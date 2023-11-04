Андрей Ковалёв о судьбе инфоцыган Шабутдинова и Блиновской и о причинах приезда Аллы Пугачевой в Россию - 04.11.2023 Украина.ру
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Андрей Ковалёв о судьбе инфоцыган Шабутдинова и Блиновской и о причинах приезда Аллы Пугачевой в Россию
Андрей Ковалёв о судьбе инфоцыган Шабутдинова и Блиновской и о причинах приезда Аллы Пугачевой в Россию - 04.11.2023 Украина.ру
Андрей Ковалёв о судьбе инфоцыган Шабутдинова и Блиновской и о причинах приезда Аллы Пугачевой в Россию
Суд над блогером Аязом Шабутдиновым, на котором ему будет избрана мера пресечения, пройдет 4 ноября, пишет в свое телеграм-канале музыкант группы "Пилигрим", председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.
2023-11-04T14:06
2023-11-04T14:06
интервью
андрей ковалев
инфоцыгане
блогер
аяз шабутдинов
спецоперация
алла пугачева
мошенники
мвд
суд
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Российский бизнесмен около 5 лет пытался занимался разоблачениями инфоцыган и сейчас находится у здания Таганского суда. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру. Ранее главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с управлением Федеральной службы безопасности по городу Москве провели задержание Аяза Шабутдинова, руководителя организованной преступной группы за мошенничество с образовательными курсами.— Андрей Аркадьевич, блогер Аяз Шабутдинов задержан до суда по мере пресечения. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Вы много лет "гонялись" за ним — расскажите, с чего все началось?— Он не блогер, а инфоцыган. Около 5 лет я занимаюсь разоблачениями мошенника Аяза Шабутдинова. Помимо того, что он занимался продажами инфоцыганских курсов, франшиз, участвовал в самых разных афёрах, с привлечением инвестиций — это организованная преступная группа с оборотами в 10 миллиардов рублей в год и с привлечением в преступную деятельность сотен людей.В итоге — десятки тысяч обманутых и пострадавших.Последний год я работал с Главным управлением экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России. Могу сказать, что там трудятся патриоты, профессионалы. Они собрали и подготовили информацию, нашли пострадавших — уголовное дело возбуждено.Неслучайно участвует Федеральная служба безопасности по городу Москве, потому что масштаб у преступной организации Аяза Шабутдинова — колоссальный. Она "пропитала" практически всю Россию.Еще один важный момент — это не только организованная преступная группа, но и тоталитарная секта. Кстати, на моих YouTube-каналах и в социальных сетях вы можете посмотреть и прочитать огромное количество разоблачений про эту сеть.— Недавно был продлён домашний арест так называемой королеве марафонов Елене Блиновской? Что о ней вы можете сказать?— Я могу сказать, что это не просто мошенница. У всех подобных инфоцыган в основе деятельности лежит создание тоталитарных деструктивных сект. Так и у Блиновской.В ее деле главное преступление — уклонение от уплаты налогов в несколько миллиардов рублей. Плюс — отмывание средств, добытых преступным путём. Кстати, ей место не в роскошном особняке, а в следственном изоляторе. Я думаю, что она сядет.— А с Аязом Шабутдиновым что будет дальше?— Я сейчас нахожусь у здания Таганского районного суда. Думаю, на 2 месяца Шабутдинова отправят в следственный изолятор. Дальше его дело около двух лет будет расследоваться. Это большое, сложное дело.— Вы сказали, что около 5 лет выводили Аяза Шабутдинова на чистую воду. Почему у нас комплексно не отслеживали деятельность таких персонажей, которые годами обманывают людей?