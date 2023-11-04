https://ukraina.ru/20231104/1050776355.html
Мы кричали - "опомнитесь": Песков рассказал о реакции Запада на "мирный" Евромайдан на Украине
Мы кричали - "опомнитесь": Песков рассказал о реакции Запада на "мирный" Евромайдан на Украине - 04.11.2023 Украина.ру
Мы кричали - "опомнитесь": Песков рассказал о реакции Запада на "мирный" Евромайдан на Украине
Силовой захват власти на Украине в 2014 году был нарушением всех устоев международного права, однако на Западе не хотел это признавать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-11-04T16:57
2023-11-04T16:57
2023-11-04T17:10
новости
дмитрий песков
евромайдан
запад
виктор янукович
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"Все наши объяснения, они утыкались в стенку бетонную, и когда мы кричали, – "опомнитесь", президент Порошенко отдал приказ своим танкам и пушкам стрелять по Донбассу, он использует армию против своего населения, против своих людей. И это не хотели слушать. Эту правду не хотели слушать. Её не хотели слушать восемь лет", - сказал Песков.Вместо этого в западных странах говорили о приходе нового "демократического" правительства и зверствах "силовиков" Януковича, которые разгоняли "мирные" демонстрации.Пексов напомнил о словах представителя Государственного департамента Виктории Нуланд, которая в интервью CNN признала, что США с 1991 года потратили 5 миллиардов долларов на то, чтобы сменить режим власти на Украине.
https://ukraina.ru/20231104/1050749206.html
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новости, дмитрий песков, евромайдан, запад, виктор янукович
Новости, Дмитрий Песков, Евромайдан, Запад, Виктор Янукович
Мы кричали - "опомнитесь": Песков рассказал о реакции Запада на "мирный" Евромайдан на Украине
16:57 04.11.2023 (обновлено: 17:10 04.11.2023)
Силовой захват власти на Украине в 2014 году был нарушением всех устоев международного права, однако на Западе не хотел это признавать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Все наши объяснения, они утыкались в стенку бетонную, и когда мы кричали, – "опомнитесь", президент Порошенко отдал приказ своим танкам и пушкам стрелять по Донбассу, он использует армию против своего населения, против своих людей. И это не хотели слушать. Эту правду не хотели слушать. Её не хотели слушать восемь лет", - сказал Песков.
Вместо этого в западных странах говорили о приходе нового "демократического" правительства и зверствах "силовиков" Януковича, которые разгоняли "мирные" демонстрации.
Пексов напомнил о словах представителя Государственного департамента Виктории Нуланд, которая в интервью CNN признала, что США с 1991 года потратили 5 миллиардов долларов на то, чтобы сменить режим власти на Украине.