https://ukraina.ru/20231104/1050775289.html

Возвращайтесь скорее домой. Российский актер записал видеообращение к участникам СВО

Возвращайтесь скорее домой. Российский актер записал видеообращение к участникам СВО - 04.11.2023 Украина.ру

Возвращайтесь скорее домой. Российский актер записал видеообращение к участникам СВО

Актер театра и кино Алексей Шевченков пожелал всем российским военнослужащим здоровья и терпения.

2023-11-04T15:32

2023-11-04T15:32

2023-11-04T15:32

новости

актер

обращение

фильм

бандеровцы

сво

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Эмоциональное обращение к участникам СВО записал в День народного единства актер российского театра и кино Алексей Шевченков. Видео опубликовал телеграм-канал "Ваши новости"."Дорогие мои братья, спасибо вам за то, что вы делаете. Низкий вам поклон, что вы чистите эту землю от этой гнили, от этих… нелюдей…", - заявил актер.Он рассказал, что в настоящее время идет работа над картиной, действие которой происходит в послевоенные времена. В ней будет показана борьба против бандеровцев.Шевченков пожелал всем российским военнослужащим здоровья и терпения."И возвращайтесь скорее домой. Мы молимся за вас. Держитесь, братья. Держитесь", - закончил свое послание участникам СВО Алексей Шевченков.

https://ukraina.ru/20231016/1050237977.html

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новости, актер, обращение, фильм, бандеровцы, сво