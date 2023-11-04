https://ukraina.ru/20231104/1050776103.html

Зеленский не согласен с Залужным и верит, что Украина не в тупике

Зеленский не согласен с Залужным и верит, что Украина не в тупике - 04.11.2023 Украина.ру

Зеленский не согласен с Залужным и верит, что Украина не в тупике

Президент Украины считает, что поставка F-16 сможет переломить ситуацию на фронте в пользу Киева

2023-11-04T16:25

2023-11-04T16:25

2023-11-04T17:28

новости

владимир зеленский

валерий залужный

тупик

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/10/1048042832_0:0:682:385_1920x0_80_0_0_78a2e986605b822d4ce06db4978628f2.jpg

Президент Украины Владимир Зеленский не согласен с оценкой главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации, в которой оказались украинские войска на фронте. Об этом Зеленский заявил 4 ноября.Президент Украины прокомментировал интервью Залужного изданию The Economist, где главком ВСУ говорит о том, что на фронте сложилась тупиковая ситуация. По мнению Зеленского, ситуация не патовая, а Украина находилась и в более сложных обстоятельствах, например, в начале войны, когда многие предрекали скорое поражение.Лидер киевского режима добавил, что он понимает усталость от войны, так как "все мы люди, независимо от своего статуса", тем не менее, проблемные вопросы будут решаться.Ключевой проблемой Зеленский назвал то, что Россия контролирует небо. Этот вопрос решит поставка F-16 на Украину, полагает он."Такое решение уже есть. Остается ждать завершения обучения украинских пилотов", - процитировало слова президента Украины издание "Страна".Ранее Залужный в интервью The Economist рассказал, что конфликт на Украине зашел в тупик и ВСУ не смогут добиться "глубокого и красивого прорыва". Он предположил, что для существенных результатов на линии фронта ВСУ понадобится "масштабный технологический скачок".

https://ukraina.ru/20231104/1050769813.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, валерий залужный, тупик, f-16