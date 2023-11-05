https://ukraina.ru/20231105/1050782392.html
ВСУ ударили по судоремонтному заводу в Керчи, поврежден корабль - Минобороны РФ
ВСУ ударили по судоремонтному заводу в Керчи, поврежден корабль - Минобороны РФ - 05.11.2023 Украина.ру
ВСУ ударили по судоремонтному заводу в Керчи, поврежден корабль - Минобороны РФ
Вооруженные силы Украины атаковали крылатыми ракетами по судостроительному заводу в Керчи, повреждён корабль, сообщили 5 ноября в Минобороны РФ
2023-11-05T12:36
2023-11-05T12:36
2023-11-05T12:36
новости
россия
керчь
судостроительный завод
завод
всу
атака
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В результате атаки ВСУ повреждения получил корабль, который находился на заводе.Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале сообщил, что "в районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков". Аксёнов уточнил, что во время атаки никто не пострадал.
https://ukraina.ru/20231105/1050780456.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, керчь, судостроительный завод, завод, всу, атака
Новости, Россия, Керчь, судостроительный завод, завод, ВСУ, атака
ВСУ ударили по судоремонтному заводу в Керчи, поврежден корабль - Минобороны РФ
Вооруженные силы Украины атаковали крылатыми ракетами по судостроительному заводу в Керчи, повреждён корабль, сообщили 5 ноября в Минобороны РФ