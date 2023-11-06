Франция вооружит ВСУ ещё на 36 млн евро - 06.11.2023 Украина.ру
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Франция вооружит ВСУ ещё на 36 млн евро
Франция вооружит ВСУ ещё на 36 млн евро - 06.11.2023 Украина.ру
Франция вооружит ВСУ ещё на 36 млн евро
Одна из старейших оружейных французских компаний Verney-Carron, дочерняя компания группы CYBERGUN, "подписывает исторический рамочный контракт стоимостью 36 млн евро на поставку оружия Украине". Об этом CYBERGUN сообщила 6 ноября в пресс-релизе.
2023-11-06T18:26
2023-11-06T18:26
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Согласно официальному сообщению, партнёром с украинской стороны выступает госпредприятие "Укрспецэкспорт". Оно получит 10 тысяч штурмовых винтовок, две тысячи снайперских винтовок и 400 гранатомётов.Поставки начнутся в 2024 году, они продлятся 10 месяцев. Для этого французской компании нужны экспортные разрешения и финансирование. Сроки поставок будут растянуты для того, чтобы VERNEY-CARRON смогла "адаптировать своё производственное оборудование к запланированным объёмам"."Это демонстрирует продолжающееся укрепление двусторонних отношений между Францией и Украиной в сфере оборонного сотрудничества и способность игроков французской оружейной промышленности поставить себя на службу этому сотрудничеству", - сказано в официальном заявлении французской компании.В нём также отмечено, что "исполнение рамочного контракта осуществляется при условии установления необходимого финансирования, которое может быть предоставлено украинскими и французскими фондами в рамках соглашения между украинским государством и фондами поддержки Украины".Verney-Carron стремится тесно сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения завершения этой сделки в согласованные сроки. Украинская делегация приглашена в ближайшие недели посетить оружейное производство в Сент-Этьене. Особая благодарность гендиректора компании выражена лоббистам из парламента Франции.
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новости, украина, всу, оружие, военная помощь, нато, сво, вооружения
Новости, Украина, ВСУ, оружие, военная помощь, НАТО, СВО, вооружения

Франция вооружит ВСУ ещё на 36 млн евро

18:26 06.11.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Одна из старейших оружейных французских компаний Verney-Carron, дочерняя компания группы CYBERGUN, "подписывает исторический рамочный контракт стоимостью 36 млн евро на поставку оружия Украине". Об этом CYBERGUN сообщила 6 ноября в пресс-релизе.
Согласно официальному сообщению, партнёром с украинской стороны выступает госпредприятие "Укрспецэкспорт". Оно получит 10 тысяч штурмовых винтовок, две тысячи снайперских винтовок и 400 гранатомётов.
Поставки начнутся в 2024 году, они продлятся 10 месяцев. Для этого французской компании нужны экспортные разрешения и финансирование. Сроки поставок будут растянуты для того, чтобы VERNEY-CARRON смогла "адаптировать своё производственное оборудование к запланированным объёмам".
"Это демонстрирует продолжающееся укрепление двусторонних отношений между Францией и Украиной в сфере оборонного сотрудничества и способность игроков французской оружейной промышленности поставить себя на службу этому сотрудничеству", - сказано в официальном заявлении французской компании.
В нём также отмечено, что "исполнение рамочного контракта осуществляется при условии установления необходимого финансирования, которое может быть предоставлено украинскими и французскими фондами в рамках соглашения между украинским государством и фондами поддержки Украины".
Verney-Carron стремится тесно сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения завершения этой сделки в согласованные сроки. Украинская делегация приглашена в ближайшие недели посетить оружейное производство в Сент-Этьене. Особая благодарность гендиректора компании выражена лоббистам из парламента Франции.
1 ноября, 20:06
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18:26Франция вооружит ВСУ ещё на 36 млн евро
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