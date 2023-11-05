Рекрутинг вместо призыва: Умеров утвердил концепцию кадровой политики Минобороны Украины до 2028 года - 05.11.2023 Украина.ру
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Рекрутинг вместо призыва: Умеров утвердил концепцию кадровой политики Минобороны Украины до 2028 года
Рекрутинг вместо призыва: Умеров утвердил концепцию кадровой политики Минобороны Украины до 2028 года - 05.11.2023 Украина.ру
Рекрутинг вместо призыва: Умеров утвердил концепцию кадровой политики Минобороны Украины до 2028 года
ВСУ должны перейти полностью на военную службу по контракту, а срочную службу необходимо заменить интенсивной военной подготовкой для граждан призывного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Украины 5 ноября
2023-11-05T18:23
2023-11-05T18:33
новости
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минобороны украины
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служба
призыв
мобилизация
украина
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Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года. Документ определяет развитие военной кадровой политики в течение следующих пяти лет - как во время военного положения, так и в мирное время.Согласно документу, ВСУ перейдут на военную службу по контракту. При этом срочную службу заменят на интенсивную военную подготовку граждан призывного возраста. Согласно даной концепции, у мужчин и женщин в ВСУ будут равные возможности. Акцент будет сделан на "человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования, профессионального развития и гендерного равенства".Кроме того, в минобороны Украины заявили о планах по улучшению электронной системы военного учета и расширения сотрудничества между высшими учебными заведениями на Украине и вузами государств-членов НАТО и ЕС.Мониторинг и оценку результатов внедрения концепции будет осуществлять Комитет по вопросам кадрового менеджмента в системе Министерства обороны Украины.
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новости, всу, минобороны украины, рустем умеров, служба, призыв, мобилизация, украина, кадры
Новости, ВСУ, Минобороны Украины, Рустем Умеров, служба, призыв, мобилизация, Украина, кадры

Рекрутинг вместо призыва: Умеров утвердил концепцию кадровой политики Минобороны Украины до 2028 года

18:23 05.11.2023 (обновлено: 18:33 05.11.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем УмєровРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
Читать в
ВСУ должны перейти полностью на военную службу по контракту, а срочную службу необходимо заменить интенсивной военной подготовкой для граждан призывного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Украины 5 ноября
Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года. Документ определяет развитие военной кадровой политики в течение следующих пяти лет - как во время военного положения, так и в мирное время.
Согласно документу, ВСУ перейдут на военную службу по контракту. При этом срочную службу заменят на интенсивную военную подготовку граждан призывного возраста.

"На Украине будет функционировать действенная система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом", - говорится в сообщении ведомства в телеграм.

Согласно даной концепции, у мужчин и женщин в ВСУ будут равные возможности. Акцент будет сделан на "человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования, профессионального развития и гендерного равенства".
Кроме того, в минобороны Украины заявили о планах по улучшению электронной системы военного учета и расширения сотрудничества между высшими учебными заведениями на Украине и вузами государств-членов НАТО и ЕС.
Мониторинг и оценку результатов внедрения концепции будет осуществлять Комитет по вопросам кадрового менеджмента в системе Министерства обороны Украины.
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
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