https://ukraina.ru/20231105/1050781018.html
"Россия" - открыта! Присоединяйтесь обязательно, это надо увидеть!
"Россия" - открыта! Присоединяйтесь обязательно, это надо увидеть! - 05.11.2023 Украина.ру
"Россия" - открыта! Присоединяйтесь обязательно, это надо увидеть!
В День народного единства в Москве открылась Международная выставка-форум "Россия". Огромная экспозиция развернулась на ВДНХ.
2023-11-05T10:39
2023-11-05T10:39
2023-11-05T10:39
видео
россия
москва
вднх
форум
выставка
экспозиция
достижение
страна
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Свои достижения представили все 89 регионов страны, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. В миниатюре и в натуральную величину можно увидеть множество современных инфраструктурных проектов, а дополняют концепцию многочисленные мультимедийные сервисы. Выставка продлится до 12 апреля. Вход - бесплатный.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/05/1050780898_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_bbd6e5d977627bf73029f380c27c96b2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, москва, вднх, форум, выставка, экспозиция, достижение, страна, видео
Видео, Россия, Москва, ВДНХ, форум, выставка, экспозиция, достижение, страна
"Россия" - открыта! Присоединяйтесь обязательно, это надо увидеть!
В День народного единства в Москве открылась Международная выставка-форум "Россия". Огромная экспозиция развернулась на ВДНХ.
Свои достижения представили все 89 регионов страны, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации.
В миниатюре и в натуральную величину можно увидеть множество современных инфраструктурных проектов, а дополняют концепцию многочисленные мультимедийные сервисы.
Выставка продлится до 12 апреля. Вход - бесплатный.