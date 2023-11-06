https://ukraina.ru/20231106/1050801399.html

США займется реформой армии Армении

США займется реформой армии Армении - 06.11.2023 Украина.ру

США займется реформой армии Армении

Глава Генштаба Армении обсудил с Пентагоном реформу армии, сообщает Минобороны Армении

2023-11-06T20:31

2023-11-06T20:31

2023-11-06T20:31

новости

армения

сша

армия

реформа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/06/1050801281_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_518e57b980db905e8c2735d96c2e5996.jpg

По приглашению Европейского командования Вооруженных сил США в первых числах ноября первый заместитель министра обороны республики Армении, начальник Генерального штаба ВС РА, генерал-лейтенант Эдвард Асрян посетил штаб-квартиру Европейского командования США в Штутгарте. Встреча с заместителем командира Европейского командования США, генерал-лейтенантом Стивеном Башами состоялась 3 ноября.В ходе встречи обсуждены вопросы развития армяно-американского военного сотрудничества. Генерал-лейтенант Эдвард Асрян представил детали проводимых в Вооруженных силах РА реформ, и ожидаемую от США поддержку в деле их реализации.В рамках визита генерал-лейтенант Эдвард Асрян посетил также расположенный в Гогенфельсе объединенный многонациональный центр подготовки Сухопутных войск США в Европе и Академию сержантского состава."Вооруженные силы Армении в настоящее время переживают значительные реформы и трансформации, и мы заинтересованы в получении поддержки и изучении передового опыта от наших партнеров, и особенно от США", – сказал Асрян.Он добавил, что встреча заложила основу для планирования и проведения будущих совместных тренировок с Европейским командованием США, "поскольку мы стремимся повысить способность наших вооруженных сил реагировать на изменения в динамичной и сложной среде".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, армения, сша, армия, реформа