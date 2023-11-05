https://ukraina.ru/20231105/1050780111.html

Со стелы городу-герою Киеву демонтировали советскую звезду

Со стелы городу-герою Киеву демонтировали советскую звезду - 05.11.2023 Украина.ру

Со стелы городу-герою Киеву демонтировали советскую звезду

В Киеве демонтировали советскую заезду со стелы в честь 60-летия Победы над нацистской Германией, сообщили 4 ноября украинское агентство УНИАН

2023-11-05T09:33

2023-11-05T09:33

2023-11-05T09:33

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декоммунизация

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Ранее сообщали о начале работ по демонтажу звезды.Декоммунизация на Украине идёт полным ходом. Демонтаж советских памятников и переименование улиц началось в 2015 году после принятия закона о декоммунизации.Украинские власти начали борьбу в последнее время не только с советской историей, но и с тем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ukraina.ru/20231026/1050508079.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, город-герой, звезда, декоммунизация