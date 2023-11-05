ВСУ ударили по судоремонтному заводу в Керчи, поврежден корабль - Минобороны РФ - 05.11.2023 Украина.ру
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ВСУ ударили по судоремонтному заводу в Керчи, поврежден корабль - Минобороны РФ
ВСУ ударили по судоремонтному заводу в Керчи, поврежден корабль - Минобороны РФ - 05.11.2023 Украина.ру
ВСУ ударили по судоремонтному заводу в Керчи, поврежден корабль - Минобороны РФ
Вооруженные силы Украины атаковали крылатыми ракетами по судостроительному заводу в Керчи, повреждён корабль, сообщили 5 ноября в Минобороны РФ
2023-11-05T12:36
2023-11-05T12:36
новости
россия
керчь
судостроительный завод
завод
всу
атака
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В результате атаки ВСУ повреждения получил корабль, который находился на заводе.Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале сообщил, что "в районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков". Аксёнов уточнил, что во время атаки никто не пострадал.
https://ukraina.ru/20231105/1050780456.html
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452
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новости, россия, керчь, судостроительный завод, завод, всу, атака
Новости, Россия, Керчь, судостроительный завод, завод, ВСУ, атака

ВСУ ударили по судоремонтному заводу в Керчи, поврежден корабль - Минобороны РФ

12:36 05.11.2023
 
© Инфоцентр "Крымский мост" / Перейти в фотобанкФарватерный участок Крымского моста обезопасили от столкновения с судами
Фарватерный участок Крымского моста обезопасили от столкновения с судами
© Инфоцентр "Крымский мост"
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Вооруженные силы Украины атаковали крылатыми ракетами по судостроительному заводу в Керчи, повреждён корабль, сообщили 5 ноября в Минобороны РФ
"Четвертого ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет", - сообщила пресс-служба ведомства.
В результате атаки ВСУ повреждения получил корабль, который находился на заводе.
Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале сообщил, что "в районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков". Аксёнов уточнил, что во время атаки никто не пострадал.
шеврон (нашивка) 128 ОГШБр - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
09:57
Удар по Керчи, ликвидация командования 128 ОГШБр. Главное на Украине на утро 5 ноябряУкраинские военные нанесли удар по Керчи, большинство ракет удалось перехватить. В результате удара по построению военнослужащих 128 огшбр удалось уничтожить значительную часть руководства бригады
 
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