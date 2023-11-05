"Письмо солдату". Школьники отправили более 3 млн писем и посылок в зону СВО - 05.11.2023 Украина.ру
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"Письмо солдату". Школьники отправили более 3 млн писем и посылок в зону СВО
"Письмо солдату". Школьники отправили более 3 млн писем и посылок в зону СВО - 05.11.2023 Украина.ру
"Письмо солдату". Школьники отправили более 3 млн писем и посылок в зону СВО
Школьники отправили более 3 млн писем и посылок в зону спецоперации в рамках акции "Письмо солдату". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 5 ноября
2023-11-05T20:01
2023-11-05T21:26
новости
школьники
письмо
сво
солдат
вс рф
фронт
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военные
день народного единства
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В 2023 году школьники, юнармейцы и воспитанники учреждений Минобороны России в рамках Всероссийской акции "Письмо солдату" отправили военнослужащим, находящимся в зоне СВО более 3 млн писем и посылок. В преддверии Дня народного единства ребята по всей России написали письма солдатам, в которых они поблагодарили военных за выполнение боевых задач и проявленные героизм, мужество и отвагу. Письма регулярно доставляются участникам СВО, а также военнослужащим проходящим лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.Акция "Письмо солдату" проводится Министерством обороны РФ совместно с движением "ЮНАРМИЯ", при поддержке всех субъектов Российской Федерации.Акция проводится с 2022 года и дает возможность школьникам поддержать военнослужащих – участников СВО, выполняющих боевые задачи. Корреспонденцию можно отправить по адресу: 103400, Москва-400 с пометкой "Письмо солдату".
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новости, школьники, письмо, сво, солдат, вс рф, фронт, минобороны рф, военные, день народного единства, россия
Новости, школьники, письмо, СВО, солдат, ВС РФ, фронт, Минобороны РФ, военные, День народного единства, Россия

"Письмо солдату". Школьники отправили более 3 млн писем и посылок в зону СВО

20:01 05.11.2023 (обновлено: 21:26 05.11.2023)
 
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Работа российских саперов в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
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Школьники отправили более 3 млн писем и посылок в зону спецоперации в рамках акции "Письмо солдату". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 5 ноября
В 2023 году школьники, юнармейцы и воспитанники учреждений Минобороны России в рамках Всероссийской акции "Письмо солдату" отправили военнослужащим, находящимся в зоне СВО более 3 млн писем и посылок.
В преддверии Дня народного единства ребята по всей России написали письма солдатам, в которых они поблагодарили военных за выполнение боевых задач и проявленные героизм, мужество и отвагу.
Письма регулярно доставляются участникам СВО, а также военнослужащим проходящим лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
Акция "Письмо солдату" проводится Министерством обороны РФ совместно с движением "ЮНАРМИЯ", при поддержке всех субъектов Российской Федерации.
Акция проводится с 2022 года и дает возможность школьникам поддержать военнослужащих – участников СВО, выполняющих боевые задачи.
Корреспонденцию можно отправить по адресу: 103400, Москва-400 с пометкой "Письмо солдату".
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