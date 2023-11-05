https://ukraina.ru/20231105/1050788829.html

Алла Пугачёва как зеркало русской эмиграции

Алла Пугачёва как зеркало русской эмиграции - 05.11.2023 Украина.ру

Алла Пугачёва как зеркало русской эмиграции

Алла Пугачёва вернулась в свой замок в деревне Грязи. Почему это вызывает интерес? Не потому, что публика продолжает следить за жизнью своего кумира

2023-11-05T18:32

2023-11-05T18:32

2023-11-05T18:32

эксклюзив

алла пугачева

релоканты

киркоров

россия

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Пугачёва для большинства зрителей перестала быть кумиром после слов про "холопов и рабов" и бегства из страны, закамуфлированного поначалу под "лечение" и «отдых". Вряд ли она сможет уже когда-нибудь вернуть любовь миллионов.Дело не в самой Алле Пугачёвой и её личной судьбе. Это действительно не так интересно. Разве что любителям бесконечного сериала "Алла и её личная жизнь", который тянется со времён "Женщины, которая поёт "Алла Пугачёва - это не только поучительный пример того, "как потерять всё». Это лакмусовая бумажка. Что будет с "возвращенцами" в принципе? Будут ли они приняты обществом? Как пройдет "реэмиграция"?При том, что никто не запрещает гражданам России, и даже иноагентам, возвращаться в свою страну. И это, действительно, личное дело каждого человека. Но огромный общественный резонанс вызывает информация о возможном появлении на телевидении или в больших концертах наших "релокантов".Есть несколько версий возвращения Аллы Пугачёвой. Личные версии обсуждать не будем, на то они и личные дела. Приехала — и приехала.Но одна из этих версий вызывает бурю возмущения в обществе.«Голубой огонёк»Именно сейчас в разгаре запись новогодних программ на всех телевизионных каналах. И кто-то из причастных высказал версию: Алла Пугачёва приехала на запись "Голубого огонька"?Это будет, конечно, сенсация. Реакцию телезрителей предсказать несложно. "Холопы и рабы", мягко говоря, будут недовольны. Очень мягко говоря.Вряд ли это правда. Да и Пугачёва давно уже "женщина, которая не поёт". Но появление её на "Голубом огоньке" даже в качестве гостьи будет воспринято очень неоднозначно.Возможно, это не телевизионный "Голубой огонек", а концерт в «Крокус Сити холле». Что ж, организаторы могут приглашать на выступления кого угодно.Вопрос, однако, стоит шире. Как быть вообще с релокантами?Все, кто бросил страну весной 2022 года, теперь в растерянности наблюдают: без них жизнь продолжается, и даже гораздо лучше, чем с ними. И многие из них, судя по всему, готовы были бы вернуться. Несмотря на понятное возмущение общества, надо признать.Возвращение в страну тех, кто уехал, но передумал и решил вернуться - это хорошо для демонстрации преимуществ нашей страны.Вопрос очень сложный. Общество в основном категорически против, не хочет видеть "релокантов" снова на "Голубых огоньках". Но для государства это очень хорошо. Будем даже прямо говорить: это хорошо для пропаганды.Вернуться, опять же, может любой гражданин России. И концерты проводить, и выступать. Но почему же тогда не возвращаются "всей толпой" иноагенты и релоканты?Это легко объяснить. Можете представить себе, что будет в их релокантской среде обитания? Какой вой поднимут те, кто по разным причинам не может вернуться?Как будут очернять новых "возвращенцев" те, кто ещё вчера пел им дифирамбы и называл эмиграцию комиков и певцов из России "Философский пароход 2.0".Поэтому возвращение Пугачёвой, даже короткое, это проверка: что скажут на Западе? В сопредельной Украине?Пока что на Украине тиражируют репортажи о том, что Пугачёву в России собираются чуть ли не арестовать. Пугачёва в их интерпретации - практически диссидент, жертва "режима".Вот поэтому и боятся отойти возможные "возвращены" от "линии партии". Там зорко следят за каждым их шагом.Не так прост этот шаг назад. И за Аллой Пугачёвой наблюдает множество глаз.Сам факт того, что она спокойно, и уже, кажется, в третий раз за полтора года, посещает Россию, выбивает у вражеской пропаганды аргумент "жертва режима". Какая же это жертва? Никаких, по сути, ограничений у человека.СериалНу а личная судьба Аллы Пугачёвой - это уже действительно, наконец-то, только ее личное дело.Пугачёва сама сделала из своей жизни бесконечный сериал. Бесконечную театральную постановку, которая годами шла на наших глазах. Это как "богатые тоже плачут", только лет уже сорок — пятьдесят подряд.Но, наконец-то, сериал стал не интересен. Миллионы поклонников Пугачевой остались в прошлом.Не зря же у неё был "Театр песни". На самом деле, надо было бы назвать "Оперетта песни", или "Водевиль". Настоящий "театр песни" задолго до Пугачёвой создала на сцене Клавдия Шульженко.А у Пугачёвой и жизнь - оперетта, и песни - оперетта. Всё с какими-то выдуманными страстями. Так и ждёшь, что сейчас выйдет из-за кулис её четвёртый муж Филипп Киркоров в маске и запоёт: "Да, я шут, я паяц, и что же..."Не зря Алла Пугачёва начинала свою профессиональную деятельность в цирковом училище. А Киркоров, кстати, по образованию — артист музкомедии."У Киркорова опять появился шанс!" — шутят в интернете."Бросай своего стендапера — киприота!" — пишут в соцсетях.Это просто удивительно: что может сделать со своей вполне благополучной жизнью человек, находясь в здравом уме и в почтенном возрасте? Это же врагу не пожелаешь. Жить на чужбине, вдали от своего народа. Потерять своих зрителей. Миллионы "своих" потерять.И вдруг поблекли все "апартаменты на Кипре за миллиард", "дом в Майами" и "вилла в пригороде Тель-Авива". Всё это, как оказалось, не даёт человеку ни покоя, ни счастья. А может быть, даже что-то отнимает.Согласилась бы Алла Пугачёва уехать в свои роскошные апартаменты у теплого моря (любого, где у неё недвижимость), если бы знала, что потеряет любовь миллионов?Такая же судьба — и у остальных релокантов. Просто Алла Пугачёва - самый известный их представитель.Да, к "сбежавшим" уже не будет прежнего отношения. И они это тоже понимают. Но потери при жизни на чужбине — у них ещё больше.Так что Алла Пугачёва — это первая ласточка. Даже если она приехала не окончательно. Можно делать ставки: кто дальше? Кто будет следующим "возвращенцем"?

https://ukraina.ru/20231103/1050743450.html

https://ukraina.ru/20231103/1050744922.html

https://ukraina.ru/20231103/1050745967.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, алла пугачева, релоканты, киркоров, россия