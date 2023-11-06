https://ukraina.ru/20231106/1050794237.html

Охота на "Валькирию" с пулеметом наперевес: как в Донецке ведут борьбу с украинскими беспилотниками

Охота на "Валькирию" с пулеметом наперевес: как в Донецке ведут борьбу с украинскими беспилотниками - 06.11.2023 Украина.ру

Охота на "Валькирию" с пулеметом наперевес: как в Донецке ведут борьбу с украинскими беспилотниками

Беспилотники стали одним из главных элементов спецоперации по освобождению Донбасса от боевиков киевского режима. Малозаметные, похожие на творчество... Украина.ру, 06.11.2023

2023-11-06T13:22

2023-11-06T13:22

2023-11-06T13:24

видео

днр

донецк

сво

спецоперация

бпла

беспилотники

пво

пулемет

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/06/1050794006_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_28d38fa37e70819ba15a8cb7a9b2f16d.jpg

Беспилотники стали одним из главных элементов спецоперации по освобождению Донбасса от боевиков киевского режима. Малозаметные, похожие на творчество авиамоделиста аппараты стали основными средствами разведки и эффективным высокоточным оружием в ходе продолжающегося конфликта. Бойцы ДНР успешно борются с ними практически с 2014 года, когда Киев развязал гражданскую войну против заявивших о своей независимости жителей региона. Как это происходит, какое оборудование и вооружение используется для борьбы с беспилотниками, смотрите в репортаже Федора Громова, который заснял работу подразделения ПВО в Донецкой Народной Республике.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, днр, донецк, сво, спецоперация, бпла, беспилотники, пво, пулемет, украина, всу, киев, стрела (ракета-носитель), видео