В Испании арестовали украинку за контрабанду наркотиков - 04.11.2023 Украина.ру
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В Испании арестовали украинку за контрабанду наркотиков
В Испании арестовали украинку за контрабанду наркотиков - 04.11.2023 Украина.ру
В Испании арестовали украинку за контрабанду наркотиков
По данным испанской полиции, 36-летняя гражданка Украины причастна к контрабанде крупных партий наркотиков
2023-11-04T15:11
2023-11-04T15:12
новости
испания
украинка
наркотики
контрабанда
арест
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Гражданку Украины, подозреваемую в контрабанде наркотиков с Украины в Молдавию, арестовала полиция Испании в провинции Аликанте. Об этом 4 ноября сообщило агентство Europa Press со ссылкой на местную полицию."Национальная полиция арестовала в Аликанте женщину, на которую распространяется международный ордер на арест, выданный властями Молдавии за торговлю наркотиками", - говорится в сообщении агентства.По данным испанских журналистов, 36-летняя гражданка Украины занималась контрабандой "крупных партий" наркотиков с Украины в Молдавию. Потом они распространялись через интернет-магазины, созданные с помощью неназванного мобильного приложения для обмена мгновенными сообщениями.Власти Молдавии объявили женщину в международный розыск за преступления, совершенные в 2021 году в Кишиневе.Ранее в американском штате Флорида арестовали украинку за жестокое обращение с трехлетним сыном. Потом ее выпустили под залог в пять тысяч долларов, но запретили приближаться к сыну.
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новости, испания, украинка, наркотики, контрабанда, арест
Новости, Испания, украинка, наркотики, контрабанда, арест

В Испании арестовали украинку за контрабанду наркотиков

15:11 04.11.2023 (обновлено: 15:12 04.11.2023)
 
© Benjamin Hahn / flickr
© Benjamin Hahn / flickr
Читать в
По данным испанской полиции, 36-летняя гражданка Украины причастна к контрабанде крупных партий наркотиков
Гражданку Украины, подозреваемую в контрабанде наркотиков с Украины в Молдавию, арестовала полиция Испании в провинции Аликанте. Об этом 4 ноября сообщило агентство Europa Press со ссылкой на местную полицию.
"Национальная полиция арестовала в Аликанте женщину, на которую распространяется международный ордер на арест, выданный властями Молдавии за торговлю наркотиками", - говорится в сообщении агентства.
По данным испанских журналистов, 36-летняя гражданка Украины занималась контрабандой "крупных партий" наркотиков с Украины в Молдавию. Потом они распространялись через интернет-магазины, созданные с помощью неназванного мобильного приложения для обмена мгновенными сообщениями.
Власти Молдавии объявили женщину в международный розыск за преступления, совершенные в 2021 году в Кишиневе.
Ранее в американском штате Флорида арестовали украинку за жестокое обращение с трехлетним сыном. Потом ее выпустили под залог в пять тысяч долларов, но запретили приближаться к сыну.
Остров Айламорада во Флориде - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
4 ноября, 00:48
За избиение ребёнка во Флориде арестовали украинскую беженкуЗа жестокое обращение с трёхлетним сыном в американском штате Флорида арестована уроженка Украины Юлия Сторожук. Её почти сразу выпустили под залог, передаёт телеканал CBS
 
НовостиИспанияукраинканаркотикиконтрабандаарест
 
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