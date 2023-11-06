https://ukraina.ru/20231106/1050799785.html
Франция вооружит ВСУ ещё на 36 млн евро
Франция вооружит ВСУ ещё на 36 млн евро - 06.11.2023 Украина.ру
Франция вооружит ВСУ ещё на 36 млн евро
Одна из старейших оружейных французских компаний Verney-Carron, дочерняя компания группы CYBERGUN, "подписывает исторический рамочный контракт стоимостью 36 млн евро на поставку оружия Украине". Об этом CYBERGUN сообщила 6 ноября в пресс-релизе.
2023-11-06T18:26
2023-11-06T18:26
2023-11-06T18:26
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Согласно официальному сообщению, партнёром с украинской стороны выступает госпредприятие "Укрспецэкспорт". Оно получит 10 тысяч штурмовых винтовок, две тысячи снайперских винтовок и 400 гранатомётов.Поставки начнутся в 2024 году, они продлятся 10 месяцев. Для этого французской компании нужны экспортные разрешения и финансирование. Сроки поставок будут растянуты для того, чтобы VERNEY-CARRON смогла "адаптировать своё производственное оборудование к запланированным объёмам"."Это демонстрирует продолжающееся укрепление двусторонних отношений между Францией и Украиной в сфере оборонного сотрудничества и способность игроков французской оружейной промышленности поставить себя на службу этому сотрудничеству", - сказано в официальном заявлении французской компании.В нём также отмечено, что "исполнение рамочного контракта осуществляется при условии установления необходимого финансирования, которое может быть предоставлено украинскими и французскими фондами в рамках соглашения между украинским государством и фондами поддержки Украины".Verney-Carron стремится тесно сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения завершения этой сделки в согласованные сроки. Украинская делегация приглашена в ближайшие недели посетить оружейное производство в Сент-Этьене. Особая благодарность гендиректора компании выражена лоббистам из парламента Франции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, оружие, военная помощь, нато, сво, вооружения
Новости, Украина, ВСУ, оружие, военная помощь, НАТО, СВО, вооружения
Франция вооружит ВСУ ещё на 36 млн евро
Одна из старейших оружейных французских компаний Verney-Carron, дочерняя компания группы CYBERGUN, "подписывает исторический рамочный контракт стоимостью 36 млн евро на поставку оружия Украине". Об этом CYBERGUN сообщила 6 ноября в пресс-релизе.
Согласно официальному сообщению, партнёром с украинской стороны выступает госпредприятие "Укрспецэкспорт". Оно получит 10 тысяч штурмовых винтовок, две тысячи снайперских винтовок и 400 гранатомётов.
Поставки начнутся в 2024 году, они продлятся 10 месяцев. Для этого французской компании нужны экспортные разрешения и финансирование. Сроки поставок будут растянуты для того, чтобы VERNEY-CARRON смогла "адаптировать своё производственное оборудование к запланированным объёмам".
"Это демонстрирует продолжающееся укрепление двусторонних отношений между Францией и Украиной в сфере оборонного сотрудничества и способность игроков французской оружейной промышленности поставить себя на службу этому сотрудничеству", - сказано в официальном заявлении французской компании.
В нём также отмечено, что "исполнение рамочного контракта осуществляется при условии установления необходимого финансирования, которое может быть предоставлено украинскими и французскими фондами в рамках соглашения между украинским государством и фондами поддержки Украины".
Verney-Carron стремится тесно сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения завершения этой сделки в согласованные сроки. Украинская делегация приглашена в ближайшие недели посетить оружейное производство в Сент-Этьене. Особая благодарность гендиректора компании выражена лоббистам из парламента Франции.