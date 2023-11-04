https://ukraina.ru/20231104/1050773290.html
Президент Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Президент Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому - 04.11.2023 Украина.ру
Президент Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Вместе с президентом в церемонии участвовали главы традиционных в России религиозных конфессий, волонтеры, участники поисковых движений, а также дети погибших героев специальной военной операции
2023-11-04T13:55
2023-11-04T13:55
2023-11-04T13:55
новости
владимир путин
день народного единства
памятник
цветы
красная площадь
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В День народного единства 4 ноября президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Видеозапись церемонии опубликовал телеграм-канал SHOT.Вместе с президентом в церемонии участвовали главы традиционных в России религиозных конфессий, волонтеры, участники поисковых движений, а также дети погибших героев специальной военной операции, награжденных посмертно.Как сообщало издание Украина.ру, президент Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество" 3 ноября рассказал о важности Дня народного единства. По его словам, на всех переломных этапах в истории страны, единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи.
https://ukraina.ru/20231103/1050750736.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, день народного единства, памятник, цветы, красная площадь
Новости, Владимир Путин, День народного единства, памятник, цветы, Красная площадь
Президент Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Вместе с президентом в церемонии участвовали главы традиционных в России религиозных конфессий, волонтеры, участники поисковых движений, а также дети погибших героев специальной военной операции
В День народного единства 4 ноября президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Видеозапись церемонии опубликовал телеграм-канал SHOT.
Вместе с президентом в церемонии участвовали главы традиционных в России религиозных конфессий, волонтеры, участники поисковых движений, а также дети погибших героев специальной военной операции, награжденных посмертно.
Как сообщало издание Украина.ру, президент Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество" 3 ноября рассказал о важности Дня народного единства. По его словам, на всех переломных этапах в истории страны, единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи.