"У них полно своих проблем": в Кремле заявили об усталости Европы и США от Украины
В США и Европе растёт осталось от Украины, "у них полно своих проблем", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину
"И в Америке, и в Европе растет усталость от украинской темы как таковой, от киевского режима и от того груза, который они взвалили на свои плечи", - сказал Песков.
Он пояснил, что под "грузом“ имел в виду "финансовое кормление украинского режима и снабжение оружием и боеприпасами“.
"Даже такие мощнейшие государства в экономическом плане, как США, не могут это делать бесконечно, и у них полно своих проблем.... и все это в какой-то момент превращается излишним грузом, который они уже не в состоянии нести", - заявил Песков.
Ранее премьер-министр Италии Джорджи Мелони призналась, что многие европейские лидеры "устали от Украины".
1 ноября, 15:56Мелони призналась пранкерам, что Западу пора найти выход из украинского конфликтаПранкеры Вован и Лексус позвонили премьер-министру Италии Джорджи Мелони. Во время беседы она заявила, что контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов, и Запад начинает уставать от конфликта на Украине.