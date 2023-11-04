Песков рассказал о прозрении Запада в отношении военной победы над Россией - 04.11.2023 Украина.ру
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Песков рассказал о прозрении Запада в отношении военной победы над Россией
Песков рассказал о прозрении Запада в отношении военной победы над Россией - 04.11.2023 Украина.ру
Песков рассказал о прозрении Запада в отношении военной победы над Россией
Киевский режим уверовал в победу над Россией на поле боя и убедил в этом Запад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-11-04T18:14
2023-11-04T18:14
новости
дмитрий песков
запад
россия
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По его словам, западные страны готовы платить большие деньги за победу над Россией, но в расчете на результат.Ранее США передали Украине очередной пакет военной помощи на 425 млн долларов, который одержит боеприпасы для ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, артснаряды, ПТРК и теплую одежду. Часть суммы пойдет на укрепление противовоздушных возможностей Украины в долгосрочной перспективе. Часть транша пойдет на укрепление системы украинской ПВО.
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новости, дмитрий песков, запад, россия
Новости, Дмитрий Песков, Запад, Россия

Песков рассказал о прозрении Запада в отношении военной победы над Россией

18:14 04.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Киевский режим уверовал в победу над Россией на поле боя и убедил в этом Запад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
По его словам, западные страны готовы платить большие деньги за победу над Россией, но в расчете на результат.
"Ведь в Киеве уверовали в возможность победы над Россией на поле боя. И убедили в этом Запад. Сейчас очевидно, что это невозможно. И по мере того, как западные столицы начинают понимать, что это невозможно, они начинают задавать себе вопрос, как им столько давать денег дальше", - сказал Песков.
Ранее США передали Украине очередной пакет военной помощи на 425 млн долларов, который одержит боеприпасы для ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, артснаряды, ПТРК и теплую одежду.
Часть суммы пойдет на укрепление противовоздушных возможностей Украины в долгосрочной перспективе. Часть транша пойдет на укрепление системы украинской ПВО.
3 ноября, 16:34
"Забудьте об Украине". Будущее страны зависит от решений США, а им не нужна победа КиеваВ последние дни в западных СМИ в свет вышла серия больших статей о проблемах украинских войск на фронте, реакции властей страны на провал контрнаступления, а также сложностях в отношениях Киева и Запада
 
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