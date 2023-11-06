https://ukraina.ru/20231106/1050800786.html

Канада передала саперам Украины шесть роботов для дистанционного разминирования

Канада передала саперам Украины шесть роботов для дистанционного разминирования - 06.11.2023 Украина.ру

Канада передала саперам Украины шесть роботов для дистанционного разминирования

DIGITAL VANGUARD–S позволяет саперам не подходить близко к взрывоопасным предметам и быстрее разминировать территорию, сообщила 6 ноября пресс-служба ГСЧС

2023-11-06T19:32

2023-11-06T19:32

2023-11-06T19:33

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Шесть роботов для дистанционного разминирования правительство Канады передало Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.Комплекс имеет беспроводное и проводное подключение и способен работать до 5 часов без подзарядки.Роботы могут дистанционно уничтожать взрывоопасные предметы или вести разведку местности. DIGITAL VANGUARD-S имеет три установленные камеры, с помощью которых можно контролировать процесс работы и не подходить близко к взрывоопасным предметам. Небольшой по размерам маневренный робот можно использовать в труднодоступных местах.

https://ukraina.ru/20231103/1050731435.html

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новости, новости украины, саперы, канада, робот, разминирование