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Константинов: Решение о передаче Крыма Украине - преступление
Константинов: Решение о передаче Крыма Украине - преступление - 05.11.2023 Украина.ру
Константинов: Решение о передаче Крыма Украине - преступление
Передача крымского полуострова Украинской ССР в 1954 году была проведена кулуарно, это решение является преступлением, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом 5 ноября сообщили журналисты РИА Новости
2023-11-05T09:58
2023-11-05T09:58
2023-11-05T09:59
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Константинов выступил на международной выставке-форуме "Россия", которая открылась 4 ноября в Москве на ВДНХ.Глава крымского парламента пояснил, что для реализации передачи полуострова требовалось принять множество нормативных актов. Принятие этих актов невозможно было согласовать, иначе бы каждая республика начала бы предъявлять друг другу территориальные претензии.При крымском парламенте была создана рабочая группа. Ранее группа завершила подготовку запроса в Конституционный Суд России о соответствии Конституции страны Закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче полуострова Украине. Были выявлены грубейшие нарушения трех конституций: СССР, РСФСР и УССР.Как заявил Константинов, запрос в Конституционный Суд сейчас проходит согласование и находит поддержку. Направить его в планируется до конца этого года.Отмена решения о передаче Крыма в состав УССР позволит восстановить историческую справедливость и дать адекватную юридическую оценку, заключил Константинов.
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новости, крым, россия, владимир константинов, усср, полуостров, хрущев
Новости, Крым, Россия, Владимир Константинов, УССР, полуостров, Хрущев
Константинов: Решение о передаче Крыма Украине - преступление
09:58 05.11.2023 (обновлено: 09:59 05.11.2023)
Передача крымского полуострова Украинской ССР в 1954 году была проведена кулуарно, это решение является преступлением, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом 5 ноября сообщили журналисты РИА Новости
Константинов выступил на международной выставке-форуме "Россия", которая открылась 4 ноября в Москве на ВДНХ.
"Рабочей группой установлено, что законы и Конституция СССР были нарушены грубейшим образом при передаче Крыма в состав УССР. Они не могли это сделать законно, и это было сделать законно невозможно", - сказал Константинов.
Глава крымского парламента пояснил, что для реализации передачи полуострова требовалось принять множество нормативных актов. Принятие этих актов невозможно было согласовать, иначе бы каждая республика начала бы предъявлять друг другу территориальные претензии.
"Поэтому, чтобы не открывать ящик Пандоры, Хрущев сделал это кулуарно, и тогда мало кто на это обратил внимание. То, что было сделано, — незаконно и является преступлением", - подчеркнул он.
При крымском парламенте была создана рабочая группа. Ранее группа завершила подготовку запроса в Конституционный Суд России о соответствии Конституции страны Закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче полуострова Украине. Были выявлены грубейшие нарушения трех конституций: СССР, РСФСР и УССР.
Как заявил Константинов, запрос в Конституционный Суд сейчас проходит согласование и находит поддержку. Направить его в планируется до конца этого года.
Отмена решения о передаче Крыма в состав УССР позволит восстановить историческую справедливость и дать адекватную юридическую оценку, заключил Константинов.