— Видимо, только сейчас на это появляется политическая воля. Это очень важно делать! Это ущерб национальной безопасности России, миллионы пострадавших, триллионы оборота от организованных преступных групп — начиная от телефонных мошенников и заканчивая различными пирамидами и инфоцыганами. Их все больше и больше.— Кто следующие на разоблачение?— Я думаю, это будут Дмитрий Портнягин, Гусейн Гасанов, Алёна Полынь. По последней идёт плотная работа… А вообще, список информационных мошенников — длинный.— Как идет ваша борьба с укроботами и украинскими пропагандистами?— А вы знаете, честно говоря, в последнее время их стало на порядок меньше. По ним, очевидно, были нанесены какие-то точечные удары. Например, в Днепропетровске много вражеских call-центров было.— Алла Пугачева вернулась в Россию, как пишут СМИ. Вам известно что-то о цели ее возвращения? Как считаете, простят ее поклонники?— Алла Борисовна была в Твери. Я знаю студию, где она записала, очевидно, новую песню. Возможно, также, что она продаёт имущество, или, может быть, просто решила вернуться… Что ей делать в Израиле или на Кипре? Она же русская, её место в России.Конечно, мы её простим. Тем более таких особо резких заявлений, оскорбляющих президента России, нас, она не делала.— А как же муж-иноагент?— Конечно, муж и жена — одна сатана. Но все-таки Галкин* — достаточно самостоятельный человек, чтобы самому отвечать за свои слова.— Будет ли российский шоу-бизнес еще больше политизироваться?— Идёт специальная военная операция: кто не с нами, тот против нас. Я думаю, что этот процесс уже практически завершён. Украинский шоу-бизнес и те, кто активно выступает против России, уехали из давно из нашей страны. Их имена известны все.С нами остались патриоты и те, кто молчит — потому что они хотят и там [на Западе] работать в будущем и здесь успех и доход иметь. Что с ними поделать?Но зато появились такие случаи. Например, Рома Зверь, который ранее выступил против специальной военной операции, поехал "на передок" — выступил с отличными концертами. Надеюсь, искренне понял, что он был не прав, и теперь вместе с нами.— На Западе почти ежедневно говорят о том, что Киев проиграл войну и дело нужно сводить к мирным переговорам. Однако заморозка конфликта может привести к перевооружению Украины. Вы сами в чем видите пользу для России: в продолжении спецоперации или в мирных переговорах?— Я уверен, что с учётом ненависти, которой пропитано все украинское общество, нельзя сейчас заморозить конфликт. Будут продолжаться обстрелы и террористические диверсионные акты против России.Даже если мы заморозим конфликт, ведь санкции не прекратятся — они останутся. То есть Россия не выиграет ничего. Поэтому, я считаю, что пора ставить точку. Россия должна победить все — другого варианта нет.Мы активно модернизируем армию, работает оборонная промышленность. На фронт приходит все больше добровольцев, уровень подготовки наших бойцов растёт. Так что победа будет за нами. Это точно!* Признан в РФ иноагентом.
https://ukraina.ru/20230428/1045785767.html
https://ukraina.ru/20231103/1050743450.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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интервью, андрей ковалев, инфоцыгане, блогер, аяз шабутдинов , спецоперация, алла пугачева, мошенники, мвд, суд, пропаганда, шоу-бизнес, заморозка, россия, украина
Интервью, Андрей Ковалев, Инфоцыгане, блогер, Аяз Шабутдинов , Спецоперация, Алла Пугачева, мошенники, МВД, Суд, пропаганда, шоу-бизнес, заморозка, Россия, Украина

