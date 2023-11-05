https://ukraina.ru/20231105/1050790046.html

При обстреле Докучаевска погибла пожилая пара, ранен ребенок - власти

При обстреле Докучаевска погибла пожилая пара, ранен ребенок - власти - 05.11.2023 Украина.ру

При обстреле Докучаевска погибла пожилая пара, ранен ребенок - власти

В воскресенье при обстреле города Докучаевск в ДНР погибли два мирных жителя, один ребенок получил ранение. Об этом сообщил в телеграм мэр города Александр Качанов

2023-11-05T20:38

2023-11-05T20:38

2023-11-05T20:40

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В воскресенье, 5 ноября в 16:12 был зафиксирован обстрел города Докучаевска, сообщил мэр. В результате обстрела погибла супружеская пара, 65-летний мужчина и 63-летняя женщина, легкое ранение получил десятилетний ребенок.Повреждения получили частный сектор и многоквартирные дома. Были зафиксированы повреждения домов по ул. Театральная и Центральная. Качанов отметил, что в 18:50 в связи с обрывами проводов была обесточена линия в районе дома 122 по ул. Комсомольская и дома 85 по ул. Островского. Бригада Докучаевского РЭСа ведет ремонтные работы.

https://ukraina.ru/20231103/1050760170.html

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новости, докучаевск, днр, обстрелы, погибшие, всу, мирные жители, украина