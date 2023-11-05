https://ukraina.ru/20231105/1050785808.html

"У них полно своих проблем": в Кремле заявили об усталости Европы и США от Украины

"У них полно своих проблем": в Кремле заявили об усталости Европы и США от Украины - 05.11.2023 Украина.ру

"У них полно своих проблем": в Кремле заявили об усталости Европы и США от Украины

В США и Европе растёт осталось от Украины, "у них полно своих проблем", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину

2023-11-05T15:43

2023-11-05T15:43

2023-11-05T15:43

новости

россия

дмитрий песков

джорджи мелони

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_59ba1272ea736a337159183ce1497742.jpg

Он пояснил, что под "грузом“ имел в виду "финансовое кормление украинского режима и снабжение оружием и боеприпасами“.Ранее премьер-министр Италии Джорджи Мелони призналась, что многие европейские лидеры "устали от Украины".

https://ukraina.ru/20231101/1050679635.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, дмитрий песков, джорджи мелони, украина, сша