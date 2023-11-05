Со стелы городу-герою Киеву демонтировали советскую звезду - 05.11.2023 Украина.ру
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Со стелы городу-герою Киеву демонтировали советскую звезду
Со стелы городу-герою Киеву демонтировали советскую звезду - 05.11.2023 Украина.ру
Со стелы городу-герою Киеву демонтировали советскую звезду
В Киеве демонтировали советскую заезду со стелы в честь 60-летия Победы над нацистской Германией, сообщили 4 ноября украинское агентство УНИАН
2023-11-05T09:33
2023-11-05T09:33
новости
украина
киев
город-герой
звезда
декоммунизация
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Ранее сообщали о начале работ по демонтажу звезды.Декоммунизация на Украине идёт полным ходом. Демонтаж советских памятников и переименование улиц началось в 2015 году после принятия закона о декоммунизации.Украинские власти начали борьбу в последнее время не только с советской историей, но и с тем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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452
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новости, украина, киев, город-герой, звезда, декоммунизация
Новости, Украина, Киев, город-герой, звезда, декоммунизация

Со стелы городу-герою Киеву демонтировали советскую звезду

09:33 05.11.2023
 
© УНИАН телеграм-канал
© УНИАН телеграм-канал
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В Киеве демонтировали советскую заезду со стелы в честь 60-летия Победы над нацистской Германией, сообщили 4 ноября украинское агентство УНИАН

"Советская звезда на стеле в честь 60-летия Победы над нацистской Германией в Киеве на проспекте Победы окончательно демонтирована", - сообщило агентство.

Ранее сообщали о начале работ по демонтажу звезды.
Декоммунизация на Украине идёт полным ходом. Демонтаж советских памятников и переименование улиц началось в 2015 году после принятия закона о декоммунизации.
Украинские власти начали борьбу в последнее время не только с советской историей, но и с тем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 13:48
Червоноград переименуют в Украинослав. На Украине объявили войну красному цветуПобедоносная декоммунизация продолжается, несмотря ни на что. На Украине, по инициативе функционеров из Украинского Института национальной памяти, собираются переименовать шахтерский город Червоноград, расположенный во Львовской области, совсем недалеко от польской границы
 
НовостиУкраинаКиевгород-геройзвездадекоммунизация
 
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