В Крыму призвали регионы Украины отвергнуть путь предательства и последовать их примеру - 04.11.2023 Украина.ру
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В Крыму призвали регионы Украины отвергнуть путь предательства и последовать их примеру
В Крыму призвали регионы Украины отвергнуть путь предательства и последовать их примеру - 04.11.2023 Украина.ру
В Крыму призвали регионы Украины отвергнуть путь предательства и последовать их примеру
Вслед за Крымом путь национального и цивилизационного предательства отвергли Донбасс, Херсонская и Запорожская области. Нет сомнений, что и другие регионы бы­вшей Украины последу­ют нашему примеру, уверен глава крымского парламента
2023-11-04T15:46
2023-11-04T15:46
новости
владимир константинов
крым
украина
регионы
предательство
пример
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Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал регионы Украины отвергнуть путь цивилизационного предательства, как это сделали в свое время Крым и новые субъекты Российской Федерации.По его словам, вслед за Крымом путь национального и цивилизационного предательства отвергли Донбасс, Херсонская и Запорожская области."Нет сомнений, что и другие регионы бы­вшей Украины последу­ют нашему примеру", - написал Константинов в своем Telegram-канале по случаю Дня народного единства.Константинов считает, что сегодняшняя Украина скатилась до установления на ее территории "нацистского американского колониального режима". По его мнению, это произошло в том числе потому, что на Украине забыли уроки прошлого.Под влиянием западной пропаганды украинский народ превратился в "пушечное мясо", которое "природные враги" используют для развязывания братоубийственной войны.Освободить остатки Украины от "неонацистского и русофобского морока" можно только под знаменем народного единства — "возрождения Русского мира и возвращения в свой цивилизационный дом с западнической чужбины", полагает Константинов.
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новости, владимир константинов, крым, украина, регионы, предательство, пример
Новости, Владимир Константинов, Крым, Украина, регионы, предательство, пример

В Крыму призвали регионы Украины отвергнуть путь предательства и последовать их примеру

15:46 04.11.2023
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Вслед за Крымом путь национального и цивилизационного предательства отвергли Донбасс, Херсонская и Запорожская области. Нет сомнений, что и другие регионы бы­вшей Украины последу­ют нашему примеру, уверен глава крымского парламента
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал регионы Украины отвергнуть путь цивилизационного предательства, как это сделали в свое время Крым и новые субъекты Российской Федерации.
По его словам, вслед за Крымом путь национального и цивилизационного предательства отвергли Донбасс, Херсонская и Запорожская области.
"Нет сомнений, что и другие регионы бы­вшей Украины последу­ют нашему примеру", - написал Константинов в своем Telegram-канале по случаю Дня народного единства.
Константинов считает, что сегодняшняя Украина скатилась до установления на ее территории "нацистского американского колониального режима". По его мнению, это произошло в том числе потому, что на Украине забыли уроки прошлого.
Под влиянием западной пропаганды украинский народ превратился в "пушечное мясо", которое "природные враги" используют для развязывания братоубийственной войны.
Освободить остатки Украины от "неонацистского и русофобского морока" можно только под знаменем народного единства — "возрождения Русского мира и возвращения в свой цивилизационный дом с западнической чужбины", полагает Константинов.
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