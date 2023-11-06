https://ukraina.ru/20231106/1050801399.html
США займется реформой армии Армении
США займется реформой армии Армении - 06.11.2023 Украина.ру
США займется реформой армии Армении
Глава Генштаба Армении обсудил с Пентагоном реформу армии, сообщает Минобороны Армении
2023-11-06T20:31
2023-11-06T20:31
2023-11-06T20:31
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По приглашению Европейского командования Вооруженных сил США в первых числах ноября первый заместитель министра обороны республики Армении, начальник Генерального штаба ВС РА, генерал-лейтенант Эдвард Асрян посетил штаб-квартиру Европейского командования США в Штутгарте. Встреча с заместителем командира Европейского командования США, генерал-лейтенантом Стивеном Башами состоялась 3 ноября.В ходе встречи обсуждены вопросы развития армяно-американского военного сотрудничества. Генерал-лейтенант Эдвард Асрян представил детали проводимых в Вооруженных силах РА реформ, и ожидаемую от США поддержку в деле их реализации.В рамках визита генерал-лейтенант Эдвард Асрян посетил также расположенный в Гогенфельсе объединенный многонациональный центр подготовки Сухопутных войск США в Европе и Академию сержантского состава."Вооруженные силы Армении в настоящее время переживают значительные реформы и трансформации, и мы заинтересованы в получении поддержки и изучении передового опыта от наших партнеров, и особенно от США", – сказал Асрян.Он добавил, что встреча заложила основу для планирования и проведения будущих совместных тренировок с Европейским командованием США, "поскольку мы стремимся повысить способность наших вооруженных сил реагировать на изменения в динамичной и сложной среде".
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, армения, сша, армия, реформа
Новости, Армения, США, армия, реформа
США займется реформой армии Армении
Глава Генштаба Армении обсудил с Пентагоном реформу армии, сообщает Минобороны Армении
По приглашению Европейского командования Вооруженных сил США в первых числах ноября первый заместитель министра обороны республики Армении, начальник Генерального штаба ВС РА, генерал-лейтенант Эдвард Асрян посетил штаб-квартиру Европейского командования США в Штутгарте. Встреча с заместителем командира Европейского командования США, генерал-лейтенантом Стивеном Башами состоялась 3 ноября.
В ходе встречи обсуждены вопросы развития армяно-американского военного сотрудничества. Генерал-лейтенант Эдвард Асрян представил детали проводимых в Вооруженных силах РА реформ, и ожидаемую от США поддержку в деле их реализации.
"Генерал-лейтенант Стивен Башам выразил готовность США продолжать содействие текущим программам сотрудничества, а также инициировать новые направления сотрудничества по следующим сферам: профессионализация вооруженных сил, укрепление профессионального сержантского состава, модернизация системы управления, миротворчество, военная медицина, военное образование и боевая подготовка, учения и прочее. Обсуждены также вопросы региональной безопасности", – сообщается на сайте ведомства.
В рамках визита генерал-лейтенант Эдвард Асрян посетил также расположенный в Гогенфельсе объединенный многонациональный центр подготовки Сухопутных войск США в Европе и Академию сержантского состава.
"Вооруженные силы Армении в настоящее время переживают значительные реформы и трансформации, и мы заинтересованы в получении поддержки и изучении передового опыта от наших партнеров, и особенно от США", – сказал Асрян.
Он добавил, что встреча заложила основу для планирования и проведения будущих совместных тренировок с Европейским командованием США, "поскольку мы стремимся повысить способность наших вооруженных сил реагировать на изменения в динамичной и сложной среде".