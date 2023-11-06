https://ukraina.ru/20231106/1050795998.html
Сейчас или никогда: как настроены США и где пора переходить в наступление - военный эксперт Литовкин
Сейчас или никогда: как настроены США и где пора переходить в наступление - военный эксперт Литовкин - 06.11.2023 Украина.ру
Сейчас или никогда: как настроены США и где пора переходить в наступление - военный эксперт Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в зоне проведения СВО, а также рассказал о ресурсах... Украина.ру, 06.11.2023
2023-11-06T15:06
2023-11-06T15:06
2023-11-06T15:06
видео
игил
исламское государство
виктор литовкин
украина
сво
всу
потери всу
россия
фронт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/06/1050795880_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6be8e74dc63ba754b85c9eeca9335bf1.jpg.webp
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в зоне проведения СВО, а также рассказал о ресурсах Украины и сроках российского наступления: 00:37 - О важных направлениях для явного продвижения ВС РФ; 10:12 - Отрицательный эффект отсутствия военной поддержки ВСУ; 16:52 - О разработке в МГТУ боевой "Джихад-машины" по просьбе Чечни. *ИГ или ИГИЛ, запрещённая на территории РФ террористическая организация
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/06/1050795880_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c7977f61f984dc7d6676b31ab2a01f5c.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, игил, исламское государство, виктор литовкин, украина, сво, всу, потери всу, россия, фронт, ближний восток, транши, контрнаступление, вооружение, вооружения, валерий залужный, украина-нато, видео
Видео, ИГИЛ, Исламское государство, Виктор Литовкин, Украина, СВО, ВСУ, потери ВСУ, Россия, фронт, Ближний Восток, транши, контрнаступление, вооружение, вооружения, Валерий Залужный, Украина-НАТО
Сейчас или никогда: как настроены США и где пора переходить в наступление - военный эксперт Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в зоне проведения СВО, а также рассказал о ресурсах Украины и сроках российского наступления:
00:37 - О важных направлениях для явного продвижения ВС РФ;
10:12 - Отрицательный эффект отсутствия военной поддержки ВСУ;
16:52 - О разработке в МГТУ боевой "Джихад-машины" по просьбе Чечни.
*ИГ или ИГИЛ, запрещённая на территории РФ террористическая организация