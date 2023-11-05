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При обстреле Докучаевска погибла пожилая пара, ранен ребенок - власти
При обстреле Докучаевска погибла пожилая пара, ранен ребенок - власти - 05.11.2023 Украина.ру
При обстреле Докучаевска погибла пожилая пара, ранен ребенок - власти
В воскресенье при обстреле города Докучаевск в ДНР погибли два мирных жителя, один ребенок получил ранение. Об этом сообщил в телеграм мэр города Александр Качанов
2023-11-05T20:38
2023-11-05T20:38
2023-11-05T20:40
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докучаевск
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В воскресенье, 5 ноября в 16:12 был зафиксирован обстрел города Докучаевска, сообщил мэр. В результате обстрела погибла супружеская пара, 65-летний мужчина и 63-летняя женщина, легкое ранение получил десятилетний ребенок.Повреждения получили частный сектор и многоквартирные дома. Были зафиксированы повреждения домов по ул. Театральная и Центральная. Качанов отметил, что в 18:50 в связи с обрывами проводов была обесточена линия в районе дома 122 по ул. Комсомольская и дома 85 по ул. Островского. Бригада Докучаевского РЭСа ведет ремонтные работы.
https://ukraina.ru/20231103/1050760170.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, докучаевск, днр, обстрелы, погибшие, всу, мирные жители, украина
Новости, Докучаевск, ДНР, обстрелы, погибшие, ВСУ, мирные жители, Украина
При обстреле Докучаевска погибла пожилая пара, ранен ребенок - власти
20:38 05.11.2023 (обновлено: 20:40 05.11.2023)
В воскресенье при обстреле города Докучаевск в ДНР погибли два мирных жителя, один ребенок получил ранение. Об этом сообщил в телеграм мэр города Александр Качанов