Сейчас или никогда: как настроены США и где пора переходить в наступление - военный эксперт Литовкин - 06.11.2023 Украина.ру
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Сейчас или никогда: как настроены США и где пора переходить в наступление - военный эксперт Литовкин
Сейчас или никогда: как настроены США и где пора переходить в наступление - военный эксперт Литовкин - 06.11.2023 Украина.ру
Сейчас или никогда: как настроены США и где пора переходить в наступление - военный эксперт Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в зоне проведения СВО, а также рассказал о ресурсах... Украина.ру, 06.11.2023
2023-11-06T15:06
2023-11-06T15:06
видео
игил
исламское государство
виктор литовкин
украина
сво
всу
потери всу
россия
фронт
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в зоне проведения СВО, а также рассказал о ресурсах Украины и сроках российского наступления: 00:37 - О важных направлениях для явного продвижения ВС РФ; 10:12 - Отрицательный эффект отсутствия военной поддержки ВСУ; 16:52 - О разработке в МГТУ боевой "Джихад-машины" по просьбе Чечни. *ИГ или ИГИЛ, запрещённая на территории РФ террористическая организация
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видео, игил, исламское государство, виктор литовкин, украина, сво, всу, потери всу, россия, фронт, ближний восток, транши, контрнаступление, вооружение, вооружения, валерий залужный, украина-нато, видео
Видео, ИГИЛ, Исламское государство, Виктор Литовкин, Украина, СВО, ВСУ, потери ВСУ, Россия, фронт, Ближний Восток, транши, контрнаступление, вооружение, вооружения, Валерий Залужный, Украина-НАТО

Сейчас или никогда: как настроены США и где пора переходить в наступление - военный эксперт Литовкин

15:06 06.11.2023
 
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в зоне проведения СВО, а также рассказал о ресурсах Украины и сроках российского наступления:
00:37 - О важных направлениях для явного продвижения ВС РФ;
10:12 - Отрицательный эффект отсутствия военной поддержки ВСУ;
16:52 - О разработке в МГТУ боевой "Джихад-машины" по просьбе Чечни.
*ИГ или ИГИЛ, запрещённая на территории РФ террористическая организация
 
ВидеоИГИЛИсламское государствоВиктор ЛитовкинУкраинаСВОВСУпотери ВСУРоссияфронтБлижний ВостоктраншиконтрнаступлениевооружениевооруженияВалерий ЗалужныйУкраина-НАТО
 
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