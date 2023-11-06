https://ukraina.ru/20231106/1050801010.html

Ракеты Taurus "не изменят правила игры" на Украине – глава Минобороны Германии

Ракеты Taurus "не изменят правила игры" на Украине – глава Минобороны Германии - 06.11.2023 Украина.ру

Ракеты Taurus "не изменят правила игры" на Украине – глава Минобороны Германии

МИД Украины в ответ завил, что страна готова закрыть глаза на отказ, если Германия обеспечит ее системами ПВО, , сообщает "Лига. Новости"

2023-11-06T20:04

2023-11-06T20:04

2023-11-06T20:05

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борис писториус

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Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что ракеты Taurus "не изменят правила игры" в войне РФ против Украины. В связи с этим он не может ничего объявить относительно Taurus, учитывая, что Германия "не должна игнорировать собственные интересы". Борис Писториус заявил об этом на конференции NATO Talk в БерлинеГлава ведомства подчеркнул, что Германия сегодня является вторым поставщиком оружия Украине после США. Стоимость одной единицы ракеты Taurus, по данным СМИ, – около 1 млн евро. На вооружении в ФРГ – не менее полутысячи ракет, в Испании – несколько десятков.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на это заявил, что страна закроет глаза на нежелание Германии передавать дальнобойные ракеты Taurus, но в Берлин должен обеспечить украинцев дополнительными системами противовоздушной обороны накануне зимы.

https://ukraina.ru/20231019/1050340319.html

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2023

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