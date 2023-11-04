Фон дер Ляйен обещала вскоре представить 12-й пакет санкций ЕС против России - 04.11.2023 Украина.ру
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Фон дер Ляйен обещала вскоре представить 12-й пакет санкций ЕС против России
Фон дер Ляйен обещала вскоре представить 12-й пакет санкций ЕС против России - 04.11.2023 Украина.ру
Фон дер Ляйен обещала вскоре представить 12-й пакет санкций ЕС против России
Новый пакет санкций коснется ужесточения потолка цен на нефть
2023-11-04T17:27
2023-11-04T17:27
новости
урсула фон дер ляйен
европейская комиссия
санкции
россия
потолок цен
нефть
экспорт
импорт
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Европейская комиссия (ЕК) собирается представить 12-й пакет санкций ЕС против России с новыми запретами на импорт и экспорт и ужесточением потолка цен на нефть. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 4 ноября на своей странице в соцсетях."Вскоре мы представим 12-й пакет санкций. С новыми внесениями в список. Новые запреты на импорт и экспорт. Действия по ужесточению потолка цен на нефть", - написала Фон дер Ляйен.Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал санкции против России "идиотскими" и призвал отменить их.Президент России Владимир Путин 3 ноября заявил, что, сделав ставку на отказ от российских энергоносителей, западные стратеги просчитались. От реализации таких санкций пострадали экономики стран Евросоюза, а российская демонстрирует рост.
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новости, урсула фон дер ляйен, европейская комиссия, санкции, россия, потолок цен, нефть, экспорт, импорт
Новости, Урсула фон дер Ляйен, Европейская комиссия, санкции, Россия, потолок цен, нефть, экспорт, импорт

Фон дер Ляйен обещала вскоре представить 12-й пакет санкций ЕС против России

17:27 04.11.2023
 
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Новый пакет санкций коснется ужесточения потолка цен на нефть
Европейская комиссия (ЕК) собирается представить 12-й пакет санкций ЕС против России с новыми запретами на импорт и экспорт и ужесточением потолка цен на нефть. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 4 ноября на своей странице в соцсетях.
"Вскоре мы представим 12-й пакет санкций. С новыми внесениями в список. Новые запреты на импорт и экспорт. Действия по ужесточению потолка цен на нефть", - написала Фон дер Ляйен.
Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал санкции против России "идиотскими" и призвал отменить их.
Президент России Владимир Путин 3 ноября заявил, что, сделав ставку на отказ от российских энергоносителей, западные стратеги просчитались. От реализации таких санкций пострадали экономики стран Евросоюза, а российская демонстрирует рост.
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НовостиУрсула фон дер ЛяйенЕвропейская комиссиясанкцииРоссияпотолок ценнефтьэкспортимпорт
 
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