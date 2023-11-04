Наступают очень нелегкие времена: Песков о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
Иждивенческому доминированию киевского режима в связи с событиями на Ближнем Востоке приходит конец. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
По его словам, для Киева наступают нелегкие времена: растет раздражение Запада, а в связи с эскалацией на Ближнем Востоке меняются приоритеты западных лидеров.
"И очевидно, что киевский режим не может больше пользоваться этим своим иждивенческим подходом, своим иждивенческим доминированием", - заявил Песков журналистам.
Ранее бывший сенатор от американского штата Вирджиния республиканец Ричард Блэк заявил о больших противоречиях между Республиканской и Демократической партиями по вопросу выделения Украине дополнительной помощи.
По его словам, американцы задают вопрос, почему наши границы недостаточно защищены в то время, как политики тратят состояния за рубежом.