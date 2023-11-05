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Выставку-форум "Россия" в первый день посетило 190 тысяч человек

Выставку-форум "Россия" в первый день посетило 190 тысяч человек - 05.11.2023 Украина.ру

Выставку-форум "Россия" в первый день посетило 190 тысяч человек

Международную выставку-форум „Россия“ в первый день посетили более 190 тысяч человек, сообщили организаторы мероприятия

2023-11-05T13:28

2023-11-05T13:28

2023-11-05T13:46

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Выставка открылась в День народного единства в Москве на ВДНХ 4 ноября. Организаторы сообщили, что в первый же день выставка "побила все прежние рекорды посещаемости".На выставке-форуме состоялись концерты, образовательные мероприятия, открытия новых павильонов и презентации.На выставке "Россия" были представлены экспозиции всех 89 регионов России. В рамках образовательной программы прошел марафон Знание.Первые российского общества "Знание".Первый день выставки завершился шоу "Портал в будущее". В нём приняли участие Лариса Долина, Юлианна Караулова, SHAMAN и Наталья Подольская.На следующий день мероприятия, 5 ноября, на площадке состоится гала-концерт "Роза Ветров — Достижение России", на котором также выступит множество артистов.Организаторы сообщили, что на выставке ежедневно проходят более 500 экскурсий.Выставка будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. На мероприятии также представлены 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), компании и общественных организаций.

https://ukraina.ru/20231027/1050556082.html

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новости, россия, москва, вднх, выставка, форум