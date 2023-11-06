https://ukraina.ru/20231106/1050794237.html
Охота на "Валькирию" с пулеметом наперевес: как в Донецке ведут борьбу с украинскими беспилотниками
Охота на "Валькирию" с пулеметом наперевес: как в Донецке ведут борьбу с украинскими беспилотниками - 06.11.2023 Украина.ру
Охота на "Валькирию" с пулеметом наперевес: как в Донецке ведут борьбу с украинскими беспилотниками
Беспилотники стали одним из главных элементов спецоперации по освобождению Донбасса от боевиков киевского режима. Малозаметные, похожие на творчество... Украина.ру, 06.11.2023
2023-11-06T13:22
2023-11-06T13:22
2023-11-06T13:24
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Беспилотники стали одним из главных элементов спецоперации по освобождению Донбасса от боевиков киевского режима. Малозаметные, похожие на творчество авиамоделиста аппараты стали основными средствами разведки и эффективным высокоточным оружием в ходе продолжающегося конфликта. Бойцы ДНР успешно борются с ними практически с 2014 года, когда Киев развязал гражданскую войну против заявивших о своей независимости жителей региона. Как это происходит, какое оборудование и вооружение используется для борьбы с беспилотниками, смотрите в репортаже Федора Громова, который заснял работу подразделения ПВО в Донецкой Народной Республике.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Охота на "Валькирию" с пулеметом наперевес: как в Донецке ведут борьбу с украинскими беспилотниками
13:22 06.11.2023 (обновлено: 13:24 06.11.2023)
Беспилотники стали одним из главных элементов спецоперации по освобождению Донбасса от боевиков киевского режима. Малозаметные, похожие на творчество авиамоделиста аппараты стали основными средствами разведки и эффективным высокоточным оружием в ходе продолжающегося конфликта.
Бойцы ДНР успешно борются с ними практически с 2014 года, когда Киев развязал гражданскую войну против заявивших о своей независимости жителей региона. Как это происходит, какое оборудование и вооружение используется для борьбы с беспилотниками, смотрите в репортаже Федора Громова, который заснял работу подразделения ПВО в Донецкой Народной Республике.