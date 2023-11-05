https://ukraina.ru/20231105/1050788574.html

Рекрутинг вместо призыва: Умеров утвердил концепцию кадровой политики Минобороны Украины до 2028 года

Рекрутинг вместо призыва: Умеров утвердил концепцию кадровой политики Минобороны Украины до 2028 года - 05.11.2023 Украина.ру

Рекрутинг вместо призыва: Умеров утвердил концепцию кадровой политики Минобороны Украины до 2028 года

ВСУ должны перейти полностью на военную службу по контракту, а срочную службу необходимо заменить интенсивной военной подготовкой для граждан призывного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Украины 5 ноября

2023-11-05T18:23

2023-11-05T18:23

2023-11-05T18:33

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кадры

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Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года. Документ определяет развитие военной кадровой политики в течение следующих пяти лет - как во время военного положения, так и в мирное время.Согласно документу, ВСУ перейдут на военную службу по контракту. При этом срочную службу заменят на интенсивную военную подготовку граждан призывного возраста. Согласно даной концепции, у мужчин и женщин в ВСУ будут равные возможности. Акцент будет сделан на "человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования, профессионального развития и гендерного равенства".Кроме того, в минобороны Украины заявили о планах по улучшению электронной системы военного учета и расширения сотрудничества между высшими учебными заведениями на Украине и вузами государств-членов НАТО и ЕС.Мониторинг и оценку результатов внедрения концепции будет осуществлять Комитет по вопросам кадрового менеджмента в системе Министерства обороны Украины.

https://ukraina.ru/20231105/1050771623.html

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новости, всу, минобороны украины, рустем умеров, служба, призыв, мобилизация, украина, кадры