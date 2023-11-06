https://ukraina.ru/20231106/1050799462.html

Ермак и коррупция, блокада границы. Итоги 6 ноября на Украине

Ермак и коррупция, блокада границы. Итоги 6 ноября на Украине - 06.11.2023 Украина.ру

Ермак и коррупция, блокада границы. Итоги 6 ноября на Украине

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отрицает большую коррумпированность его страны. Польские перевозчики начали блокировать КПП на границе с Украиной

2023-11-06T18:25

2023-11-06T18:25

2023-11-06T18:25

хроники

эксклюзив

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В интервью изданию Politico Ермак раскритиковал заявление экс-президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о коррумпированной Украине."Я категорически отвергаю заявление о том, что Украина "очень коррумпирована". Такие вызовы существуют по всему миру, но приведите мне пример какой-то другой страны, которая в условиях такой ужасной войны проводила бы реформы таких масштабов", - подчеркнул Ермак.Он также заявил, что не припоминает, чтобы Юнкер приезжал в Украину в течение последних нескольких лет."Поэтому немного странно слышать от него такие слова", - подчеркнул глава Офиса президента Украины.О том, что европейские партнёры не должны были бы давать украинцам "ложных обещаний" относительно быстрого вступления в ЕС, и что страна пока не готова к членству, в частности, из-за "коррупции на всех уровнях общества" Юнкер заявил в начале октября.При этом Юнкер отметил, что европейская перспектива для Молдовы и Украины должна быть сохранена, но "не должна быть связана с надеждой на то, что этого можно достичь за одну ночь, просто нажав на кнопку".Примечательно, что в день, когда появилось интервью Ермака, Служба безопасности Украины сообщила о том, что завела дело о растрате почти миллиарда гривен (около 1,2 млрд руб. - Ред.) при закупке военной формы против бывшего замминистра обороны Украины и руководителя департамента госзакупок."Следователи и военные контрразведчики службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя министра обороны Украины, который занимал эту должность с 2021 по 2023 годы. Он подозревается в растрате государственных средств на почти 1 млрд грн (около 2,5 млрд руб. - Ред.)", - указывалось в сообщении ведомства.По информации СБУ, в 2022 году подозреваемый в сговоре с подчинёнными закупил некачественную военную форму, которая непригодна в холодное время. В СБУ уточнили, что дело заведено по статьям "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "препятствование законной деятельности ВСУ"."По таким же статьям сообщено о подозрении его сообщнику-бывшему исполняющему обязанности директора департамента государственных закупок министерства обороны. Сейчас оба злоумышленника находятся под стражей. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества"- рассказали в СБУ.Имена задержанных не назвали, но по данным украинских СМИ речь идёт о бывшем замминистра обороны Вячеславе Шаповалове и и.о. директора департамента госзакупок Богдане Хмельницком.Ранее генпрокурор Украины Андрей Костин сообщал, что обвинения в коррупции предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы Минобороны страны. Как сообщали украинские СМИ, Шаповалова арестовали с возможностью внесения залога.Ранее на Украине вспыхнул ряд коррупционных скандалов в Минобороны. Так, выяснилось, что для военных закупают продукты по завышенной цене. Кроме того, выяснилось, что для оборонного ведомства под видом зимних курток закупались зимние. Закупка также проходила по завышенной цене. В результате череды скандалов и повышенного интереса прессы, в т.ч. и зарубежной, президент Украины Владимир Зеленский в конце концов вынужден был сменить руководство Минобороны страны, отправив в отставку с поста министра обороны Алексея Резникова.При этом коррупция — одна из причин, по которой многие украинцы не верят в будущее страны."Почти половина украинцев считает, что страна движется в неправильном направлении — об этом свидетельствуют данные социологического опроса публикует КМИС. Так, в период с мая 2022 года по октябрь 2023 в стране уменьшилось количество людей, которые считают выбранный Украиной курс правильным. Если в прошлом году таких граждан было 68%, то сейчас — уже 60%. И немаловажную роль в этой статистике играет разросшаяся под шумок войны коррупция — украинцы прекрасно понимают, что военкомы догнали чиновников, зарабатывают миллионы на мобилизации, а борьба с коррупцией, заявленная властями — лишь имитация. К слову, в военное время самыми большими проблемами страны украинцы назвали как раз коррупцию и низкие зарплаты/пенсии", - писал 4 ноября популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".На теме борьбы с коррупцией пытаются спекулировать и некоторые политики, как, например, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который назвал коррупцию на Украине "серьёзным деморализующим фактором".Но находятся и те, кто оправдывают украинскую коррупцию."Не кажется ли вам, что это изнанка национального характера, что это способ выживания, это традиция, это почти фольклор, почти народный промысел, и что в пассивных обществах, вроде Рейха, коррупции не бывает? То, что на Украине коррупция, это показывает в известной степени, что страна жива и изобретательна, а, кстати, более изобретательной коррупции, по-моему, нет нигде в мире. Не кажется ли вам, что борьба с ней бессмысленна, как бессмысленна борьба с украинским чёрным юмором, я не знаю, с любыми национальными чертами?" - заявил писатель Дмитрий Быков* (лицо, признанное иноагентом - Ред.) в одном из интервью.По его словам, украинская коррупция - это "неизбежное зло, неизбежная изнанка самых положительных украинских качеств".Блокада на границеПольские перевозчики заблокировали три автомобильных пункта пропуска на границе с Украиной: "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Гребенное". Об этом сообщила радиостанция RMF FM."Несколько десятков перевозчиков начали после полудня блокаду трех польско-украинских пограничных переходов в Гребенном, Дорогуске и в Корчовой. Протестующие, в частности, хотят ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество", — отмечалось в сообщении.Как указала радиостанция, протестующие перекрыли дороги у пунктов пропуска своими автомобилями. Они пропускают только легковые автомобили, автобусы, грузовики, перевозящие животных, а также гуманитарную и военную помощь для Украины.Акцию протеста официально зарегистрировали. Её планируют продолжать до 3 января.Участники акции требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (за исключением гуманитарной помощи и снабжения для украинской армии), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской спецоперации, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.Государственная пограничная служба Украины подтвердила, что движение грузовиков со стороны Польши затруднено. По информации ведомства, протестующие планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час.Посол Украины Василий Зварыч призвал польских перевозчиков прекратить блокаду границы. Украинский дипломат назвал блокаду границы "болезненным ударом в спину Украине"."Коридоры солидарности между Украиной и ЕС под угрозой. Призываем прекратить блокаду границы", – подчеркнул Зварыч.После начала спецоперации Евросоюз решил поддержать украинскую экономику и на год отменил необходимость получения украинцами разрешений на перевозки в ЕС. Летом этого года Брюссель продлил действие этой нормы до июня 2024 года.Теперь польские перевозчики требуют отменить эту льготу в принципе и вернуть старую разрешительную систему. Ещё одно требование протестующих польских перевозчиков – ужесточение правил перевозок по сертификату Европейской конференции министров транспорта.Украина планирует обсуждать этот вопрос не только с властями Польши, но и с Еврокомиссией.

https://ukraina.ru/20231106/1050793453.html

https://ukraina.ru/20231106/1050791550.html

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https://ukraina.ru/20231105/1050783335.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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