Канада передала саперам Украины шесть роботов для дистанционного разминирования
19:32 06.11.2023 (обновлено: 19:33 06.11.2023)
© ГСЧС Украины робот для разминирования DIGITAL VANGUARD–S
© ГСЧС Украины
DIGITAL VANGUARD–S позволяет саперам не подходить близко к взрывоопасным предметам и быстрее разминировать территорию, сообщила 6 ноября пресс-служба ГСЧС
Шесть роботов для дистанционного разминирования правительство Канады передало Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Благодаря комплексу DIGITAL VANGUARD–S наши специалисты смогут еще быстрее разминировать украинские земли с меньшим риском для своей жизни и здоровья", – говорится в сообщении ведомства.
Комплекс имеет беспроводное и проводное подключение и способен работать до 5 часов без подзарядки.
Роботы могут дистанционно уничтожать взрывоопасные предметы или вести разведку местности. DIGITAL VANGUARD-S имеет три установленные камеры, с помощью которых можно контролировать процесс работы и не подходить близко к взрывоопасным предметам. Небольшой по размерам маневренный робот можно использовать в труднодоступных местах.