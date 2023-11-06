Канада передала саперам Украины шесть роботов для дистанционного разминирования - 06.11.2023 Украина.ру
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Канада передала саперам Украины шесть роботов для дистанционного разминирования
Канада передала саперам Украины шесть роботов для дистанционного разминирования - 06.11.2023 Украина.ру
Канада передала саперам Украины шесть роботов для дистанционного разминирования
DIGITAL VANGUARD–S позволяет саперам не подходить близко к взрывоопасным предметам и быстрее разминировать территорию, сообщила 6 ноября пресс-служба ГСЧС
2023-11-06T19:32
2023-11-06T19:33
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саперы
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Шесть роботов для дистанционного разминирования правительство Канады передало Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.Комплекс имеет беспроводное и проводное подключение и способен работать до 5 часов без подзарядки.Роботы могут дистанционно уничтожать взрывоопасные предметы или вести разведку местности. DIGITAL VANGUARD-S имеет три установленные камеры, с помощью которых можно контролировать процесс работы и не подходить близко к взрывоопасным предметам. Небольшой по размерам маневренный робот можно использовать в труднодоступных местах.
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новости, новости украины, саперы, канада, робот, разминирование
Новости, Новости Украины, саперы, Канада, робот, разминирование

Канада передала саперам Украины шесть роботов для дистанционного разминирования

19:32 06.11.2023 (обновлено: 19:33 06.11.2023)
 
© ГСЧС Украины робот для разминирования DIGITAL VANGUARD–S
робот для разминирования DIGITAL VANGUARD–S
© ГСЧС Украины
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DIGITAL VANGUARD–S позволяет саперам не подходить близко к взрывоопасным предметам и быстрее разминировать территорию, сообщила 6 ноября пресс-служба ГСЧС
Шесть роботов для дистанционного разминирования правительство Канады передало Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Благодаря комплексу DIGITAL VANGUARD–S наши специалисты смогут еще быстрее разминировать украинские земли с меньшим риском для своей жизни и здоровья", – говорится в сообщении ведомства.

Комплекс имеет беспроводное и проводное подключение и способен работать до 5 часов без подзарядки.
Роботы могут дистанционно уничтожать взрывоопасные предметы или вести разведку местности. DIGITAL VANGUARD-S имеет три установленные камеры, с помощью которых можно контролировать процесс работы и не подходить близко к взрывоопасным предметам. Небольшой по размерам маневренный робот можно использовать в труднодоступных местах.
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
3 ноября, 02:06
Для полного разминирования Украины понадобится 757 лет – TimeУкраина стала самой заминированной страной в мире, обогнав Афганистан и Сирию. Для того, чтобы разминировать всю её территорию потребуется не менее 757-ми лет, пишет издание TIME
 
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