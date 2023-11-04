Наступают очень нелегкие времена: Песков о последствиях конфликта на Ближнем Востоке - 04.11.2023 Украина.ру
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Наступают очень нелегкие времена: Песков о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
Наступают очень нелегкие времена: Песков о последствиях конфликта на Ближнем Востоке - 04.11.2023 Украина.ру
Наступают очень нелегкие времена: Песков о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
Иждивенческому доминированию киевского режима в связи с событиями на Ближнем Востоке приходит конец. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-11-04T17:51
2023-11-04T17:51
новости
дмитрий песков
ближний восток
киев
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По его словам, для Киева наступают нелегкие времена: растет раздражение Запада, а в связи с эскалацией на Ближнем Востоке меняются приоритеты западных лидеров.Ранее бывший сенатор от американского штата Вирджиния республиканец Ричард Блэк заявил о больших противоречиях между Республиканской и Демократической партиями по вопросу выделения Украине дополнительной помощи.По его словам, американцы задают вопрос, почему наши границы недостаточно защищены в то время, как политики тратят состояния за рубежом.
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новости, дмитрий песков, ближний восток, киев
Новости, Дмитрий Песков, Ближний Восток, Киев

Наступают очень нелегкие времена: Песков о последствиях конфликта на Ближнем Востоке

17:51 04.11.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Иждивенческому доминированию киевского режима в связи с событиями на Ближнем Востоке приходит конец. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
По его словам, для Киева наступают нелегкие времена: растет раздражение Запада, а в связи с эскалацией на Ближнем Востоке меняются приоритеты западных лидеров.
"И очевидно, что киевский режим не может больше пользоваться этим своим иждивенческим подходом, своим иждивенческим доминированием", - заявил Песков журналистам.
Ранее бывший сенатор от американского штата Вирджиния республиканец Ричард Блэк заявил о больших противоречиях между Республиканской и Демократической партиями по вопросу выделения Украине дополнительной помощи.
По его словам, американцы задают вопрос, почему наши границы недостаточно защищены в то время, как политики тратят состояния за рубежом.
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