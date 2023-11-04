https://ukraina.ru/20231104/1050776603.html

Яровая: Пентагон создал 400 биолабораторий по всему миру

Яровая: Пентагон создал 400 биолабораторий по всему миру - 04.11.2023 Украина.ру

Яровая: Пентагон создал 400 биолабораторий по всему миру

Все это объекты высочайшей секретности, отметила вице-спикер Государственной думы РФ

2023-11-04T17:08

2023-11-04T17:08

2023-11-04T17:08

новости

яровая

государственная дума рф

биолаборатории

сша

пентагон

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Пентагон создал 400 биолабороторий по всему миру, в которые не имеют доступа даже государства, на территории которых они располагаются. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая 4 ноября."Пентагоном создано 400 лабораторий в режиме высочайшей секретности на территории разных государств. Это, знаете, это темные комнаты, в которых неизвестно что происходит и в которые не имеют доступ даже те государства, на территории которых они находятся", - рассказала Яровая в ходе своего выступления на выставке-форуме "Россия" в Москве.Как сообщало издание Украина.ру, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге 31 октября сообщил, что Вашингтон сохраняет свое военно-биологическое присутствие на Украине и рассчитывает возобновить деятельность после завершения конфликта.По словам Кириллова, после начала СВО Вашингтону пришлось перенести часть незавершенных проектов с Украины в страны Восточной Европы, Африки и Юго-Восточной Азии.

https://ukraina.ru/20230817/1048767135.html

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новости, яровая, государственная дума рф, биолаборатории, сша, пентагон