Андрей Ковалёв о судьбе инфоцыган Шабутдинова и Блиновской и о причинах приезда Аллы Пугачевой в Россию

14:06 04.11.2023
 
© vk.com / Андрей КовалевАндрей Ковалёв интервью
Андрей Ковалёв интервью - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© vk.com / Андрей Ковалев
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Суд над блогером Аязом Шабутдиновым, на котором ему будет избрана мера пресечения, пройдет 4 ноября, пишет в свое телеграм-канале музыкант группы "Пилигрим", председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.
Российский бизнесмен около 5 лет пытался занимался разоблачениями инфоцыган и сейчас находится у здания Таганского суда. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.
Ранее главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с управлением Федеральной службы безопасности по городу Москве провели задержание Аяза Шабутдинова, руководителя организованной преступной группы за мошенничество с образовательными курсами.
— Андрей Аркадьевич, блогер Аяз Шабутдинов задержан до суда по мере пресечения. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Вы много лет "гонялись" за ним — расскажите, с чего все началось?
— Он не блогер, а инфоцыган. Около 5 лет я занимаюсь разоблачениями мошенника Аяза Шабутдинова. Помимо того, что он занимался продажами инфоцыганских курсов, франшиз, участвовал в самых разных афёрах, с привлечением инвестиций — это организованная преступная группа с оборотами в 10 миллиардов рублей в год и с привлечением в преступную деятельность сотен людей.
В итоге — десятки тысяч обманутых и пострадавших.
Последний год я работал с Главным управлением экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России. Могу сказать, что там трудятся патриоты, профессионалы. Они собрали и подготовили информацию, нашли пострадавших — уголовное дело возбуждено.
Андрей Ковалёв - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
28 апреля, 18:39
Андрей Ковалев: кто он Российский бизнесмен, общественный деятель и музыкант
Неслучайно участвует Федеральная служба безопасности по городу Москве, потому что масштаб у преступной организации Аяза Шабутдинова — колоссальный. Она "пропитала" практически всю Россию.
Еще один важный момент — это не только организованная преступная группа, но и тоталитарная секта. Кстати, на моих YouTube-каналах и в социальных сетях вы можете посмотреть и прочитать огромное количество разоблачений про эту сеть.
— Недавно был продлён домашний арест так называемой королеве марафонов Елене Блиновской? Что о ней вы можете сказать?
— Я могу сказать, что это не просто мошенница. У всех подобных инфоцыган в основе деятельности лежит создание тоталитарных деструктивных сект. Так и у Блиновской.
В ее деле главное преступление — уклонение от уплаты налогов в несколько миллиардов рублей. Плюс — отмывание средств, добытых преступным путём. Кстати, ей место не в роскошном особняке, а в следственном изоляторе. Я думаю, что она сядет.
— А с Аязом Шабутдиновым что будет дальше?
— Я сейчас нахожусь у здания Таганского районного суда. Думаю, на 2 месяца Шабутдинова отправят в следственный изолятор. Дальше его дело около двух лет будет расследоваться. Это большое, сложное дело.
— Вы сказали, что около 5 лет выводили Аяза Шабутдинова на чистую воду. Почему у нас комплексно не отслеживали деятельность таких персонажей, которые годами обманывают людей?
— Видимо, только сейчас на это появляется политическая воля. Это очень важно делать! Это ущерб национальной безопасности России, миллионы пострадавших, триллионы оборота от организованных преступных групп — начиная от телефонных мошенников и заканчивая различными пирамидами и инфоцыганами. Их все больше и больше.
— Кто следующие на разоблачение?
— Я думаю, это будут Дмитрий Портнягин, Гусейн Гасанов, Алёна Полынь. По последней идёт плотная работа… А вообще, список информационных мошенников — длинный.
— Как идет ваша борьба с укроботами и украинскими пропагандистами?
— А вы знаете, честно говоря, в последнее время их стало на порядок меньше. По ним, очевидно, были нанесены какие-то точечные удары. Например, в Днепропетровске много вражеских call-центров было.
— Алла Пугачева вернулась в Россию, как пишут СМИ. Вам известно что-то о цели ее возвращения? Как считаете, простят ее поклонники?
— Алла Борисовна была в Твери. Я знаю студию, где она записала, очевидно, новую песню. Возможно, также, что она продаёт имущество, или, может быть, просто решила вернуться… Что ей делать в Израиле или на Кипре? Она же русская, её место в России.
Конечно, мы её простим. Тем более таких особо резких заявлений, оскорбляющих президента России, нас, она не делала.
— А как же муж-иноагент?
— Конечно, муж и жена — одна сатана. Но все-таки Галкин* — достаточно самостоятельный человек, чтобы самому отвечать за свои слова.
Алла Пугачева
3 ноября, 14:07
Песков прокомментировал возвращение Пугачевой в РоссиюПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 ноября прокомментировал журналистам возвращение россиян на родину, в том числе артистки Аллы Пугачевой
— Будет ли российский шоу-бизнес еще больше политизироваться?
— Идёт специальная военная операция: кто не с нами, тот против нас. Я думаю, что этот процесс уже практически завершён. Украинский шоу-бизнес и те, кто активно выступает против России, уехали из давно из нашей страны. Их имена известны все.
С нами остались патриоты и те, кто молчит — потому что они хотят и там [на Западе] работать в будущем и здесь успех и доход иметь. Что с ними поделать?
Но зато появились такие случаи. Например, Рома Зверь, который ранее выступил против специальной военной операции, поехал "на передок" — выступил с отличными концертами. Надеюсь, искренне понял, что он был не прав, и теперь вместе с нами.
— На Западе почти ежедневно говорят о том, что Киев проиграл войну и дело нужно сводить к мирным переговорам. Однако заморозка конфликта может привести к перевооружению Украины. Вы сами в чем видите пользу для России: в продолжении спецоперации или в мирных переговорах?
— Я уверен, что с учётом ненависти, которой пропитано все украинское общество, нельзя сейчас заморозить конфликт. Будут продолжаться обстрелы и террористические диверсионные акты против России.
Даже если мы заморозим конфликт, ведь санкции не прекратятся — они останутся. То есть Россия не выиграет ничего. Поэтому, я считаю, что пора ставить точку. Россия должна победить все — другого варианта нет.
Мы активно модернизируем армию, работает оборонная промышленность. На фронт приходит все больше добровольцев, уровень подготовки наших бойцов растёт. Так что победа будет за нами. Это точно!
* Признан в РФ иноагентом.
 
ИнтервьюАндрей КовалевИнфоцыганеблогерАяз ШабутдиновСпецоперацияАлла ПугачевамошенникиМВДСудпропагандашоу-бизнесзаморозкаРоссияУкраина
 
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