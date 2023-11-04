https://ukraina.ru/20231104/1050775408.html

В Крыму призвали регионы Украины отвергнуть путь предательства и последовать их примеру

В Крыму призвали регионы Украины отвергнуть путь предательства и последовать их примеру - 04.11.2023 Украина.ру

В Крыму призвали регионы Украины отвергнуть путь предательства и последовать их примеру

Вслед за Крымом путь национального и цивилизационного предательства отвергли Донбасс, Херсонская и Запорожская области. Нет сомнений, что и другие регионы бы­вшей Украины последу­ют нашему примеру, уверен глава крымского парламента

2023-11-04T15:46

2023-11-04T15:46

2023-11-04T15:46

новости

владимир константинов

крым

украина

регионы

предательство

пример

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Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал регионы Украины отвергнуть путь цивилизационного предательства, как это сделали в свое время Крым и новые субъекты Российской Федерации.По его словам, вслед за Крымом путь национального и цивилизационного предательства отвергли Донбасс, Херсонская и Запорожская области."Нет сомнений, что и другие регионы бы­вшей Украины последу­ют нашему примеру", - написал Константинов в своем Telegram-канале по случаю Дня народного единства.Константинов считает, что сегодняшняя Украина скатилась до установления на ее территории "нацистского американского колониального режима". По его мнению, это произошло в том числе потому, что на Украине забыли уроки прошлого.Под влиянием западной пропаганды украинский народ превратился в "пушечное мясо", которое "природные враги" используют для развязывания братоубийственной войны.Освободить остатки Украины от "неонацистского и русофобского морока" можно только под знаменем народного единства — "возрождения Русского мира и возвращения в свой цивилизационный дом с западнической чужбины", полагает Константинов.

https://ukraina.ru/20231103/1050749564.html

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новости, владимир константинов, крым, украина, регионы, предательство, пример