В Японии ввели "рыбные дни". История о том, почему не надо рвать контакты с соседями - 06.11.2023 Украина.ру
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В Японии ввели "рыбные дни". История о том, почему не надо рвать контакты с соседями
В Японии ввели "рыбные дни". История о том, почему не надо рвать контакты с соседями - 06.11.2023 Украина.ру
В Японии ввели "рыбные дни". История о том, почему не надо рвать контакты с соседями
Японское Управление рыболовства объявило, что с ноября в Стране восходящего солнца официально вводятся так называемые "рыбные дни", когда местная пищевая индустрия будет делать упор на продажу и продвижение всевозможных морепродуктов
2023-11-06T15:45
2023-11-06T15:45
эксклюзив
япония
рыба
ссср
сша
китай
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Эта инициатива напоминает постановление советского правительства, которое было принято в 1976 году. Как известно, оно установило в качестве "рыбного дня" четверг, когда столовые и рестораны в основном предлагали в середине недели блюда из рыбы.Западная пропаганда объясняла это нехваткой мяса, но сейчас, благодаря работе историков, мы знаем – к этому моменту в СССР заработали на полную мощность рыбоконсервные заводы, построенные на территории Дальнего Востока.А самый большой в мире флот траулеров и сейнеров вышел на пиковые показатели добычи, обеспечивая приток свежезамороженной рыбы, кальмаров и крабов.Совмин хотел найти сбыт для этой продукции, и "рыбные дни" приучали жителей огромного государства к потреблению морской рыбы, которая тогда еще являлась экзотикой. Не только в Средней Азии или в колхозной глубинке, но и для населения больших городов.Тем более, что по расчетам медицинских специалистов, потребление морепродуктов должно было положительно сказаться на здоровье миллионов советских граждан.Сегодня мы видим, что брежневская затея полностью удалась. Тушки замороженного хека, минтая, трески, сайды и палтуса не удивят никого даже в селах. Кальмары имеются на прилавках каждого магазина – хотя в семидесятые годы, когда их только начали продавать в общепите, щупальца этих моллюсков казались чем-то невиданным.Более малочисленные крабы в основном так и остались деликатесом, который не покупают на каждый день. Но лозунг советского плаката: "всем попробовать пора бы как вкусны и нежны крабы", в значительной мере тоже оказался воплощен в жизнь.Мясо дальневосточного краба перестало быть дефицитом. Оно имеется в каждой специализированной лавке, где представлена продукция сахалинских, камчатских или приморских компаний, эксплуатирующих мощности все тех же советских заводов, запущенных в семидесятые годы.Однако японское правительство делает потребительский акцент на рыбе совсем по другим причинам – в основном, из-за китайских санкций, направленных на запрет поставок японских морепродуктов, которые были приняты в знак протеста против слива воды с аварийной атомной станции в департаменте Фукусима.Эти санкции работают. Они поставили на грань разорения множество японских рыболовов, традиционно поставлявших свою добычу на огромный рынок Поднебесной – в то время как в самой Японии потребление морепродуктов стабильно падало, в основном из-за растущих цен, которые подстегивали подорожание топлива и инфляция."Новая мера имеет две цели. Первая – преодолеть тенденцию к снижению потребления морепродуктов в стране. Японцы все больше едят мяса во всех видах. Оно дешевле рыбы, да и пожарить котлеты или стейк попроще, а местные хозяйки не очень любят возиться.Вторая цель – хоть как-то преодолеть последствия запрета на закупки японских морепродуктов, который с конца августа ввел Китай. Он принял такое решение после начала сброса в океан технической воды с АЭС "Фукусима-1", которая, как утверждают в Токио, очищена от всех радиоактивных веществ кроме трития.Китай до последнего времени был их крупнейшим импортером. В прошлом году он закупил в Японии морепродуктов, по официальным данным, на 87,1 млрд иен (примерно 630 млн долларов). Теперь эти объемы рыбы, морского гребешка и т. д. нужно как-то пристроить на других рынках и внутри страны.Управление рыболовства Японии для пропаганды потребления морепродуктов создало ударный пропагандистский отряд в составе звезд телешоу, поп-сцены и других известных в стране персонажей. Они будут призывать население в первую очередь через социальные сети больше покупать рыбы, моллюсков и других морепродуктов", – пишет о причинах введения "рыбных дней" востоковед Василий Головнин.Впрочем, у этой информационно-пропагандистской кампании имеется еще одна не менее серьезная цель.Популярные певцы и плясуны должны убедить японских потребителей в том, что есть японскую рыбу действительно безопасно. Потому что, согласно данным опросов, жители Страны восходящего солнца сомневаются в том, что массовый слив загрязненной воды действительно являются "полностью безопасным".