Склад авиационных средств и техника. В Минобороны РФ рассказали о поверженных целях
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Российские военнослужащие уничтожили склад авиационных средств и авиационную технику на украинских аэродромах, сообщили 5 ноября в пресс-службе Минобороны РФ
"На аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины", - сообщили в российском военного ведомства.
Помимо этого, на аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожена на стоянках авиационная техника воздушных сил Украины.
Также в МО РФ сообщили, что средствами противовоздушной обороны перехвачено 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и "Нептун".
В Запорожской области, Луганской и Донецкой Народных Республиках уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов.
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