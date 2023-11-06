США займется реформой армии Армении - 06.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231106/1050801399.html
США займется реформой армии Армении
США займется реформой армии Армении - 06.11.2023 Украина.ру
США займется реформой армии Армении
Глава Генштаба Армении обсудил с Пентагоном реформу армии, сообщает Минобороны Армении
2023-11-06T20:31
2023-11-06T20:31
новости
армения
сша
армия
реформа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/06/1050801281_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_518e57b980db905e8c2735d96c2e5996.jpg
По приглашению Европейского командования Вооруженных сил США в первых числах ноября первый заместитель министра обороны республики Армении, начальник Генерального штаба ВС РА, генерал-лейтенант Эдвард Асрян посетил штаб-квартиру Европейского командования США в Штутгарте. Встреча с заместителем командира Европейского командования США, генерал-лейтенантом Стивеном Башами состоялась 3 ноября.В ходе встречи обсуждены вопросы развития армяно-американского военного сотрудничества. Генерал-лейтенант Эдвард Асрян представил детали проводимых в Вооруженных силах РА реформ, и ожидаемую от США поддержку в деле их реализации.В рамках визита генерал-лейтенант Эдвард Асрян посетил также расположенный в Гогенфельсе объединенный многонациональный центр подготовки Сухопутных войск США в Европе и Академию сержантского состава."Вооруженные силы Армении в настоящее время переживают значительные реформы и трансформации, и мы заинтересованы в получении поддержки и изучении передового опыта от наших партнеров, и особенно от США", – сказал Асрян.Он добавил, что встреча заложила основу для планирования и проведения будущих совместных тренировок с Европейским командованием США, "поскольку мы стремимся повысить способность наших вооруженных сил реагировать на изменения в динамичной и сложной среде".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/06/1050801281_59:0:948:667_1920x0_80_0_0_71fe4f9f8a41d9c44e00265421a69c50.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, армения, сша, армия, реформа
Новости, Армения, США, армия, реформа

США займется реформой армии Армении

20:31 06.11.2023
 
© Минобороны РАГенерал-лейтенант Эдвард Асрян посетил штаб-квартиру Европейского командования США
Генерал-лейтенант Эдвард Асрян посетил штаб-квартиру Европейского командования США
© Минобороны РА
Читать в
Глава Генштаба Армении обсудил с Пентагоном реформу армии, сообщает Минобороны Армении
По приглашению Европейского командования Вооруженных сил США в первых числах ноября первый заместитель министра обороны республики Армении, начальник Генерального штаба ВС РА, генерал-лейтенант Эдвард Асрян посетил штаб-квартиру Европейского командования США в Штутгарте. Встреча с заместителем командира Европейского командования США, генерал-лейтенантом Стивеном Башами состоялась 3 ноября.
В ходе встречи обсуждены вопросы развития армяно-американского военного сотрудничества. Генерал-лейтенант Эдвард Асрян представил детали проводимых в Вооруженных силах РА реформ, и ожидаемую от США поддержку в деле их реализации.

"Генерал-лейтенант Стивен Башам выразил готовность США продолжать содействие текущим программам сотрудничества, а также инициировать новые направления сотрудничества по следующим сферам: профессионализация вооруженных сил, укрепление профессионального сержантского состава, модернизация системы управления, миротворчество, военная медицина, военное образование и боевая подготовка, учения и прочее. Обсуждены также вопросы региональной безопасности", – сообщается на сайте ведомства.

В рамках визита генерал-лейтенант Эдвард Асрян посетил также расположенный в Гогенфельсе объединенный многонациональный центр подготовки Сухопутных войск США в Европе и Академию сержантского состава.
"Вооруженные силы Армении в настоящее время переживают значительные реформы и трансформации, и мы заинтересованы в получении поддержки и изучении передового опыта от наших партнеров, и особенно от США", – сказал Асрян.
Он добавил, что встреча заложила основу для планирования и проведения будущих совместных тренировок с Европейским командованием США, "поскольку мы стремимся повысить способность наших вооруженных сил реагировать на изменения в динамичной и сложной среде".
 
НовостиАрменияСШАармияреформа
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:38На Украине запущен процесс конфискации активов российской Группы ГМС
21:06Более 120 британских компаний признались, что нарушали санкции против РФ
20:38Украина готовится к самой ужасной зиме в истории – Кулеба
20:31США займется реформой армии Армении
20:12Клирика УПЦ МП на Буковине признали коллаборационистом из-за слов о Донбассе и Крыме
20:04Ракеты Taurus "не изменят правила игры" на Украине – глава Минобороны Германии
19:38Продление военного положения и мобилизации поддержали в Верховной Раде Украины
19:32Канада передала саперам Украины шесть роботов для дистанционного разминирования
19:28Уникальный памятник Александру Невскому установлен в Минске
19:13Глава МИД Словакии Бланар призвал прекратить бои на Украине и начать переговоры
18:51В Запорожье расправляются с людьми за высказывания в поддержку России – пленный боец ВСУ
18:47Украинский посол в Польше потребовал снять блокаду границы
18:26Франция вооружит ВСУ ещё на 36 млн евро
18:25Ермак и коррупция, блокада границы. Итоги 6 ноября на Украине
18:22Урсула фон дер Ляйен порекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС
18:00"Инкубатор", "рекордсмен", "ископаемое" и "призрак": четыре замечательные станции киевского метрополитена
17:45Польские перевозчики заблокировали три погранпоста с Украиной
17:37Над Воронежской областью обезврежены два БПЛА
17:18ПВО успешно отработала по украинским целям – губернатор Ростовской области
16:54Президент Алжира призвал арабских юристов подать в суд иск против Израиля
Лента новостейМолния