https://ukraina.ru/20231106/1050801657.html

Более 120 британских компаний признались, что нарушали санкции против РФ

Более 120 британских компаний признались, что нарушали санкции против РФ - 06.11.2023 Украина.ру

Более 120 британских компаний признались, что нарушали санкции против РФ

Выгоднее заплатить штраф, чем оборвать сотрудничество с Россией. Так посчитали руководители как минимум 127 компаний Великобритании, которые признались властям в том, что нарушали санкции против РФ, передаёт Financial Times

2023-11-06T21:06

2023-11-06T21:06

2023-11-06T21:06

новости

антироссийские санкции

великобритания

сво

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По словам партнёра практики финансовых преступлений Pinsent Masons Стейси Кин, значительный объём санкций против России стал испытанием для британского бизнеса из-за большей интегрированности Москвы в мировую экономику. Добровольное признание к тому же уменьшило штрафы для нарушителей, отмечают журналисты. Учитывая что данные о 127 компаниях-нарушителях антироссийских санкций были актуальны на май 2023 года, можно предположить, что теперь их количество возросло. Британский бизнес должен рассмотреть возможность признания нарушений санкций против России, чтобы избежать более тяжких наказаний – вплоть до уголовного производства, считает Стейси Кин. Уточняется также, что за мониторинг нарушений отвечает Управление выполнения финансовых санкций министерства финансов Великобритании. Источник в ведомстве сообщил FT, что там "не пытаются чрезмерно наказывать за непреднамеренные ошибки". С начала Специальной военной операции Великобритания ввела санкции против более чем 1600 физических и юридических лиц, а также мораторий на деятельность британских компаний с более чем двумя десятками банков и свыше 100 олигархов РФ. Летом 2023 года комитет Европарламента по гражданским свободам утвердил законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за обход санкций на территории ЕС.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, антироссийские санкции, великобритания, сво