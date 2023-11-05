https://ukraina.ru/20231105/1050782392.html

ВСУ ударили по судоремонтному заводу в Керчи, поврежден корабль - Минобороны РФ

ВСУ ударили по судоремонтному заводу в Керчи, поврежден корабль - Минобороны РФ - 05.11.2023 Украина.ру

ВСУ ударили по судоремонтному заводу в Керчи, поврежден корабль - Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины атаковали крылатыми ракетами по судостроительному заводу в Керчи, повреждён корабль, сообщили 5 ноября в Минобороны РФ

2023-11-05T12:36

2023-11-05T12:36

2023-11-05T12:36

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В результате атаки ВСУ повреждения получил корабль, который находился на заводе.Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале сообщил, что "в районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков". Аксёнов уточнил, что во время атаки никто не пострадал.

https://ukraina.ru/20231105/1050780456.html

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новости, россия, керчь, судостроительный завод, завод, всу, атака