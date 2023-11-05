Песков рассказал о возможности контактов между лидерами России и США

"На нуле и даже ниже": Песков рассказал об отношениях между Россией и США

Российско-американские отношения находятся на нуле и даже ниже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину