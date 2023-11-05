https://ukraina.ru/20231105/1050785096.html
Песков рассказал о возможности контактов между лидерами России и США
Песков рассказал о возможности контактов между лидерами России и США - 05.11.2023 Украина.ру
Песков рассказал о возможности контактов между лидерами России и США
Контакты между президентами РФ и США возможны при обоюдном желании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину
2023-11-05T14:26
2023-11-05T14:26
2023-11-05T14:26
новости
россия
дмитрий песков
сша
международные отношения
отношения
владимир путин
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Журналист задал пресс-секретарю российского президента вопрос о том, при каких обстоятельствах могут произойти контакты лидеров РФ и США.Песков подчеркнул, что общение президентов двух стран может произойти "при обоюдном желании и обоюдной готовности“."Президент Путин неоднократно заявлял, что он готов к любым контактам", - добавил он.Также пресс-секретарь оценил, что Российско-американские отношения находятся "на нуле и даже ниже". Но и Россия, и США несут особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность. Это ведёт к тому, что "так или иначе со временем придётся возобновить разговор", добавил Песков.
https://ukraina.ru/20231105/1050784163.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, дмитрий песков, сша, международные отношения, отношения, владимир путин
Новости, Россия, Дмитрий Песков, США, международные отношения, отношения, Владимир Путин
Песков рассказал о возможности контактов между лидерами России и США
Контакты между президентами РФ и США возможны при обоюдном желании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину
Журналист задал пресс-секретарю российского президента вопрос о том, при каких обстоятельствах могут произойти контакты лидеров РФ и США.
"Вот это сворачивание всего базиса российско-американских отношений произошло по инициативе американцев, поэтому как минимум глава США должен будет в какое-то время поменять свою позицию и занять более конструктивную позицию в отношении двусторонних отношений. И тогда будут вызревать условия для такой встречи", - сказал
Песков.
Песков подчеркнул, что общение президентов двух стран может произойти "при обоюдном желании и обоюдной готовности“.
"Президент Путин неоднократно заявлял, что он готов к любым контактам", - добавил он.
Также пресс-секретарь оценил, что Российско-американские отношения находятся "на нуле и даже ниже". Но и Россия, и США несут особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность. Это ведёт к тому, что "так или иначе со временем придётся возобновить разговор", добавил Песков.