридических лиц, а также мораторий на деятельность британских компаний с более чем двумя десятками банков и свыше 100 олигархов РФ.
Летом 2023 года комитет Европарламента по гражданским свободам утвердил законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за обход санкций на территории ЕС.
 
Новостиантироссийские санкцииВеликобританияСВО
 
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21:38На Украине запущен процесс конфискации активов российской Группы ГМС
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