При обстреле Докучаевска погибла пожилая пара, ранен ребенок - власти - 05.11.2023 Украина.ру
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При обстреле Докучаевска погибла пожилая пара, ранен ребенок - власти
При обстреле Докучаевска погибла пожилая пара, ранен ребенок - власти - 05.11.2023 Украина.ру
При обстреле Докучаевска погибла пожилая пара, ранен ребенок - власти
В воскресенье при обстреле города Докучаевск в ДНР погибли два мирных жителя, один ребенок получил ранение. Об этом сообщил в телеграм мэр города Александр Качанов
2023-11-05T20:38
2023-11-05T20:40
новости
докучаевск
днр
обстрелы
погибшие
всу
мирные жители
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В воскресенье, 5 ноября в 16:12 был зафиксирован обстрел города Докучаевска, сообщил мэр. В результате обстрела погибла супружеская пара, 65-летний мужчина и 63-летняя женщина, легкое ранение получил десятилетний ребенок.Повреждения получили частный сектор и многоквартирные дома. Были зафиксированы повреждения домов по ул. Театральная и Центральная. Качанов отметил, что в 18:50 в связи с обрывами проводов была обесточена линия в районе дома 122 по ул. Комсомольская и дома 85 по ул. Островского. Бригада Докучаевского РЭСа ведет ремонтные работы.
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новости, докучаевск, днр, обстрелы, погибшие, всу, мирные жители, украина
Новости, Докучаевск, ДНР, обстрелы, погибшие, ВСУ, мирные жители, Украина

При обстреле Докучаевска погибла пожилая пара, ранен ребенок - власти

20:38 05.11.2023 (обновлено: 20:40 05.11.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВСУ нанесли удар по гражданским объектам в г. Токмак
ВСУ нанесли удар по гражданским объектам в г. Токмак - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В воскресенье при обстреле города Докучаевск в ДНР погибли два мирных жителя, один ребенок получил ранение. Об этом сообщил в телеграм мэр города Александр Качанов
В воскресенье, 5 ноября в 16:12 был зафиксирован обстрел города Докучаевска, сообщил мэр. В результате обстрела погибла супружеская пара, 65-летний мужчина и 63-летняя женщина, легкое ранение получил десятилетний ребенок.

"В городскую больницу поступил подросток, девочка 2013 г.р., с диагнозом: резаная рана второго пальца правой стопы", - сообщил Качанов.

Повреждения получили частный сектор и многоквартирные дома. Были зафиксированы повреждения домов по ул. Театральная и Центральная.
Качанов отметил, что в 18:50 в связи с обрывами проводов была обесточена линия в районе дома 122 по ул. Комсомольская и дома 85 по ул. Островского.
Бригада Докучаевского РЭСа ведет ремонтные работы.
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НовостиДокучаевскДНРобстрелыпогибшиеВСУмирные жителиУкраина
 
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