Успокоительным заверениям правительства не поверили даже японские рыбаки. А показушное шоу в исполнении американского посла, который покушал выловленную у берегов Фукусимы рыбу, скорее вызвали в обществе отторжение.Ведь японцы знают, что США покрывают действия японских властей, сбрасывающих в океан радиоактивную воду с аварийных атомных реакторов американского производства.Тем временем, цены на японскую рыбу дополнительно вырастут из-за российских санкционных ограничений. Нынешней осенью японские рыбаки не смогли приступить к промыслу рыбы и осьминогов у берегов Южных Курил.Москва отказались обсуждать этот вопрос в качестве ответной меры – по причине того, что Токио поддерживает антироссийские экономические санкции, навязанные США. Это тоже ударит по японским рыбопромышленникам.Им – а также японским потребителям морепродуктов – приходится платить за проамериканскую политику своего руководства, которая проводится без оглядки на национальные интересы.Японские эксперты печально констатируют – антироссийские санкции, прежде всего, наносят ущерб самой японской экономике. Потому что японские компании были вынуждены оставить российский рынок по указанию Вашингтона, освобождая его для своих конкурентов из того же Китая."Санкционные нормы оказали влияние на японскую автомобильную промышленность: производство в России было приостановлено или свернуто. Был потерян один из рынков сбыта японских автомобилей.В свою очередь, автопроизводители из стран, которые не ввели экономические санкции, получили возможность выйти на российский рынок. Страны, не присоединившиеся к ограничениям, оказываются в выигрыше", – пишет на страницах ежедневной газеты Nihon Keizai Масатака Тамаи, профессор японского университета Тохоку.Таковы реалии страны, которая отказалась от реальной национальной независимости и подчинена воле заокеанского государства, которое принуждает Японию к конфронтации со своими соседями.
https://ukraina.ru/20231027/1050557470.html
https://ukraina.ru/20231016/1050213307.html
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Александр Савко
Александр Савко
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эксклюзив, япония, рыба, ссср, сша, китай
Эксклюзив, Япония, рыба, СССР, США, Китай

В Японии ввели "рыбные дни". История о том, почему не надо рвать контакты с соседями

15:45 06.11.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Японское Управление рыболовства объявило, что с ноября в Стране восходящего солнца официально вводятся так называемые "рыбные дни", когда местная пищевая индустрия будет делать упор на продажу и продвижение всевозможных морепродуктов
Эта инициатива напоминает постановление советского правительства, которое было принято в 1976 году. Как известно, оно установило в качестве "рыбного дня" четверг, когда столовые и рестораны в основном предлагали в середине недели блюда из рыбы.
Западная пропаганда объясняла это нехваткой мяса, но сейчас, благодаря работе историков, мы знаем – к этому моменту в СССР заработали на полную мощность рыбоконсервные заводы, построенные на территории Дальнего Востока.
А самый большой в мире флот траулеров и сейнеров вышел на пиковые показатели добычи, обеспечивая приток свежезамороженной рыбы, кальмаров и крабов.
Совмин хотел найти сбыт для этой продукции, и "рыбные дни" приучали жителей огромного государства к потреблению морской рыбы, которая тогда еще являлась экзотикой. Не только в Средней Азии или в колхозной глубинке, но и для населения больших городов.
Тем более, что по расчетам медицинских специалистов, потребление морепродуктов должно было положительно сказаться на здоровье миллионов советских граждан.
Сегодня мы видим, что брежневская затея полностью удалась. Тушки замороженного хека, минтая, трески, сайды и палтуса не удивят никого даже в селах. Кальмары имеются на прилавках каждого магазина – хотя в семидесятые годы, когда их только начали продавать в общепите, щупальца этих моллюсков казались чем-то невиданным.
Более малочисленные крабы в основном так и остались деликатесом, который не покупают на каждый день. Но лозунг советского плаката: "всем попробовать пора бы как вкусны и нежны крабы", в значительной мере тоже оказался воплощен в жизнь.
Переговоры Украины и Японии - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
27 октября, 18:12
Правительство Японии гарантировало $1,2 млрд для УкраиныУкраина привлечёт 1,2 млрд долларов на социальные нужды от МБРР, входящего в группу Всемирного банка. Об этом 27 октября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Мясо дальневосточного краба перестало быть дефицитом. Оно имеется в каждой специализированной лавке, где представлена продукция сахалинских, камчатских или приморских компаний, эксплуатирующих мощности все тех же советских заводов, запущенных в семидесятые годы.
