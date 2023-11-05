https://ukraina.ru/20231105/1050781018.html

"Россия" - открыта! Присоединяйтесь обязательно, это надо увидеть!

"Россия" - открыта! Присоединяйтесь обязательно, это надо увидеть! - 05.11.2023 Украина.ру

"Россия" - открыта! Присоединяйтесь обязательно, это надо увидеть!

В День народного единства в Москве открылась Международная выставка-форум "Россия". Огромная экспозиция развернулась на ВДНХ.

2023-11-05T10:39

2023-11-05T10:39

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видео

россия

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Свои достижения представили все 89 регионов страны, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. В миниатюре и в натуральную величину можно увидеть множество современных инфраструктурных проектов, а дополняют концепцию многочисленные мультимедийные сервисы. Выставка продлится до 12 апреля. Вход - бесплатный.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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