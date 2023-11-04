https://ukraina.ru/20231104/1050778481.html

Денег не даст. На Украине прокомментировали визит Фон дер Ляйен в Киев

Денег не даст. На Украине прокомментировали визит Фон дер Ляйен в Киев - 04.11.2023 Украина.ру

Денег не даст. На Украине прокомментировали визит Фон дер Ляйен в Киев

Заверения Фон дер Ляйен о том, что Брюссель поддержит Киев могут оказаться необоснованными, так как не исключено, что она сама в скором времени уйдет с поста главы Еврокомиссии

2023-11-04T18:09

2023-11-04T18:09

2023-11-04T18:09

новости

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

киев

визит

финансовая помощь

военная помощь

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На встречу с президентом Владимиром Зеленским глава Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен приехала не для того, чтобы оказать финансовую и военную помощь стране, а ради своих карьерных амбиций. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Никаких денег не дадут. Просто она (Фон дер Ляйен) приехала. Ну, надо приехать, поддержать парня этого, Зеленского. Но она уже все — играет последний акт. Она просто должна красиво это делать, чтобы иметь перспективное политическое будущее", — поделился Соскин своим мнением.Эксперт полагает, что Урсула фон дер Ляйен в скором времени уйдет с поста главы Еврокомиссии, поэтому ее заверения о том, что Брюссель поддержит Киев, не имеют под собой оснований.Как сообщало издание Украина.ру, в своем аккаунте в соцсетях Урсула фон дер Ляйен написала, что обсуждение пути вступления Украины в ЕС является главной темой ее визита в Киев 4 ноября.

https://ukraina.ru/20231006/1049954325.html

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новости, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, киев, визит, финансовая помощь, военная помощь