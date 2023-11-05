"У них полно своих проблем": в Кремле заявили об усталости Европы и США от Украины - 05.11.2023 Украина.ру
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"У них полно своих проблем": в Кремле заявили об усталости Европы и США от Украины
"У них полно своих проблем": в Кремле заявили об усталости Европы и США от Украины - 05.11.2023 Украина.ру
"У них полно своих проблем": в Кремле заявили об усталости Европы и США от Украины
В США и Европе растёт осталось от Украины, "у них полно своих проблем", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину
2023-11-05T15:43
2023-11-05T15:43
новости
россия
дмитрий песков
джорджи мелони
украина
сша
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Он пояснил, что под "грузом“ имел в виду "финансовое кормление украинского режима и снабжение оружием и боеприпасами“.Ранее премьер-министр Италии Джорджи Мелони призналась, что многие европейские лидеры "устали от Украины".
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Новости, Россия, Дмитрий Песков, Джорджи Мелони, Украина, США

"У них полно своих проблем": в Кремле заявили об усталости Европы и США от Украины

15:43 05.11.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В США и Европе растёт осталось от Украины, "у них полно своих проблем", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину
"И в Америке, и в Европе растет усталость от украинской темы как таковой, от киевского режима и от того груза, который они взвалили на свои плечи", - сказал Песков.
Он пояснил, что под "грузом“ имел в виду "финансовое кормление украинского режима и снабжение оружием и боеприпасами“.
"Даже такие мощнейшие государства в экономическом плане, как США, не могут это делать бесконечно, и у них полно своих проблем.... и все это в какой-то момент превращается излишним грузом, который они уже не в состоянии нести", - заявил Песков.
Ранее премьер-министр Италии Джорджи Мелони призналась, что многие европейские лидеры "устали от Украины".
Зеленский Мелони
1 ноября, 15:56
Мелони призналась пранкерам, что Западу пора найти выход из украинского конфликтаПранкеры Вован и Лексус позвонили премьер-министру Италии Джорджи Мелони. Во время беседы она заявила, что контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов, и Запад начинает уставать от конфликта на Украине.
 
НовостиРоссияДмитрий ПесковДжорджи МелониУкраинаСША
 
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