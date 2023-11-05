https://ukraina.ru/20231105/1050786314.html

Куда Россия перебрасывает резервы: об отвлекающих боях и клещах для ВСУ - Евсеев

Куда Россия перебрасывает резервы: об отвлекающих боях и клещах для ВСУ - Евсеев - 05.11.2023 Украина.ру

Куда Россия перебрасывает резервы: об отвлекающих боях и клещах для ВСУ - Евсеев

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал, как Россия научилась бороться с крылатыми ракетами и обезопасила Крым, а также о том, почему российской армии не помешает распутица

2023-11-05T16:03

2023-11-05T16:03

2023-11-05T16:03

видео

евсеев

херсон

сво

спецоперация

россия

украина

вдв

бпла

дамба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/05/1050786194_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_23db3b0513b73cf7fd5a5806c56d85df.jpg

00:28 – Почему сменился командующий группировкой "Днепр" в зоне СВО и в состоянии ли ВСУ реализовать наступление на Крым; 09:20 – О логистике противника на купянском направлении; 12:45 – Какими будут бои за коксохимический завод в Авдеевке? 17:30 – Почему Россия отказывается от штурма населённых пунктов; 23:43 – Противник готовится к расширению конфликта?

купянск

работино

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, евсеев, херсон, сво, спецоперация, россия, украина, вдв, бпла, дамба, запорожье, резервы, днепр, купянск, всу, армия, авдеевка, плен, работино, белоруссия, минск, днр, донбасс, видео