https://ukraina.ru/20231106/1050795998.html

Сейчас или никогда: как настроены США и где пора переходить в наступление - военный эксперт Литовкин

Сейчас или никогда: как настроены США и где пора переходить в наступление - военный эксперт Литовкин - 06.11.2023 Украина.ру

Сейчас или никогда: как настроены США и где пора переходить в наступление - военный эксперт Литовкин

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в зоне проведения СВО, а также рассказал о ресурсах... Украина.ру, 06.11.2023

2023-11-06T15:06

2023-11-06T15:06

2023-11-06T15:06

видео

игил

исламское государство

виктор литовкин

украина

сво

всу

потери всу

россия

фронт

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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в зоне проведения СВО, а также рассказал о ресурсах Украины и сроках российского наступления: 00:37 - О важных направлениях для явного продвижения ВС РФ; 10:12 - Отрицательный эффект отсутствия военной поддержки ВСУ; 16:52 - О разработке в МГТУ боевой "Джихад-машины" по просьбе Чечни. *ИГ или ИГИЛ, запрещённая на территории РФ террористическая организация

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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