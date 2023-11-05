https://ukraina.ru/20231105/1050789901.html

"Письмо солдату". Школьники отправили более 3 млн писем и посылок в зону СВО

"Письмо солдату". Школьники отправили более 3 млн писем и посылок в зону СВО - 05.11.2023 Украина.ру

"Письмо солдату". Школьники отправили более 3 млн писем и посылок в зону СВО

Школьники отправили более 3 млн писем и посылок в зону спецоперации в рамках акции "Письмо солдату". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 5 ноября

2023-11-05T20:01

2023-11-05T20:01

2023-11-05T21:26

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день народного единства

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В 2023 году школьники, юнармейцы и воспитанники учреждений Минобороны России в рамках Всероссийской акции "Письмо солдату" отправили военнослужащим, находящимся в зоне СВО более 3 млн писем и посылок. В преддверии Дня народного единства ребята по всей России написали письма солдатам, в которых они поблагодарили военных за выполнение боевых задач и проявленные героизм, мужество и отвагу. Письма регулярно доставляются участникам СВО, а также военнослужащим проходящим лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.Акция "Письмо солдату" проводится Министерством обороны РФ совместно с движением "ЮНАРМИЯ", при поддержке всех субъектов Российской Федерации.Акция проводится с 2022 года и дает возможность школьникам поддержать военнослужащих – участников СВО, выполняющих боевые задачи. Корреспонденцию можно отправить по адресу: 103400, Москва-400 с пометкой "Письмо солдату".

https://ukraina.ru/20231102/1050711688.html

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новости, школьники, письмо, сво, солдат, вс рф, фронт, минобороны рф, военные, день народного единства, россия