Денег не даст. На Украине прокомментировали визит Фон дер Ляйен в Киев - 04.11.2023 Украина.ру
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Денег не даст. На Украине прокомментировали визит Фон дер Ляйен в Киев
Денег не даст. На Украине прокомментировали визит Фон дер Ляйен в Киев - 04.11.2023 Украина.ру
Денег не даст. На Украине прокомментировали визит Фон дер Ляйен в Киев
Заверения Фон дер Ляйен о том, что Брюссель поддержит Киев могут оказаться необоснованными, так как не исключено, что она сама в скором времени уйдет с поста главы Еврокомиссии
2023-11-04T18:09
2023-11-04T18:09
новости
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
киев
визит
финансовая помощь
военная помощь
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На встречу с президентом Владимиром Зеленским глава Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен приехала не для того, чтобы оказать финансовую и военную помощь стране, а ради своих карьерных амбиций. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Никаких денег не дадут. Просто она (Фон дер Ляйен) приехала. Ну, надо приехать, поддержать парня этого, Зеленского. Но она уже все — играет последний акт. Она просто должна красиво это делать, чтобы иметь перспективное политическое будущее", — поделился Соскин своим мнением.Эксперт полагает, что Урсула фон дер Ляйен в скором времени уйдет с поста главы Еврокомиссии, поэтому ее заверения о том, что Брюссель поддержит Киев, не имеют под собой оснований.Как сообщало издание Украина.ру, в своем аккаунте в соцсетях Урсула фон дер Ляйен написала, что обсуждение пути вступления Украины в ЕС является главной темой ее визита в Киев 4 ноября.
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новости, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, киев, визит, финансовая помощь, военная помощь
Новости, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Киев, визит, финансовая помощь, военная помощь

Денег не даст. На Украине прокомментировали визит Фон дер Ляйен в Киев

18:09 04.11.2023
 
© Facеbook Олега СоскинаОлег Соскин, политолог
Олег Соскин, политолог
© Facеbook Олега Соскина
Читать в
Заверения Фон дер Ляйен о том, что Брюссель поддержит Киев могут оказаться необоснованными, так как не исключено, что она сама в скором времени уйдет с поста главы Еврокомиссии
На встречу с президентом Владимиром Зеленским глава Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен приехала не для того, чтобы оказать финансовую и военную помощь стране, а ради своих карьерных амбиций. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Никаких денег не дадут. Просто она (Фон дер Ляйен) приехала. Ну, надо приехать, поддержать парня этого, Зеленского. Но она уже все — играет последний акт. Она просто должна красиво это делать, чтобы иметь перспективное политическое будущее", — поделился Соскин своим мнением.
Эксперт полагает, что Урсула фон дер Ляйен в скором времени уйдет с поста главы Еврокомиссии, поэтому ее заверения о том, что Брюссель поддержит Киев, не имеют под собой оснований.
Как сообщало издание Украина.ру, в своем аккаунте в соцсетях Урсула фон дер Ляйен написала, что обсуждение пути вступления Украины в ЕС является главной темой ее визита в Киев 4 ноября.
Саммит ЕС - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
6 октября, 06:22
Борьба за власть и Украина: в Европе поссорились Урсула и ШарльПредседатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель затеяли заочный скандальный спор о своих властных полномочиях. В материале Spiegel отмечается, что поводом для этого послужили заявления евродеятелей по Украине
 
НовостиУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияКиеввизитфинансовая помощьвоенная помощь
 
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