https://ukraina.ru/20231104/1050775036.html

В Испании арестовали украинку за контрабанду наркотиков

В Испании арестовали украинку за контрабанду наркотиков - 04.11.2023 Украина.ру

В Испании арестовали украинку за контрабанду наркотиков

По данным испанской полиции, 36-летняя гражданка Украины причастна к контрабанде крупных партий наркотиков

2023-11-04T15:11

2023-11-04T15:11

2023-11-04T15:12

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испания

украинка

наркотики

контрабанда

арест

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Гражданку Украины, подозреваемую в контрабанде наркотиков с Украины в Молдавию, арестовала полиция Испании в провинции Аликанте. Об этом 4 ноября сообщило агентство Europa Press со ссылкой на местную полицию."Национальная полиция арестовала в Аликанте женщину, на которую распространяется международный ордер на арест, выданный властями Молдавии за торговлю наркотиками", - говорится в сообщении агентства.По данным испанских журналистов, 36-летняя гражданка Украины занималась контрабандой "крупных партий" наркотиков с Украины в Молдавию. Потом они распространялись через интернет-магазины, созданные с помощью неназванного мобильного приложения для обмена мгновенными сообщениями.Власти Молдавии объявили женщину в международный розыск за преступления, совершенные в 2021 году в Кишиневе.Ранее в американском штате Флорида арестовали украинку за жестокое обращение с трехлетним сыном. Потом ее выпустили под залог в пять тысяч долларов, но запретили приближаться к сыну.

https://ukraina.ru/20231104/1050764540.html

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новости, испания, украинка, наркотики, контрабанда, арест