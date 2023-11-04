https://ukraina.ru/20231104/1050778212.html

Наступают очень нелегкие времена: Песков о последствиях конфликта на Ближнем Востоке

Наступают очень нелегкие времена: Песков о последствиях конфликта на Ближнем Востоке - 04.11.2023 Украина.ру

Наступают очень нелегкие времена: Песков о последствиях конфликта на Ближнем Востоке

Иждивенческому доминированию киевского режима в связи с событиями на Ближнем Востоке приходит конец. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2023-11-04T17:51

2023-11-04T17:51

2023-11-04T17:51

новости

дмитрий песков

ближний восток

киев

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По его словам, для Киева наступают нелегкие времена: растет раздражение Запада, а в связи с эскалацией на Ближнем Востоке меняются приоритеты западных лидеров.Ранее бывший сенатор от американского штата Вирджиния республиканец Ричард Блэк заявил о больших противоречиях между Республиканской и Демократической партиями по вопросу выделения Украине дополнительной помощи.По его словам, американцы задают вопрос, почему наши границы недостаточно защищены в то время, как политики тратят состояния за рубежом.

https://ukraina.ru/20231104/1050774376.html

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2023

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новости, дмитрий песков, ближний восток, киев