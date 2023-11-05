"Россия" - открыта! Присоединяйтесь обязательно, это надо увидеть! - 05.11.2023 Украина.ру
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"Россия" - открыта! Присоединяйтесь обязательно, это надо увидеть!
"Россия" - открыта! Присоединяйтесь обязательно, это надо увидеть! - 05.11.2023 Украина.ру
"Россия" - открыта! Присоединяйтесь обязательно, это надо увидеть!
В День народного единства в Москве открылась Международная выставка-форум "Россия". Огромная экспозиция развернулась на ВДНХ.
2023-11-05T10:39
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россия
москва
вднх
форум
выставка
экспозиция
достижение
страна
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Свои достижения представили все 89 регионов страны, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. В миниатюре и в натуральную величину можно увидеть множество современных инфраструктурных проектов, а дополняют концепцию многочисленные мультимедийные сервисы. Выставка продлится до 12 апреля. Вход - бесплатный.
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452
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Украина.ру
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452
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видео, россия, москва, вднх, форум, выставка, экспозиция, достижение, страна, видео
Видео, Россия, Москва, ВДНХ, форум, выставка, экспозиция, достижение, страна

"Россия" - открыта! Присоединяйтесь обязательно, это надо увидеть!

10:39 05.11.2023
 
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В День народного единства в Москве открылась Международная выставка-форум "Россия". Огромная экспозиция развернулась на ВДНХ.
Свои достижения представили все 89 регионов страны, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации.
В миниатюре и в натуральную величину можно увидеть множество современных инфраструктурных проектов, а дополняют концепцию многочисленные мультимедийные сервисы.
Выставка продлится до 12 апреля. Вход - бесплатный.
 
ВидеоРоссияМоскваВДНХфорумвыставкаэкспозициядостижениестрана
 
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