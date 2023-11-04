Глава МО Украины выдвинул требование Пентагону после очередного пакета военной помощи - 04.11.2023 Украина.ру
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Глава МО Украины выдвинул требование Пентагону после очередного пакета военной помощи
Глава МО Украины выдвинул требование Пентагону после очередного пакета военной помощи - 04.11.2023 Украина.ру
Глава МО Украины выдвинул требование Пентагону после очередного пакета военной помощи
Министр обороны Украины Рустем Умеров в телефонном разговоре с главой Минобороны США Ллойдом Остином не ограничился благодарностью за новую партию военной помощи для ВСУ. Об этом сам Умеров написал в социальной сети X
2023-11-04T15:01
2023-11-04T15:01
новости
минобороны украины
пентагон
ллойд остин
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всу
пво
боеприпасы
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Очередной пакет военной помощи на 425 млн долларов содержит боеприпасы для ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, артснаряды, ПТРК и теплую одежду. Часть суммы пойдет на укрепление противовоздушных возможностей Украины в долгосрочной перспективе. Часть транша пойдет на укрепление системы украинской ПВО.Однако количество переданных из-за океана боеприпасов Умерова не удовлетворилоРанее о дополнительном финансировании Киева сообщила исполняющая обязанности главы Минобороны королевства Нидерландов Кайса Оллонгрен. Ее страна готова выделить 500 млн евро: 260 из них пойдут на артиллерийские снаряды, остальное – на покупку танковых артиллерийских снарядов. Средства Украина получит в 2024 году.По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на своей территории.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, минобороны украины, пентагон, ллойд остин, рустем умеров, всу, пво, боеприпасы, сша
Новости, Минобороны Украины, Пентагон, Ллойд Остин, Рустем Умеров, ВСУ, ПВО, боеприпасы, США

Глава МО Украины выдвинул требование Пентагону после очередного пакета военной помощи

15:01 04.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Command120 мм снаряды для танка Challenger 2
120 мм снаряды для танка Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Command
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Министр обороны Украины Рустем Умеров в телефонном разговоре с главой Минобороны США Ллойдом Остином не ограничился благодарностью за новую партию военной помощи для ВСУ. Об этом сам Умеров написал в социальной сети X
Очередной пакет военной помощи на 425 млн долларов содержит боеприпасы для ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, артснаряды, ПТРК и теплую одежду. Часть суммы пойдет на укрепление противовоздушных возможностей Украины в долгосрочной перспективе. Часть транша пойдет на укрепление системы украинской ПВО.
Однако количество переданных из-за океана боеприпасов Умерова не удовлетворило
"Благодарен США и министру Остину за новый пакет военной помощи. Обсудили последние обновления на поле боя и статус подготовки будущих сил. Настоял на текущих потребностях Украины: больше боеприпасов для наших воинов", - сообщил он.
Ранее о дополнительном финансировании Киева сообщила исполняющая обязанности главы Минобороны королевства Нидерландов Кайса Оллонгрен. Ее страна готова выделить 500 млн евро: 260 из них пойдут на артиллерийские снаряды, остальное – на покупку танковых артиллерийских снарядов. Средства Украина получит в 2024 году.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на своей территории.
Ростислав Ищенко интервью
4 ноября, 12:47
Ростислав Ищенко: Пока Залужный цепляется за Зеленского, США в войне с Россией перехитрили сами себя И Залужный, и Зеленский, и окружение Зеленского, и генералы, которые служат с Залужным – они все уже заложники ситуации, ни военные преступники, им светит тюрьма
 
НовостиМинобороны УкраиныПентагонЛлойд ОстинРустем УмеровВСУПВОбоеприпасыСША
 
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