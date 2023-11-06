Минобороны России опубликовало документы о нацистской оккупации и освобождении Киева - 06.11.2023 Украина.ру
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Минобороны России опубликовало документы о нацистской оккупации и освобождении Киева
Минобороны России опубликовало документы о нацистской оккупации и освобождении Киева - 06.11.2023 Украина.ру
Минобороны России опубликовало документы о нацистской оккупации и освобождении Киева
К утру 6 ноября 1944 года город Киев был освобождён от немецко-фашистского гнета. К 80-летию со дня освобождения Киева от немецко-фашистских оккупантов Минобороны России представило новый историко-познавательный раздел "Киев спасли от мрака нацизма: помним – всегда, забыть – невозможно".
2023-11-06T11:42
2023-11-06T11:42
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В разделе сайта министерства опубликованы архивные документы из фондов ЦАМО РФ, которые свидетельствуют о героизме советских воинов и преступлениях гитлеровцев в оккупированной УССР. Документы и материалы представлены в рубриках "накануне освобождения", "бои за Киев", "кровавый террор нацистов", "подвиги освободителей Киева".Киевская наступательная операция проводилась с 3 по 13 ноября 1943 года силами 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина. Им противостояла полумиллионная группировка за тремя линиями обороны.Утром 3 ноября советские войска ударили по вражеской обороне и, прорвав её, двинулись к Киеву. К вечеру 5 ноября бои шли на окраинах города и продолжались всю ночь, а к утру столица УССР была освобождена от немецко-фашистского гнёта.Масштабная наступательная операция по разгрому группировки германских оккупантов на правом берегу Днепра стала стратегическим успехом Красной Армии и значительно повлияла на исход Великой Отечественной войны. Москва 6 ноября салютовала в честь освобождения столицы Украины 24 залпами их 324 орудий - это был первый такой салют. За массовый героизм и мужество жителей в защите Родины в Великой Отечественной войне 8 мая 1965 года Киеву была присвоена высшая степень отличия – звание "Город-герой".
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новости, история, украина, история украины, минобороны рф, великая отечественная война, киев, освобождение, оккупация, ркка, усср, ссср, ватутин, история ссср
Новости, История, Украина, история Украины, Минобороны РФ, Великая Отечественная война, Киев, освобождение, оккупация, РККА, УССР, СССР, Ватутин, история СССР

Минобороны России опубликовало документы о нацистской оккупации и освобождении Киева

11:42 06.11.2023
 
© РИА Новости . Георгий Угринович / Перейти в фотобанкОсвобождение Киева
Освобождение Киева - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости . Георгий Угринович
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К утру 6 ноября 1944 года город Киев был освобождён от немецко-фашистского гнета. К 80-летию со дня освобождения Киева от немецко-фашистских оккупантов Минобороны России представило новый историко-познавательный раздел "Киев спасли от мрака нацизма: помним – всегда, забыть – невозможно".
В разделе сайта министерства опубликованы архивные документы из фондов ЦАМО РФ, которые свидетельствуют о героизме советских воинов и преступлениях гитлеровцев в оккупированной УССР. Документы и материалы представлены в рубриках "накануне освобождения", "бои за Киев", "кровавый террор нацистов", "подвиги освободителей Киева".
Киевская наступательная операция проводилась с 3 по 13 ноября 1943 года силами 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина. Им противостояла полумиллионная группировка за тремя линиями обороны.
Утром 3 ноября советские войска ударили по вражеской обороне и, прорвав её, двинулись к Киеву. К вечеру 5 ноября бои шли на окраинах города и продолжались всю ночь, а к утру столица УССР была освобождена от немецко-фашистского гнёта.
Масштабная наступательная операция по разгрому группировки германских оккупантов на правом берегу Днепра стала стратегическим успехом Красной Армии и значительно повлияла на исход Великой Отечественной войны. Москва 6 ноября салютовала в честь освобождения столицы Украины 24 залпами их 324 орудий - это был первый такой салют.
За массовый героизм и мужество жителей в защите Родины в Великой Отечественной войне 8 мая 1965 года Киеву была присвоена высшая степень отличия – звание "Город-герой".
Освобождение Киева - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
08:00История
80 лет со дня освобождения Киева: пять мифов о взятии городаНикто другой, кроме Красной армии, Киев бы не освободил. Поэтому ее победа 6 ноября 1943 года, имевшая, как выражались классики, "огромное военно-политическое значение", до сих пор мучает тех, за кем никаких побед не наблюдается. Постоянно повторяя один и тот же набор мифов, они пытаются приуменьшить масштаб события. Но мифы эти легко рассыпаются
 
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