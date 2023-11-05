"Доуправлялись!": Украина может лишиться остатков экспорта - Азаров - 05.11.2023 Украина.ру
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"Доуправлялись!": Украина может лишиться остатков экспорта - Азаров
"Доуправлялись!": Украина может лишиться остатков экспорта - Азаров - 05.11.2023 Украина.ру
"Доуправлялись!": Украина может лишиться остатков экспорта - Азаров
Украина может лишиться остатков экспорта из-за некорректной работы электронной системы, написал экс-премьер Украины Николай Азаров в одной из соцсетей
2023-11-05T16:44
2023-11-05T16:44
новости
украина
николай азаров
экспорт
фуры
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Он уточнил, что на этот раз дала сбой система "е-Черга" (е-Очередь. – Ред.). Из-за ее некорректной работы очереди фур на выезд из Украины выросли за последнее время в три-четыре раза. А среднее время ожидания составляет 10-15 дней.Из-за таких длинных очередей ставки за рейс выросли на несколько сот долларов, в зависимости от груза, пояснил экс-премьер.Консалтинговой агентство „УкрАгроКонсалт" сообщало ранее, что экспорт зерна и масел упал на треть после приостановки „зерновой сделки“
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новости, украина, николай азаров, экспорт, фуры
Новости, Украина, Николай Азаров, экспорт, фуры

"Доуправлялись!": Украина может лишиться остатков экспорта - Азаров

16:44 05.11.2023
 
© Телеграм @NikolayAzarovНиколай Азаров
Николай Азаров
© Телеграм @NikolayAzarov
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Украина может лишиться остатков экспорта из-за некорректной работы электронной системы, написал экс-премьер Украины Николай Азаров в одной из соцсетей
"Украина может лишиться остатков своего экспорта из-за несостоятельности введенного Зеленским "государства в смартфоне"", - написал Азаров.
Он уточнил, что на этот раз дала сбой система "е-Черга" (е-Очередь. – Ред.). Из-за ее некорректной работы очереди фур на выезд из Украины выросли за последнее время в три-четыре раза. А среднее время ожидания составляет 10-15 дней.
Из-за таких длинных очередей ставки за рейс выросли на несколько сот долларов, в зависимости от груза, пояснил экс-премьер.
"Соответственно, стоимость доставки грузов в Европу из Украины стала почти втрое дороже, чем из Китая. Доуправлялись!", - написал Азаров.
Консалтинговой агентство „УкрАгроКонсалт" сообщало ранее, что экспорт зерна и масел упал на треть после приостановки „зерновой сделки“
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