Однако японское правительство делает потребительский акцент на рыбе совсем по другим причинам – в основном, из-за китайских санкций, направленных на запрет поставок японских морепродуктов, которые были приняты в знак протеста против слива воды с аварийной атомной станции в департаменте Фукусима.
Эти санкции работают. Они поставили на грань разорения множество японских рыболовов, традиционно поставлявших свою добычу на огромный рынок Поднебесной – в то время как в самой Японии потребление морепродуктов стабильно падало, в основном из-за растущих цен, которые подстегивали подорожание топлива и инфляция.
"Новая мера имеет две цели. Первая – преодолеть тенденцию к снижению потребления морепродуктов в стране. Японцы все больше едят мяса во всех видах. Оно дешевле рыбы, да и пожарить котлеты или стейк попроще, а местные хозяйки не очень любят возиться.
Вторая цель – хоть как-то преодолеть последствия запрета на закупки японских морепродуктов, который с конца августа ввел Китай. Он принял такое решение после начала сброса в океан технической воды с АЭС "Фукусима-1", которая, как утверждают в Токио, очищена от всех радиоактивных веществ кроме трития.
Китай до последнего времени был их крупнейшим импортером. В прошлом году он закупил в Японии морепродуктов, по официальным данным, на 87,1 млрд иен (примерно 630 млн долларов). Теперь эти объемы рыбы, морского гребешка и т. д. нужно как-то пристроить на других рынках и внутри страны.
Управление рыболовства Японии для пропаганды потребления морепродуктов создало ударный пропагандистский отряд в составе звезд телешоу, поп-сцены и других известных в стране персонажей. Они будут призывать население в первую очередь через социальные сети больше покупать рыбы, моллюсков и других морепродуктов", – пишет о причинах введения "рыбных дней" востоковед Василий Головнин.
Впрочем, у этой информационно-пропагандистской кампании имеется еще одна не менее серьезная цель.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
16 октября, 10:04
В Японии разгорается скандал из-за высказываний министра обороныСкандал разгорается в Японии вокруг высказываний министра обороны Минору Кихара на митинге в пользу кандидата от правящей Либерально-Демократической партии
Популярные певцы и плясуны должны убедить японских потребителей в том, что есть японскую рыбу действительно безопасно. Потому что, согласно данным опросов, жители Страны восходящего солнца сомневаются в том, что массовый слив загрязненной воды действительно являются "полностью безопасным".
Успокоительным заверениям правительства не поверили даже японские рыбаки. А показушное шоу в исполнении американского посла, который покушал выловленную у берегов Фукусимы рыбу, скорее вызвали в обществе отторжение.
Ведь японцы знают, что США покрывают действия японских властей, сбрасывающих в океан радиоактивную воду с аварийных атомных реакторов американского производства.
Тем временем, цены на японскую рыбу дополнительно вырастут из-за российских санкционных ограничений. Нынешней осенью японские рыбаки не смогли приступить к промыслу рыбы и осьминогов у берегов Южных Курил.
Москва отказались обсуждать этот вопрос в качестве ответной меры – по причине того, что Токио поддерживает антироссийские экономические санкции, навязанные США. Это тоже ударит по японским рыбопромышленникам.
Им – а также японским потребителям морепродуктов – приходится платить за проамериканскую политику своего руководства, которая проводится без оглядки на национальные интересы.
Японские эксперты печально констатируют – антироссийские санкции, прежде всего, наносят ущерб самой японской экономике. Потому что японские компании были вынуждены оставить российский рынок по указанию Вашингтона, освобождая его для своих конкурентов из того же Китая.
"Санкционные нормы оказали влияние на японскую автомобильную промышленность: производство в России было приостановлено или свернуто. Был потерян один из рынков сбыта японских автомобилей.
В свою очередь, автопроизводители из стран, которые не ввели экономические санкции, получили возможность выйти на российский рынок. Страны, не присоединившиеся к ограничениям, оказываются в выигрыше", – пишет на страницах ежедневной газеты Nihon Keizai Масатака Тамаи, профессор японского университета Тохоку.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
10 октября, 13:44
Вестник мира — за разумные отношения с Россией. Элиты Японии ополчились против СудзукиРуководство японской партии Общество обновления Японии приняло решение исключить из своих рядов известного политического деятеля, депутата парламента Мунэо Судзуки – за то, что в начале октября он посетил с визитом Москву, где после 22 февраля прошлого года не появлялся ни один японский политик
Таковы реалии страны, которая отказалась от реальной национальной независимости и подчинена воле заокеанского государства, которое принуждает Японию к конфронтации со своими соседями.
 
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