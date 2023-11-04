Зеленский не согласен с Залужным и верит, что Украина не в тупике - 04.11.2023 Украина.ру
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Зеленский не согласен с Залужным и верит, что Украина не в тупике
Зеленский не согласен с Залужным и верит, что Украина не в тупике - 04.11.2023 Украина.ру
Зеленский не согласен с Залужным и верит, что Украина не в тупике
Президент Украины считает, что поставка F-16 сможет переломить ситуацию на фронте в пользу Киева
2023-11-04T16:25
2023-11-04T17:28
новости
владимир зеленский
валерий залужный
тупик
f-16
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Президент Украины Владимир Зеленский не согласен с оценкой главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации, в которой оказались украинские войска на фронте. Об этом Зеленский заявил 4 ноября.Президент Украины прокомментировал интервью Залужного изданию The Economist, где главком ВСУ говорит о том, что на фронте сложилась тупиковая ситуация. По мнению Зеленского, ситуация не патовая, а Украина находилась и в более сложных обстоятельствах, например, в начале войны, когда многие предрекали скорое поражение.Лидер киевского режима добавил, что он понимает усталость от войны, так как "все мы люди, независимо от своего статуса", тем не менее, проблемные вопросы будут решаться.Ключевой проблемой Зеленский назвал то, что Россия контролирует небо. Этот вопрос решит поставка F-16 на Украину, полагает он."Такое решение уже есть. Остается ждать завершения обучения украинских пилотов", - процитировало слова президента Украины издание "Страна".Ранее Залужный в интервью The Economist рассказал, что конфликт на Украине зашел в тупик и ВСУ не смогут добиться "глубокого и красивого прорыва". Он предположил, что для существенных результатов на линии фронта ВСУ понадобится "масштабный технологический скачок".
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новости, владимир зеленский, валерий залужный, тупик, f-16
Новости, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, тупик, F-16

Зеленский не согласен с Залужным и верит, что Украина не в тупике

16:25 04.11.2023 (обновлено: 17:28 04.11.2023)
 
Зеленский
Зеленский
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Президент Украины считает, что поставка F-16 сможет переломить ситуацию на фронте в пользу Киева
Президент Украины Владимир Зеленский не согласен с оценкой главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации, в которой оказались украинские войска на фронте. Об этом Зеленский заявил 4 ноября.
Президент Украины прокомментировал интервью Залужного изданию The Economist, где главком ВСУ говорит о том, что на фронте сложилась тупиковая ситуация. По мнению Зеленского, ситуация не патовая, а Украина находилась и в более сложных обстоятельствах, например, в начале войны, когда многие предрекали скорое поражение.
Лидер киевского режима добавил, что он понимает усталость от войны, так как "все мы люди, независимо от своего статуса", тем не менее, проблемные вопросы будут решаться.
Ключевой проблемой Зеленский назвал то, что Россия контролирует небо. Этот вопрос решит поставка F-16 на Украину, полагает он.
"Такое решение уже есть. Остается ждать завершения обучения украинских пилотов", - процитировало слова президента Украины издание "Страна".
Ранее Залужный в интервью The Economist рассказал, что конфликт на Украине зашел в тупик и ВСУ не смогут добиться "глубокого и красивого прорыва". Он предположил, что для существенных результатов на линии фронта ВСУ понадобится "масштабный технологический скачок".
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Вчера, 12:09
Офис Зеленского: Интервью Залужного The Economist вызвало недоумение в кабинетах западных лидеровПосле публикации интервью, из кабинетов западных лидеров стали поступать звонки с вопросами действительно ли все так плохо на украинском фронте
 
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