Яровая: Пентагон создал 400 биолабораторий по всему миру - 04.11.2023 Украина.ру
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Яровая: Пентагон создал 400 биолабораторий по всему миру
Яровая: Пентагон создал 400 биолабораторий по всему миру - 04.11.2023 Украина.ру
Яровая: Пентагон создал 400 биолабораторий по всему миру
Все это объекты высочайшей секретности, отметила вице-спикер Государственной думы РФ
2023-11-04T17:08
2023-11-04T17:08
новости
яровая
государственная дума рф
биолаборатории
сша
пентагон
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Пентагон создал 400 биолабороторий по всему миру, в которые не имеют доступа даже государства, на территории которых они располагаются. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая 4 ноября."Пентагоном создано 400 лабораторий в режиме высочайшей секретности на территории разных государств. Это, знаете, это темные комнаты, в которых неизвестно что происходит и в которые не имеют доступ даже те государства, на территории которых они находятся", - рассказала Яровая в ходе своего выступления на выставке-форуме "Россия" в Москве.Как сообщало издание Украина.ру, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге 31 октября сообщил, что Вашингтон сохраняет свое военно-биологическое присутствие на Украине и рассчитывает возобновить деятельность после завершения конфликта.По словам Кириллова, после начала СВО Вашингтону пришлось перенести часть незавершенных проектов с Украины в страны Восточной Европы, Африки и Юго-Восточной Азии.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, яровая, государственная дума рф, биолаборатории, сша, пентагон
Новости, Яровая, Государственная дума РФ, биолаборатории, США, Пентагон

Яровая: Пентагон создал 400 биолабораторий по всему миру

17:08 04.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День первый
Петербургский международный экономический форум. День первый - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Все это объекты высочайшей секретности, отметила вице-спикер Государственной думы РФ
Пентагон создал 400 биолабороторий по всему миру, в которые не имеют доступа даже государства, на территории которых они располагаются. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая 4 ноября.
"Пентагоном создано 400 лабораторий в режиме высочайшей секретности на территории разных государств. Это, знаете, это темные комнаты, в которых неизвестно что происходит и в которые не имеют доступ даже те государства, на территории которых они находятся", - рассказала Яровая в ходе своего выступления на выставке-форуме "Россия" в Москве.
Как сообщало издание Украина.ру, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге 31 октября сообщил, что Вашингтон сохраняет свое военно-биологическое присутствие на Украине и рассчитывает возобновить деятельность после завершения конфликта.
По словам Кириллова, после начала СВО Вашингтону пришлось перенести часть незавершенных проектов с Украины в страны Восточной Европы, Африки и Юго-Восточной Азии.
Пентагон
17 августа, 18:33
Посольство РФ: США строят биолаборатории у границ РоссииСША строят биолаборатории по периметру границ России, чтобы создавать искусственные очаги инфекций. Об этом говорится в сообщении посольства России в США, опубликованном 17 августа
 
НовостиЯроваяГосударственная дума РФбиолабораторииСШАПентагон
 
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