https://ukraina.ru/20231104/1050775965.html

Как Россия вытягивает ВСУ из бетона в Авдеевке и на кого заменят Зеленского - Ераносян

Как Россия вытягивает ВСУ из бетона в Авдеевке и на кого заменят Зеленского - Ераносян - 04.11.2023 Украина.ру

Как Россия вытягивает ВСУ из бетона в Авдеевке и на кого заменят Зеленского - Ераносян

Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру подробно рассказал о том, способны ли ВСУ удерживать Авдеевку и о том, пересмотрят ли США помощь Киеву из-за слов Залужного

2023-11-04T16:07

2023-11-04T16:07

2023-11-04T16:07

видео

владимир ераносян

всу

авдеевка

украина

россия

валерий залужный

сво

владимир зеленский

кирилл буданов

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00:50 – Как российские войска штурмуют Авдеевку;06:10 - Слова Залужного о тупике на фронте: о дискуссии в США;14:57 – Как в России обучают военному делу;22:00 – Что не так с НАТОвскими учебниками по военному делу?26:11 – Един ли русский народ?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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