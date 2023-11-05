"Доуправлялись!": Украина может лишиться остатков экспорта - Азаров
© Телеграм @NikolayAzarovНиколай Азаров
© Телеграм @NikolayAzarov
Украина может лишиться остатков экспорта из-за некорректной работы электронной системы, написал экс-премьер Украины Николай Азаров в одной из соцсетей
"Украина может лишиться остатков своего экспорта из-за несостоятельности введенного Зеленским "государства в смартфоне"", - написал Азаров.
Он уточнил, что на этот раз дала сбой система "е-Черга" (е-Очередь. – Ред.). Из-за ее некорректной работы очереди фур на выезд из Украины выросли за последнее время в три-четыре раза. А среднее время ожидания составляет 10-15 дней.
Из-за таких длинных очередей ставки за рейс выросли на несколько сот долларов, в зависимости от груза, пояснил экс-премьер.
"Соответственно, стоимость доставки грузов в Европу из Украины стала почти втрое дороже, чем из Китая. Доуправлялись!", - написал Азаров.
Консалтинговой агентство „УкрАгроКонсалт" сообщало ранее, что экспорт зерна и масел упал на треть после приостановки „зерновой сделки“