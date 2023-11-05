Со стелы городу-герою Киеву демонтировали советскую звезду
© УНИАН телеграм-канал
© УНИАН телеграм-канал
В Киеве демонтировали советскую заезду со стелы в честь 60-летия Победы над нацистской Германией, сообщили 4 ноября украинское агентство УНИАН
"Советская звезда на стеле в честь 60-летия Победы над нацистской Германией в Киеве на проспекте Победы окончательно демонтирована", - сообщило агентство.
Ранее сообщали о начале работ по демонтажу звезды.
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