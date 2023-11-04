https://ukraina.ru/20231104/1050778986.html

Песков рассказал о прозрении Запада в отношении военной победы над Россией

Песков рассказал о прозрении Запада в отношении военной победы над Россией - 04.11.2023 Украина.ру

Песков рассказал о прозрении Запада в отношении военной победы над Россией

Киевский режим уверовал в победу над Россией на поле боя и убедил в этом Запад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2023-11-04T18:14

2023-11-04T18:14

2023-11-04T18:14

новости

дмитрий песков

запад

россия

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По его словам, западные страны готовы платить большие деньги за победу над Россией, но в расчете на результат.Ранее США передали Украине очередной пакет военной помощи на 425 млн долларов, который одержит боеприпасы для ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, артснаряды, ПТРК и теплую одежду. Часть суммы пойдет на укрепление противовоздушных возможностей Украины в долгосрочной перспективе. Часть транша пойдет на укрепление системы украинской ПВО.

https://ukraina.ru/20231103/1050749564.html

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2023

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новости, дмитрий песков, запад, россия