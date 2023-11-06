Ракеты Taurus "не изменят правила игры" на Украине – глава Минобороны Германии - 06.11.2023 Украина.ру
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Ракеты Taurus "не изменят правила игры" на Украине – глава Минобороны Германии
Ракеты Taurus "не изменят правила игры" на Украине – глава Минобороны Германии - 06.11.2023 Украина.ру
Ракеты Taurus "не изменят правила игры" на Украине – глава Минобороны Германии
МИД Украины в ответ завил, что страна готова закрыть глаза на отказ, если Германия обеспечит ее системами ПВО, , сообщает "Лига. Новости"
2023-11-06T20:04
2023-11-06T20:05
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германия
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ракеты
борис писториус
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Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что ракеты Taurus "не изменят правила игры" в войне РФ против Украины. В связи с этим он не может ничего объявить относительно Taurus, учитывая, что Германия "не должна игнорировать собственные интересы". Борис Писториус заявил об этом на конференции NATO Talk в БерлинеГлава ведомства подчеркнул, что Германия сегодня является вторым поставщиком оружия Украине после США. Стоимость одной единицы ракеты Taurus, по данным СМИ, – около 1 млн евро. На вооружении в ФРГ – не менее полутысячи ракет, в Испании – несколько десятков.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на это заявил, что страна закроет глаза на нежелание Германии передавать дальнобойные ракеты Taurus, но в Берлин должен обеспечить украинцев дополнительными системами противовоздушной обороны накануне зимы.
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новости, новости украины, германия, "taurus", ракеты, борис писториус
Новости, Новости Украины, Германия, "Taurus", ракеты, Борис Писториус

Ракеты Taurus "не изменят правила игры" на Украине – глава Минобороны Германии

20:04 06.11.2023 (обновлено: 20:05 06.11.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Olaf KosinskyБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© commons.wikimedia.org / Olaf Kosinsky
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МИД Украины в ответ завил, что страна готова закрыть глаза на отказ, если Германия обеспечит ее системами ПВО, , сообщает "Лига. Новости"
Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что ракеты Taurus "не изменят правила игры" в войне РФ против Украины. В связи с этим он не может ничего объявить относительно Taurus, учитывая, что Германия "не должна игнорировать собственные интересы". Борис Писториус заявил об этом на конференции NATO Talk в Берлине
"Правительство должно проверить каждый шаг по поставке систем вооружения, и решения даются очень нелегко. ATACMS, передавшие США, имеют дальность 160 км, Taurus – 500 км, это совсем другая система", — сказал Писториус.
Глава ведомства подчеркнул, что Германия сегодня является вторым поставщиком оружия Украине после США. Стоимость одной единицы ракеты Taurus, по данным СМИ, – около 1 млн евро. На вооружении в ФРГ – не менее полутысячи ракет, в Испании – несколько десятков.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на это заявил, что страна закроет глаза на нежелание Германии передавать дальнобойные ракеты Taurus, но в Берлин должен обеспечить украинцев дополнительными системами противовоздушной обороны накануне зимы.
Боевая работа минометных расчетов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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Германия отказалась поставлять Киеву ракеты TaurusГермания не будет отправлять Киеву свои крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил немецкий посол Мартин Егер в интервью "Европейской правде"
 
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