Склад авиационных средств и техника. В Минобороны РФ рассказали о поверженных целях

Бандера и ракеты. Украинские эксперты размышляют о будущем Украинские эксперты, политики и даже военные все чаще намекают, что победа в конфликте с Россией в настоящее время выглядит призрачной и допускают возможность остановки контрнаступления и даже перемирия. Хотя это идет в разрез с официальной позицией Киева