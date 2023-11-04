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Возвращайтесь скорее домой. Российский актер записал видеообращение к участникам СВО
Возвращайтесь скорее домой. Российский актер записал видеообращение к участникам СВО - 04.11.2023 Украина.ру
Возвращайтесь скорее домой. Российский актер записал видеообращение к участникам СВО
Актер театра и кино Алексей Шевченков пожелал всем российским военнослужащим здоровья и терпения.
2023-11-04T15:32
2023-11-04T15:32
2023-11-04T15:32
новости
актер
обращение
фильм
бандеровцы
сво
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Эмоциональное обращение к участникам СВО записал в День народного единства актер российского театра и кино Алексей Шевченков. Видео опубликовал телеграм-канал "Ваши новости"."Дорогие мои братья, спасибо вам за то, что вы делаете. Низкий вам поклон, что вы чистите эту землю от этой гнили, от этих… нелюдей…", - заявил актер.Он рассказал, что в настоящее время идет работа над картиной, действие которой происходит в послевоенные времена. В ней будет показана борьба против бандеровцев.Шевченков пожелал всем российским военнослужащим здоровья и терпения."И возвращайтесь скорее домой. Мы молимся за вас. Держитесь, братья. Держитесь", - закончил свое послание участникам СВО Алексей Шевченков.
https://ukraina.ru/20231016/1050237977.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, актер, обращение, фильм, бандеровцы, сво
Новости, актер, обращение, фильм, бандеровцы, СВО
Возвращайтесь скорее домой. Российский актер записал видеообращение к участникам СВО
Актер театра и кино Алексей Шевченков пожелал всем российским военнослужащим здоровья и терпения.
Эмоциональное обращение к участникам СВО записал в День народного единства актер российского театра и кино Алексей Шевченков. Видео опубликовал телеграм-канал "Ваши новости".
"Дорогие мои братья, спасибо вам за то, что вы делаете. Низкий вам поклон, что вы чистите эту землю от этой гнили, от этих… нелюдей…", - заявил актер.
Он рассказал, что в настоящее время идет работа над картиной, действие которой происходит в послевоенные времена. В ней будет показана борьба против бандеровцев.
Шевченков пожелал всем российским военнослужащим здоровья и терпения.
"И возвращайтесь скорее домой. Мы молимся за вас. Держитесь, братья. Держитесь", - закончил свое послание участникам СВО Алексей Шевченков.