https://ukraina.ru/20231104/1050775965.html
Как Россия вытягивает ВСУ из бетона в Авдеевке и на кого заменят Зеленского - Ераносян
Как Россия вытягивает ВСУ из бетона в Авдеевке и на кого заменят Зеленского - Ераносян - 04.11.2023 Украина.ру
Как Россия вытягивает ВСУ из бетона в Авдеевке и на кого заменят Зеленского - Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру подробно рассказал о том, способны ли ВСУ удерживать Авдеевку и о том, пересмотрят ли США помощь Киеву из-за слов Залужного
2023-11-04T16:07
2023-11-04T16:07
2023-11-04T16:07
видео
владимир ераносян
всу
авдеевка
украина
россия
валерий залужный
сво
владимир зеленский
кирилл буданов
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00:50 – Как российские войска штурмуют Авдеевку;06:10 - Слова Залужного о тупике на фронте: о дискуссии в США;14:57 – Как в России обучают военному делу;22:00 – Что не так с НАТОвскими учебниками по военному делу?26:11 – Един ли русский народ?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, владимир ераносян, всу, авдеевка, украина, россия, валерий залужный, сво, владимир зеленский, кирилл буданов, сша, цру, видео
Видео, Владимир Ераносян, ВСУ, Авдеевка, Украина, Россия, Валерий Залужный, СВО, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, США, ЦРУ
Как Россия вытягивает ВСУ из бетона в Авдеевке и на кого заменят Зеленского - Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру подробно рассказал о том, способны ли ВСУ удерживать Авдеевку и о том, пересмотрят ли США помощь Киеву из-за слов Залужного
00:50 – Как российские войска штурмуют Авдеевку;
06:10 - Слова Залужного о тупике на фронте: о дискуссии в США;
14:57 – Как в России обучают военному делу;
22:00 – Что не так с НАТОвскими учебниками по военному делу?
26:11 – Един ли русский народ?