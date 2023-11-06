Минобороны России опубликовало документы о нацистской оккупации и освобождении Киева
К утру 6 ноября 1944 года город Киев был освобождён от немецко-фашистского гнета. К 80-летию со дня освобождения Киева от немецко-фашистских оккупантов Минобороны России представило новый историко-познавательный раздел "Киев спасли от мрака нацизма: помним – всегда, забыть – невозможно".
В разделе сайта министерства опубликованы архивные документы из фондов ЦАМО РФ, которые свидетельствуют о героизме советских воинов и преступлениях гитлеровцев в оккупированной УССР. Документы и материалы представлены в рубриках "накануне освобождения", "бои за Киев", "кровавый террор нацистов", "подвиги освободителей Киева".
Киевская наступательная операция проводилась с 3 по 13 ноября 1943 года силами 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина. Им противостояла полумиллионная группировка за тремя линиями обороны.
Утром 3 ноября советские войска ударили по вражеской обороне и, прорвав её, двинулись к Киеву. К вечеру 5 ноября бои шли на окраинах города и продолжались всю ночь, а к утру столица УССР была освобождена от немецко-фашистского гнёта.
Масштабная наступательная операция по разгрому группировки германских оккупантов на правом берегу Днепра стала стратегическим успехом Красной Армии и значительно повлияла на исход Великой Отечественной войны. Москва 6 ноября салютовала в честь освобождения столицы Украины 24 залпами их 324 орудий - это был первый такой салют.
За массовый героизм и мужество жителей в защите Родины в Великой Отечественной войне 8 мая 1965 года Киеву была присвоена высшая степень отличия – звание "Город-герой".
08:00История80 лет со дня освобождения Киева: пять мифов о взятии городаНикто другой, кроме Красной армии, Киев бы не освободил. Поэтому ее победа 6 ноября 1943 года, имевшая, как выражались классики, "огромное военно-политическое значение", до сих пор мучает тех, за кем никаких побед не наблюдается. Постоянно повторяя один и тот же набор мифов, они пытаются приуменьшить масштаб события. Но мифы эти легко рассыпаются