https://ukraina.ru/20231104/1050777539.html

Фон дер Ляйен обещала вскоре представить 12-й пакет санкций ЕС против России

Фон дер Ляйен обещала вскоре представить 12-й пакет санкций ЕС против России - 04.11.2023 Украина.ру

Фон дер Ляйен обещала вскоре представить 12-й пакет санкций ЕС против России

Новый пакет санкций коснется ужесточения потолка цен на нефть

2023-11-04T17:27

2023-11-04T17:27

2023-11-04T17:27

новости

урсула фон дер ляйен

европейская комиссия

санкции

россия

потолок цен

нефть

экспорт

импорт

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Европейская комиссия (ЕК) собирается представить 12-й пакет санкций ЕС против России с новыми запретами на импорт и экспорт и ужесточением потолка цен на нефть. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 4 ноября на своей странице в соцсетях."Вскоре мы представим 12-й пакет санкций. С новыми внесениями в список. Новые запреты на импорт и экспорт. Действия по ужесточению потолка цен на нефть", - написала Фон дер Ляйен.Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал санкции против России "идиотскими" и призвал отменить их.Президент России Владимир Путин 3 ноября заявил, что, сделав ставку на отказ от российских энергоносителей, западные стратеги просчитались. От реализации таких санкций пострадали экономики стран Евросоюза, а российская демонстрирует рост.

https://ukraina.ru/20231010/1050045459.html

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новости, урсула фон дер ляйен, европейская комиссия, санкции, россия, потолок цен, нефть, экспорт, импорт